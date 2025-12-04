Advertisement
भारत में एक अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? पढ़ें 'इलाहाबाद के कसाई' की क्रूरता भरी कहानी

British Rule: भारत में अंग्रेजों की सरकार ने 200 सालों तक शासन किया. इस दौरान उन्होंने भारत को लूटने और पूरी तरह से अंग्रेजी राज हावी करने की अपनी मंशा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. इस दंश से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:22 AM IST
Allahabad ka Kasai: भारत ने कभी तुर्की, कभी अफगानी, कभी मुगलों तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की कई जंगे लड़ीं. आज हम आपको इसी से जुड़ा एक किस्सा बताएंगे जो कम लोगों को ही मालूम होगा. दुनिया भर में पुरानी शासन व्यवस्था के नायकों की मूर्तियों को लेकर हमेशा संघर्ष और असंतोष रहा है. 1991 में सोवियत संघ के टूटने या 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन की मूर्तियां गिराए जाने जैसे कई उदाहरण हैं. भारत में आजादी के समय ब्रिटिश राज की याद दिलाने वाली मूर्तियों को हटाने का चलन जोरों पर था. 

मद्रास का मूर्ति हटाओ आंदोलन
मद्रास में ब्रिटिश राज के फलने-फूलने के समय ही, लगभग 100 साल पहले, एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जेम्स जॉर्ज स्मिथ नील, जिसे ईलाबाहद का कसाई भी कहते हैं, की मूर्ति को हटाने के लिए एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ था. यह मूर्ति माउंट रोड (अब अन्ना सलाई) और बिन्नी रोड के चौराहे पर 75 साल से ज्यादा समय तक मद्रास का एक बड़ा लैंडमार्क रही थी. 

कौन था जेम्स जॉर्ज स्मिथ नील?
1857 के विद्रोह के दौरान नील ने विद्रोहियों को बेहद क्रूरता से कुचला था. भारतीयों के लिए वह इलाहाबाद का कसाई के नाम से जाने जाते थे. उनकी मृत्यु सेवा के दौरान ही हो गई थी और उनकी याद में यह कांस्य प्रतिमा अगस्त 1861 में स्कॉटलैंड में बनाई और लगाई गई थी जिसका ज्यादातर खर्चा अंग्रेजों ने ही उठाया था. 

कैसे हुई विरोध की शुरुआत?
लगभग 55 सालों तक इस मूर्ति का कोई विरोध नहीं हुआ लेकिन 1920 के दशक में देशभक्ति का जोश फिर से जागा. अगस्त 1927 में मदुरै के 2 युवा स्वयंसेवक मोहम्मद सलियाह और सुब्बारायलु नायडू जो खादी पहने थे, कुल्हाड़ी और छेनी लेकर मूर्ति के पास पहुंचे. 1857 की क्रूरता की याद आते है उन्होंने मूर्ति की तलवार काटने और उसे तोड़ने का निश्चय किया. कुछ ही दिनों में तमिलनाडु वॉलंटियर कोर ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने के लिए लोगों से समर्थन मांगा. 

गांधी और कम्युनिस्टों का रुख
मद्रास निगम परिषद में एम. सिंगारवेलु चेट्टियार ने कई बार मूर्ति हटाने का प्रस्ताव लाना चाहा लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली. उन्होंने गिरफ्तार हुए आंदोलनकारियों का बचाव भी किया. महात्मा गांधी 1927 में चेन्नई गए थे. सत्याग्रह पैनल के प्रतिनिधियों ने उनसे समर्थन मांगा लेकिन गांधीजी ने इस आंदोलन को सेक्शनल बताते हुए कांग्रेस के तत्काल समर्थन देने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसे बड़े संगठन के पास खोने के लिए नाम और प्रतिष्ठा है. 

गांधीजी को हुआ था गहरा दुख
नवंबर 1927 में जब विधान परिषद में मूर्ति हटाने का प्रस्तान भारी बहुमत से हार गया तो गांधीजी ने दुख जताया कि यह हार ब्रिटिशों की जिद से नहीं बल्कि खुद अपनी स्थिति को पहचानने और उसके लिए काम करने से इनकार करने के कारण हुई. सालों तक विरोध जारी रहा और जब भी प्रदर्शन होते तो मूर्ति की रखवाली के लिए पुलिस की तैनाती हो जाती.

आखिरकार मिल ही गई सफलता
अंतत: जुलाई 1937 में सी. राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई. इसके 4 महीने बाद 15 नवंबर 1937 को आधिकारिक घोषणा हुई कि जनभावनाओं के सम्मान में नील की मू्र्ति को हटाकर सरकारी संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा. 21 नवंबर की रात को कई मजदूरों ने 5 घंटे लगाकर मूर्ति हटाई और उसे 4 पहियों वाली गाड़ी पर रखकर सुबर 3 बजे म्यूजियम पहुंचा दिया. 

अब कहां है मूर्ति?
यह मुद्दा ब्रिटिश संसद तक भी पहुंचा जहां कुछ लोगों ने मूर्ति को लंदन भेजने का सुझाव दिया. सी. राजगोपालाचारी ने इसका विरोध किया और कहा कि यह मूर्ति भारत की है और इसे यहीं संरक्षित किया जाएगा. यह मूर्ति पिछले लगभग 90 सालों से संग्रहालय के पुरातात्विक खंड में कोनेमारा पुस्तकालय और संग्रहालय थिएटर के बीच एक छोटी सी जगह पर रखी हुई है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

indian freedom strugle

