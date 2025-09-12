भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है

भविष्य के लिए हेल्थकेयर सेक्टर में बड़ा बदलाव होने वाला है. एक साधारण डिजिटल अस्पताल से 'भविष्य के लिए तैयार' स्मार्ट अस्पताल बनने का सफर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि कई चरणों में होने वाला बदलाव है. यह एक नई क्रांति की तरह है.
Trending Photos
भारतीय अस्पताल अगले 2-3 साल में IT (सूचना प्रौद्योगिकी) पर अपना खर्च 20-25 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले हैं. CII-EY की हेल्थटेक रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑटोमेशन और डेटा-आधारित मरीजों की देखभाल हैं. अभी आधे से अधिक (लगभग 50%) अस्पताल अपने IT बजट का 20% से 50% तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं. तकनीक का इस्तेमाल करके मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाना, इलाज के नतीजों को सुधारना और डेटा के आधार पर सही फैसले लेना- ये तीन चीजें ही आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा देने वालों की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होंगी. 60% स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी डिजिटल चुनौती अपने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना और उन्हें IT के लिए प्रशिक्षित करना है.
यह रिपोर्ट CII हॉस्पिटल टेक 2025 समिट में जारी की गई. इसमें बताया गया है कि अस्पताल अब ऑटोमेशन (स्वचालन) पर ध्यान दे रहे हैं. इसका मकसद मरीजों को बेहतर सुविधाएं देना, इलाज के नतीजों को सुधारना और डेटा के आधार पर सही फैसले लेना है. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अस्पतालों को भविष्य के लिए तैयार होने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा. इनमें पुरानी तकनीक, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देना शामिल है.
बड़ा प्लान है तैयार
डिजिटल निवेश में प्राथमिकता देते समय हेल्थकेयर प्रदाता अपने बजट ऐसे क्षेत्रों में खर्च कर रहे हैं जहां उन्हें लंबे समय में क्षमता बढ़ाने का फायदा दिखे. 10 में से छह अस्पताल आईटी क्षमता बढ़ाने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, इसके बाद BI टूल्स ((Business Intelligence Tools) और डेटा लेक्स (50%) का नंबर आता है. हार्डवेयर अपग्रेड और महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सुधार प्राथमिकता में कम हैं (10%), जबकि डेटा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र मध्यम प्राथमिकता वाले हैं.
डॉक्टरों को फायदा
स्वास्थ्य सेवा देने वाले अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बहुत ध्यान दे रहे हैं. उनका मुख्य मकसद डॉक्टरों की मदद करना है, ताकि उन्हें इलाज से जुड़ी जानकारी आसानी से मिले और वे बेहतर तरीके से समझ सकें. उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्लिनिकल डेटा और डॉक्यूमेंटेशन में AI का इस्तेमाल (72%), निर्णय लेने में मदद करने वाले सिस्टम (64%) और इमेजिंग (जैसे एक्स-रे) में AI का उपयोग (60%) हैं. यह दिखाता है कि अस्पताल सोच-समझकर ऐसी AI टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं, जो डॉक्टरों, सेवा प्रदाताओं और मरीजों के लिए डेटा को और भी साफ और आसानी से समझने लायक बनाए. इससे रोज़मर्रा के क्लीनिकल फैसले लेना आसान हो जाता है और इलाज के नतीजे भी बेहतर होते हैं.
सीआईआई हॉस्पिटेक 2025 के चेयरमैन जॉय चक्रवर्ती ने कहा, 'भारत में हेल्थटेक की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार, उद्योग और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग बहुत जरूरी है. आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इन चुनौतियों को कितनी जल्दी हल कर पाते हैं और अस्पतालों को मरीजों के भरोसे या डेटा सुरक्षा से समझौता किए बिना टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार करते हैं. CII-EY हेल्थटेक सर्वे 2025 स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक सही समय पर आया मार्गदर्शन है.'
एम्स दिल्ली में अब होगी ऐसी रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग, पहले डॉक्टर को जाना पड़ता था विदेश
ईवाई पार्थेनॉन इंडिया के पार्टनर -हेल्थकेयर, अंकुर धंधारिया ने कहा, "हमारे सर्वे से भारत के हेल्थकेयर सेक्टर की मौजूदा स्थिति, चुनौतियां और उम्मीदें साफ दिखती हैं. यह स्पष्ट है कि लीडर्स ने बेहतर और स्केलेबल सिस्टम तैयार कर लिए हैं और अब डिजिटल निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि मरीजों का अनुभव बेहतर हो और इलाज के नतीजे सुधरें. AI और डेटा एनालिटिक्स को अपनाने में भी बड़ा बदलाव आ रहा है. अब सिर्फ छोटे प्रयोगों पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले इस्तेमाल पर ध्यान दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य काम को और बेहतर बनाना और डेटा के आधार पर सही निर्णय लेना है."
Gen Z के दिमाग पर छा रहे हैं ब्रेन फॉग के बादल! जानें क्या है Mental Health से जुड़ी ये कंडीशन
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.