Arun Krishnamurthy: ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन; पानी को बचाने के लिए लगा दी अपनी जवानी

Warriors Saving Stepwells: देश में बढ़ रहे पानी के संकट को देखते हुए एक भारतीय पर्यावरणविद ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके जरिए सालों-साल पानी सुरक्षित रहेगा. उन्होंने अतीत में बने पानी के स्त्रोतों पर फिर से काम करने पर जोर दिया है.
Arun Krishnamurthy: हमारे जीवन के लिए जल बहुत जरूरी है. पानी के संरक्षण और बचाव के लिए सरकार तमाम तरह के काम करती है. लोगों तक साफ और सुरक्षित पानी पहुंचाने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चल रही है. हालांकि लगातार बढ़ रहे संकट को देखते हुए एक भारतीय पर्यावरणविद ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके जरिए सालों-साल पानी सुरक्षित रहेगा, इसके लिए अतीत की टेक्नोलॉजी जैसे बावड़ियों पर उनका विशेष फोकस है, वो खराब हो रहे पानी को फिर से जिंदा करने के लिए काम कर रहे हैं. जानिए आखिर क्या है उनका पूरा प्लान?
हासिल कर रहे हैं जानकारी
भारतीय पर्यावरणविद अरुण कृष्णमूर्ति लगभग 20 सालों से अपने संगठन एनवायरनमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (EFI) के जरिए भारत के खराब हो चुके पानी के स्रोतों को फिर से जिंदा करने के लिए काम कर रहे हैं. रोलेक्स परपेचुअल प्लैनेट इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर, EFI ने 19 राज्यों में 657 पानी के स्रोतों को ठीक किया है, झीलों से लेकर तालाबों तक और हाल ही में बावड़ियों को भी. CNN से बात करते हुए उन्होंने बताया कि EFI पहले से ही अपने पुरखों की बावड़ियों की सूझबूझ का इस्तेमाल अपनी झील और तालाबों को ठीक करने के प्रयासों को गाइड करने के लिए कर रहा है. इसकी इंजीनियरिंग, जमीन का इस्तेमाल, हाइड्रोलॉजिकल फ्लो को समझना, स्टोरेज पैरामीटर, तटबंध कैसे बनाया गया था? ताड़ का पेड़ कहां लगाया गया था? नहर कैसे काटी गई थी? इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं.
मुश्किल है काम
मीठे पानी की जगहों को ठीक करने के अपने बहुत ज्यादा अनुभव के बावजूद कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बावड़ियों को ठीक करना बहुत मुश्किल काम है. इन पुरानी इमारतों को ठीक करने के लिए खास पारंपरिक ज्ञान और कारीगरी की जरूरत होती है और उन्हें ठीक करने के बाद भी, तोड़-फोड़ की वजह से उनका रखरखाव एक लगातार चलने वाला संघर्ष बन जाता है. EFI उन खास कुओं के बारे में पीढ़ियों से जानकारी रखने वाले लोकल एक्सपर्ट्स को काम पर रखता है जिन्हें वे ठीक करना चाहते हैं.
क्यों बनाई गई बावड़ी
दुनिया की सबसे एडवांस्ड पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के नाते, भारत अपनी बेहतर अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता था, उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पहले, बिजली नहीं थी, लोग पानी की ऊपरी जगहों पर निर्भर थे. उन्हें जमीन के नीचे गहरे स्टोरेज यूनिट की जरूरत थी जो धीरे-धीरे लेकिन लगातार नीचे जमीन से पानी पंप करके ऊपर उठा सकें, इसलिए बावड़ी या मंदिर के टैंक बनाए गए.
पीने लायक होता है पानी
ये सुंदर नक्काशी वाले तालाब बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और स्टोर करते हैं, जो धीरे-धीरे रेत और पोरस पत्थर की परतों से छनकर पीने लायक हो जाता है. नीचे उतरने वाली सीढ़ियां बनने से लोगों को साल भर पानी मिल पाता था, भले ही पानी का लेवल ऊपर-नीचे होता रहता था. भारत में पानी को पवित्र माना जाता है, इसलिए कई कुओं को उल्टे मंदिरों की तरह बनाया गया था, जिन्हें नक्काशी और दिव्य मूर्तियों से सजाया गया था ताकि इस कीमती चीज़ के प्रति श्रद्धा दिखाई जा सके.
बावड़ियों को बचाने का प्लान
कृष्णमूर्ति के अनुसार EFI ने अब तक दो बावड़ियों को ठीक किया है और 2026 तक छह और बनाने की योजना है. राजस्थान के अलवर में मूसी रानी सागर बावड़ी, 2022 में EFI द्वारा ठीक किया गया पहला स्ट्रक्चर था, जिसके साथ हिंदुजा फाउंडेशन, प्रिंस अल्बर्ट II डी मोनाको फाउंडेशन और अशोक लेलैंड भी थे. अरावली की तलहटी में बना यह बावड़ी, जो भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी रेंज है लंबे समय से शहर के लिए पानी का एक जरूरी सोर्स था लेकिन सालों की अनदेखी की वजह से यह खराब हो गया ठोस कचरा जमा हो गया, जिससे पानी खराब हो गया, और कभी मजबूत पत्थर का काम टूटने लगा. उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत की, कचरा हटाया, और पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार किया.
पानी वाला देश है भारत
भारत की कहानी हमेशा पानी से बनी है. हिमालय के ग्लेशियर से लेकर दक्षिण के वेटलैंड्स तक, देश में पानी के रास्तों का एक बड़ा नेटवर्क है. यह सबसे ज़्यादा आबादी वाले नदी बेसिन में से एक गंगा का भी घर है, जो 2,510 किलोमीटर (1,560 मील) से ज़्यादा में फैला है और करोड़ों लोगों का पेट भरता है.
