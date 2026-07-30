हॉकी टीम की जर्सी का रंग 'खादी के खिलाड़ियों' को क्यों चुभ रहा? प्रियंका गांधी ने भी खोल दिया मोर्चा!

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप कुमार तिर्की का कहना है कि 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में पुरुष और महिलाओं का FIH हॉकी विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है. इससे पहले भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च हुई. इस बार जर्सी का रंग केसरिया रखा गया है. इससे पहले जर्सी का रंग नीला रहा है. ये पहली बार नहीं है जब जर्सी का रंग बदला गया है. इस बार भी हमारे सपोर्टिंग स्टाफ और खिलाड़ियों की तरफ से सुझाव आया था कि मैदान (ब्लू टर्फ) और प्लेइंग किट दोनों ही नीले रंग के हैं. इससे विजिबिलिटी या पहचान करने में थोड़ी दिक्कत होती है. जर्सी के लिए दो नए रंगों का जो सुझाव आया था. पहला पीला और दूसरा ऑरेंज. इसमें ऑरेंज को चुना गया जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंगों में भी शामिल है. यदि टूर्नामेंट के बाद ये रंग खिलाड़ियों को पसंद नहीं आया तो इसे और बेहतर करने पर हम काम कर सकते हैं.