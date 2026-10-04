/उम्र की रेस में पिछड़ा पाकिस्तान, मगर बांग्लादेशी जी रहे भारत वालों से ज्यादा... WHO के आंकड़ों का नया लेखा-जोखा

Indians Life Expectancy: कहते हैं कि आप जितना अच्छा भोजन करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल अपनाते हैं और भरपूर नींद लेते हैं उतना ही बेहतर आपका जीवन होता है. उम्र लंबी और हेल्दी रखने के लिए ये बेहद जरूरी हैं. अब सवाल ये है कि भारत में रहने वाले लोग आमतौर पर अपना जीवन कितनी उम्र तक बिता सकते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के मुकाबले भारत के लोग उनसे अधिक समय तक जिंदा रह सकते हैं. हालांकि, बांग्लादेश, अमेरिका और कनाडा की तुलना में उनका जीवनकाल कम होता है.
भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) साल 2023 में 71 साल थी, जबकि पाकिस्तान में 68.2 साल और बांग्लादेश में 72.7 साल, अमेरिका में 78.5 साल और कनाडा में 81.4 साल थी, लेकिन ज्यादा जीने का मतलब यह नहीं है कि लोग हेल्दी लाइफ भी जी रहे हों.
भारत में हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी साल 2023 में 60.0 साल थी, जबकि साल 2019 में यह 60.5 साल थी. साल 2021 में यह घटकर 58.4 साल हुई और साल 2022 में बढ़कर 60.2 साल हो गई. साल 2021 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटकर 58.4 साल रह गई थी, लेकिन साल 2022 में यह बढ़कर 60.2 साल हो गई. ये आंकड़े शुक्रवार ( 2 अक्टूबर 2026) को जारी किए गए WHO के ग्लोबल हेल्थ अनुमानों का हिस्सा है. इनमें 2000-2023 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मौत की वजह और बीमारियों के बोझ को शामिल किया गया है. WHO ने कहा कि ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी महामारी से पहले के स्तर के करीब पहुंच गई है, जबकि हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार की गति धीमी रही है.
भारत के लिए यह अतंर खासतौर से महामारी के सालों में साफतौर पर दिखाई देता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी साल 2019 में 70.5 साल से गिरकर साल 2021 में 68.1 साल हो गई फिर यह साल 2022 में बढ़कर 70.5 साल और 2023 में बढ़कर 71 साल हो गई. केवल 2 सालों में भारत ने अपेक्षित जीवनकाल में 2.9 साल की बढ़ोत्तरी वापस पा ली है. हालांकि, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में केवल 2.2 साल की वृद्धि हुई, जो साल 2021 में 58.4 साल से बढ़कर साल 2023 में 90.6 साल हो गई, जिससे यह साल 2019 के स्तर से केवल 0.1 साल ऊपर रह गई. वृद्ध भारतीयों में भी यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. यहां 60 साल की उम्र में एक व्यक्ति 2023 में 18.8 साल और जीने की उम्मीद कर सकता है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 18.4 वर्ष था.
भारत में बीमारियों का रूप भी तेजी से बदल गया है. TB और डायरिया जैसी फैलने वाली बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं, जबकि हृदय रोग, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी न फैलने वाली बीमारियां आमतौर पर लंबे समय तक रहती हैं. साल 2000 में देश में मौत के 10 प्रमुख कारणों से होने वाली डेथ रेट में संक्रामक रोगों का योगदान लगभग 62 प्रतिशत था, जबकि गैर-संक्रामक रोगों का योगदान 34 प्रतिशत था. साल 2023 तक यह स्थिति उलटी हो गई और गैर-संक्रामक रोगों का योगदान टॉप 10 प्रमुख कारणों से होने वाली कुल डेथ रेट में लगभग 75 प्रतिशत और संक्रामक रोगों का योगदान 16 प्रतिशत रह गया. बाकी मौतें चोटों की वजह से हुई थी.
साल 2000 में टीबी और दस्त जैसी बीमारियां मौत के मुख्य कारणों में सबसे ऊपर थीं. यहां 10,000 जनसंख्या पर 2.4 और 87.8 मौतें होती थीं. साल 2023 तक इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज मुख्य कारणों में शामिल हो गए, जिनकी दरें 138.5, 83.19, 74.8 और 49.01 थीं. फिर भी संक्रामक रोग एक महत्वपूर्ण बोझ बने हुए हैं और साल 2023 में भी भारत में मौत के टॉप 10 कारणों में दस्त, टीबी और सांस नली के इंफेक्शन शामिल थे. ग्लोबल लेवल पर लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों की तरफ रुझान साफतौर पर दिखाई देता है. साल 2023 में होने वाली मौतों में से 74 प्रतिशत गैर-संक्रामक रोगों के कारण हुईं, जो 2000 में 58 प्रतिशत थीं, जबकि दुनिया में मौत के 10 प्रमुख कारणों में से 8 गैर-संक्रामक रोग थे. ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी साल 2023 में 73.3 वर्ष तक पहुंची, जो साल 2019 में दर्ज 73.4 साल के बराबर थी, जबकि हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 62.8 वर्ष रही, जो 2019 के स्तर से अभी भी 0.4 साल कम है.