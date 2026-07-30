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हॉकी टीम की जर्सी का रंग 'खादी के खिलाड़ियों' को क्यों चुभ रहा? प्रियंका गांधी ने भी खोल दिया मोर्चा!

भारतीय हॉकी टीम की भगवा ड्रेस पर बवाल मचा हुआ है. मैदान के खिलाड़ी से लेकर 'खादी के खिलाड़ी' तक इसके रंग पर बहस कर रहे हैं. प्रियंका गांधी ने रंग बदलने पर बीजेपी को निशाने पर लिया है. वहीं बीजेपी विरोध करने वालों को छोटी मानसिकता वाला बताया. जानिए नई ड्रेस पर क्या है रिएक्शन...

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 30, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:27 PM IST
हॉकी टीम की जर्सी का रंग 'खादी के खिलाड़ियों' को क्यों चुभ रहा? प्रियंका गांधी ने भी खोल दिया मोर्चा!

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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