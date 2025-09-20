 'इसके मानवीय नतीजे होंगे...', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
'इसके मानवीय नतीजे होंगे...', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार

H1B visa: अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव कर दिए हैं. इस बदलाव को लेकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही है.

Sep 20, 2025
'इसके मानवीय नतीजे होंगे...', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार

India Reaction on H-1B visa: बीते दिन अमेरिकी टैरिफ ने दुनियाभर की निगाहों को अपनी ओर खींचा था. अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव कर दिए हैं. इसके तहत अब अमेरिका में वीजा प्राप्त करने के लिए सरकार को हर साल 1,00,000 डॉलर (88,11000 रुपए) का शुल्क देना होगा. ट्रंप के फैसले की भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये फैसला दोनों देशों के आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकता है. भारतीय उद्योग समेत इससे प्रभावित सभी पक्ष इस कदम के पूरे प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं. इस कदम से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी जल्द उचित समाधान निकालेंगे. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सरकार ने अमेरिकी एच1बी वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्टें देखी हैं. इस उपाय के पूर्ण प्रभावों का अध्ययन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय उद्योग भी शामिल है, जिसने H1B से जुड़ी कुछ गलत धारणाओं को स्पष्ट करते हुए एक शुरुआती विश्लेषण पहले ही जारी कर दिया है. इसके अलावा लिखा कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के उद्योगों को नवाचार और रचनात्मकता में रुचि है, उनसे आगे के सबसे अच्छे रास्ते पर सलाह की उम्मीद की जा सकती है.

 

इसके अलावा कहा कि अमेरिका और भारत ने तकनीकी के विकास और नवाचार में काफी ज्यादा योगदान दिया है, ऐसे में हाल के कदमों का मूल्यांकन पारस्परिक लाभों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच मजबूत जन-जन संबंध शामिल हैं और ऐसे कदम  मानवीय समस्या पैदा कर सकता है. हालांकि सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का उचित समाधान निकाल सकेंगे.

Abhinaw Tripathi

