/उम्र की रेस में पिछड़ा पाकिस्तान, मगर बांग्लादेशी जी रहे भारत वालों से ज्यादा... WHO के आंकड़ों का नया लेखा-जोखा

साल 2000 में टीबी और दस्त जैसी बीमारियां मौत के मुख्य कारणों में सबसे ऊपर थीं. यहां 10,000 जनसंख्या पर 2.4 और 87.8 मौतें होती थीं. साल 2023 तक इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज मुख्य कारणों में शामिल हो गए, जिनकी दरें 138.5, 83.19, 74.8 और 49.01 थीं. फिर भी संक्रामक रोग एक महत्वपूर्ण बोझ बने हुए हैं और साल 2023 में भी भारत में मौत के टॉप 10 कारणों में दस्त, टीबी और सांस नली के इंफेक्शन शामिल थे. ग्लोबल लेवल पर लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों की तरफ रुझान साफतौर पर दिखाई देता है. साल 2023 में होने वाली मौतों में से 74 प्रतिशत गैर-संक्रामक रोगों के कारण हुईं, जो 2000 में 58 प्रतिशत थीं, जबकि दुनिया में मौत के 10 प्रमुख कारणों में से 8 गैर-संक्रामक रोग थे. ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी साल 2023 में 73.3 वर्ष तक पहुंची, जो साल 2019 में दर्ज 73.4 साल के बराबर थी, जबकि हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 62.8 वर्ष रही, जो 2019 के स्तर से अभी भी 0.4 साल कम है.