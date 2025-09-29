विदेशी शराब की बिक्री में दक्षिण भारत ने मारी बाजी, 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए कर्नाटक में; उत्तर के राज्यों का रहा ये हाल

दुनिया में तेजी से बढ़ते शराब बाजारों की बात करें तो भारत उनमें से एक देश है जहां पर विदेशी शराबों की बिक्री भी हर साल नया रिकॉर्ड बनाती हुई दिखाई दे रही है. भारत में भी दक्षिण भारत के राज्यों में विदेशी शराब की बिक्री का दबदबा है. साल 2024-25 में विदेशी शराब (IMFL) की बिक्री में दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी 58 फीसदी रही. इसमें भी कर्नाटक और तमिलनाडु टॉप पर रहे. कर्नाटक में कुल बिक्री का 17 फीसदी शराब की खपत हुई है. तो वहीं दक्षिण भारत के पांच राज्यों में ही 58 फीसदी की खपत हो गई.

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में आईएमएफएल (Indian Made Foreign Liquor) की बिक्री में उत्तर प्रदेश ने 6% की वृद्धि दर दर्ज की और इस मामले में देशभर में छठे स्थान पर रहा. इसके बाद राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा का स्थान रहा, जहां क्रमशः 1.37 करोड़, 1.18 करोड़ और 1.17 करोड़ पेटियों की बिक्री हुई. इन आंकड़ों के आधार पर राजस्थान नौवें, दिल्ली 10वें और हरियाणा 11वें स्थान पर रहे. हालांकि, पूरे उत्तरी क्षेत्र को देखें तो आईएमएफएल की बिक्री में कुल मिलाकर केवल 1% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई. यह दर्शाता है कि जहाँ कुछ राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं संपूर्ण क्षेत्र में बिक्री की गति अपेक्षाकृत धीमी रही.

दक्षिण भारत के 5 राज्यों का दबदबा

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL) की बिक्री में दक्षिणी राज्यों ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से 23.18 करोड़ पेटियों की खपत दर्ज की. यह पूरे देश की कुल बिक्री का लगभग 58% योगदान है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि आईएमएफएल की खपत में दक्षिण भारत अब भी सबसे बड़ा बाज़ार बना हुआ है, जहां इन राज्यों का वर्चस्व अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है.

दक्षिण भारत को छोड़ पूरे देश में महज 42 फीसदी की खपत

सीआईएबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आईएमएफएल बाजार पर दक्षिण भारत का लगभग पूरा दबदबा है. जहां दक्षिण भारत की हिस्सेदारी 58% है, वहीं देश के बाकी हिस्से की हिस्सेदारी केवल 42% पर सिमटी हुई है. हालांकि, समग्र स्तर पर देखें तो वित्त वर्ष 2024-25 में आईएमएफएल व्हिस्की की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई. बिक्री 1.4% घटकर 40.17 करोड़ पेटियों पर आ गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 39.62 करोड़ पेटियों का था. यह स्थिति दर्शाती है कि भले ही दक्षिण भारत मजबूत प्रदर्शन कर रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर खपत की रफ्तार धीमी पड़ रही है.

इस वजह से पड़ा बिक्री पर असर

सीआईएबीसी के महानिदेशक अनंत एस. अय्यर ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही बिक्री के लिहाज से कमजोर रही. इसका प्रमुख कारण चुनावी गतिविधियां और कुछ राज्यों की शराब नीति से जुड़ी चुनौतियां रहीं, जिनकी वजह से बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ गई. अय्यर ने कहा कि संगठन लगातार राज्य सरकारों से संपर्क बनाए हुए है और उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित चिंताओं को उनके सामने रखता है. उनके अनुसार, हर साल राज्य शुल्कों में उल्लेखनीय वृद्धि और नीतिगत बदलाव देखने को मिलते हैं, जिनका असर आईएमएफएल की बिक्री पर अल्पकालिक से मध्यम अवधि तक अवश्य पड़ता है.

