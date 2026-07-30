हॉकी टीम की जर्सी का रंग 'खादी के खिलाड़ियों' को क्यों चुभ रहा? प्रियंका गांधी ने भी खोल दिया मोर्चा!

भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी अचानक सुर्खियों में आ गई है. जर्सी का रंग नीले से भगवा होना कई लोगों को पच नहीं रहा है. इस बदलाव को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है. कई दल इस बदलाव से नाखुश हैं. वहीं हॉकी मैनेजमेंट की दलील है कि अधिकतर खेल मैदान एस्ट्रो टर्फ के हैं जिनका रंग नीला है. ऐसे में खिलाड़ियों की जर्सी का रंग भी नीला होने से थोड़ी दिक्कत होती है. इसी के चलते बदलाव किया गया है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केवल वर्दी बदलने या इतिहास को नए तरीके से पेश करने से देश की मूल भावना को नहीं बदला जा सकता.
कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा गांधी ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि चाहे वे जर्सी का रंग बदलें या शिक्षा नीति के जरिये इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करें, देश की मूल भावना नहीं बदली जा सकती. स्वतंत्रता आंदोलन, अहिंसा और सत्य के मूल्यों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा कि देश की आत्मा भाईचारे, एकता और प्रेम पर आधारित है, जिसे कोई नहीं बदल सकता. वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जब से ये सरकार आई है, तब से हर चीज का नाम बदलना, नए-पुराने काम का नया नाम देना परंपरा हो गई है. खेल भावनाओं में ये सब नहीं आना चाहिए. खेल को सुविधा दीजिए और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं.
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय हॉकी टीम की यूनिफॉर्म में केसरिया रंग पर कहा, "ये चाहे यूनिफॉर्म बदल ले और शिक्षा नीति में भी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं कुछ भी कर ले आपने देखा हमारे युवा इनके बारे में क्या सोचते हैं जंतर-मंतर में युवा ने क्या… pic.twitter.com/B4p6GhhkvZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 30, 2026
कांग्रेस MLA परगट सिंह ने कहा है कि सरकार की जो मंशा है, वो बहुत साफ है. चाहें आप शिक्षा नीति ही देख लें. जबसे हमने हॉकी खेली है, देखी है, वहां नीला रंग ही रहा है. बीजेपी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों की मानसिकता हर चीज को रंग देने की है जो है 'केसरिया' रंग. इससे भाजपा की साफ मानसिकता दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से अपील करता हूं कि कम से कम खेल को तो छोड़ दें. खेल का कोई धर्म या जाति नहीं होती.
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि भाजपा अपने काम के बजाय प्रतीकों और पहचान से जुड़े मुद्दों को सामने लाकर राजनीति करती है. ऐसे फैसलों से लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों से हटाने की कोशिश करती है. समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने इस बदलाव पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लंबे समय से भारतीय खेल टीमों, खासकर क्रिकेट और हॉकी में नीला रंग देश की पहचान बन चुका है. जब भी भारतीय टीम किसी बड़े टूर्नामेंट में उतरती है तो 'ब्लीड ब्लू'का नारा लगाया जाता है. नीला रंग एक तटस्थ और उत्साह लाने वाला रहा है. ऐसा बदलाव बेवजह का विवाद पैदा कर सकता है. सरकार को रंगों तथा प्रतीकों को राजनीतिक नजरिए से देखने से बचना चाहिए.
Presenting the new India jersey
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप कुमार तिर्की का कहना है कि 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में पुरुष और महिलाओं का FIH हॉकी विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है. इससे पहले भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च हुई. इस बार जर्सी का रंग केसरिया रखा गया है. इससे पहले जर्सी का रंग नीला रहा है. ये पहली बार नहीं है जब जर्सी का रंग बदला गया है. इस बार भी हमारे सपोर्टिंग स्टाफ और खिलाड़ियों की तरफ से सुझाव आया था कि मैदान (ब्लू टर्फ) और प्लेइंग किट दोनों ही नीले रंग के हैं. इससे विजिबिलिटी या पहचान करने में थोड़ी दिक्कत होती है. जर्सी के लिए दो नए रंगों का जो सुझाव आया था. पहला पीला और दूसरा ऑरेंज. इसमें ऑरेंज को चुना गया जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंगों में भी शामिल है. यदि टूर्नामेंट के बाद ये रंग खिलाड़ियों को पसंद नहीं आया तो इसे और बेहतर करने पर हम काम कर सकते हैं.
जर्सी का रंग बदलने पर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान विरेन रस्किन्हा ने भी चिंता जताते हुए कहा कि टीम इंडिया की पहचान हमेशा ब्लू जर्सी रही है. ये शर्मनाक है. फैंस भारतीय टीम को ब्लू जर्सी में देखना चाहते हैं. आखिर ऑरेंज का तर्क क्या है? वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि जर्सी का रंग चाहे नारंगी हो, हरा हो या कोई अन्य, असली महत्व खिलाड़ियों के प्रदर्शन का होता है. क्रिकेट में खिलाड़ी लंबे समय तक सफेद कपड़ों में खेलते रहे हैं. सफलता कभी कपड़ों के रंग से नहीं, बल्कि मैदान पर किए गए प्रदर्शन से तय होती है.
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि सरकार बहुसंख्यक चीज़ों को अपने रंग में ढालना चाहती है, जबकि भगवा इनका खुद का रंग नहीं है. भगवा तो भगवान बुद्ध के समय से चला आया है. रंगों की राजनीति में दिलों को न तोड़ा जाए. रंग की ये राजनीति खतरनाक है.
इससे पहले साल 2014 में भी हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदला गया था. तब खिलाड़ियों की ड्रेस पीले रंग की थी. इसके बाद 2018 में एक बार फिर ड्रेस का रंग बदला गया. तब पीली से जर्सी नीली हो गई थी. इसका सीधा सा मतलब ये है कि जर्सी का रंग पहली बार नहीं बदला गया है. बस इस बार इसे सियासी एंगल से जोड़ कर देखा जा रहा है.
अब जरा ये भी जानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जर्सी का रंग भगवा होने पर क्या कहा? भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि सरकार को रंग बदलने का फैसला लेने का अधिकार है. क्या हुआ अगर रंग बदल दिया गया? उन्होंने कहा कि यह सब छोटी मानसिकता का परिचायक है. अगर भगवा रंग की जर्सी हो गई, तो इसमें क्या दिक्कत है? वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी केसरिया रंग का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि भारत क्रांतिकारियों की धरती है. केसरिया रंग देश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस रंग पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए.