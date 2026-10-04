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उम्र की रेस में पिछड़ा पाकिस्तान, मगर बांग्लादेशी जी रहे भारत वालों से ज्यादा... WHO के आंकड़ों का नया लेखा-जोखा


Life Expectancy Of Indians: भारत में हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ा मुद्दा बना हुआ है. यह साल दर साल धीमी गति से बढ़ रही है. इसके अलावा देशभर में बीमारियों से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है. भारत में हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी साल 2023 में 60.0 साल तक पहुंची.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 04, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:40 AM IST
उम्र की रेस में पिछड़ा पाकिस्तान, मगर बांग्लादेशी जी रहे भारत वालों से ज्यादा... WHO के आंकड़ों का नया लेखा-जोखा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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