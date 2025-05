Indian Delegation Against PAK: दुनिया में खोलेंगे 'आतंकिस्तान' की पोल? विदेश रवाना होंगे 7 डेलिगेशन 58 धुरंधर, ओवैसी-थरूर के जिम्मे ये देश

Indian Delegation will go Abroad Against Pakistan: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था. 4 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया. इसके बाद जब पाकिस्तान त्राहि-त्राहि करने लगा तो उसकी गुहार पर भारत ने संघर्ष विराम कर लिया. अब भारत जिन्नालैंड पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करने जा रहा है.

भारत की ओर से भेजे जा रहे 7 प्रतिनिधिमंडल

ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी देने और पाकिस्तान को नंगा करने के लिए भारत दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल भेजने जा रहा है. इसके लिए 7 प्रतिनिधिमंडल जल्द ही दुनिया के अलग-अलग देशों में रवाना किए जाएंगे. इन प्रतिनिधिमंडलों में विभिन्न दलों के नेता शामिल किए गए हैं. इसके साथ ही उनकी मदद के लिए कुछ मौजूदा और पूर्व राजनयिकों को भी रखा गया है.

दुनिया को बताएंगे आतंकी पाकिस्तान की असलियत

ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए भारत के मिलिट्री एक्शन का औचित्य बताएंगे. साथ ही उन्हें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी करेंगे. केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सातों प्रतिनिधिमंडलों की सूची जारी की है. आइए जानते हैं कि किस प्रतिनिधिमंडल में कौन से नेता शामिल हैं और वे किन देशों का दौरा करके भारत का नजरिया बताएंगे.

डेलिगेशन की लिस्ट

ग्रुप-1

बैजयंत पांडा, सांसद, बीजेपी (लीडर)

डॉ. निशिकांत दुबे, सांसद, बीजेपी

फांगोन कोन्याक, सांसद, बीजेपी

रेखा शर्मा, सांसद, बीजेपी

असदुद्दीन ओवैसी, सांसद, एआईएमआईएम

सतनाम सिंह संधू, सांसद, मनोनीत

गुलाम नबी आजाद

राजदूत हर्ष श्रंगला

किन देशों का करेंगे दौरा: सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया

One mission. One message. One Bharat

Seven All-Party Delegations will soon engage key nations under #OperationSindoor, reflecting our collective resolve against terrorism.

Here’s the list of MPs & delegations representing this united front. https://t.co/1igT7D21mZ pic.twitter.com/3eaZS21PbC

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) May 17, 2025