Advertisement
trendingNow12992192
Hindi Newsदेश

दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव, नदी किनारे मिले जैकेट-जूते और मोबाइल

Indian student body found in Russia: राजस्थान अलवर के 22 साल के MBBS छात्र अजित सिंह चौधरी 19 अक्टूबर को रूस के उफा में हॉस्टल से दूध लेने निकले और लापता हो गए. 19 दिन बाद उनका शव व्हाइट रिवर के पास बांध में मिला है. नदी किनारे जैकेट, जूते, मोबाइल मिले हैं. परिवार सदमे में है. MEA से शव लाने की मांग उठी है. 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 07, 2025, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव, नदी किनारे मिले जैकेट-जूते और मोबाइल

Ajit Singh Chaudhary body found in Russia: रूस में पिछले महीने लापता हुए भारतीय छात्र का शव कथित तौर पर व्हाइट नदी के पास एक बांध में मिला है. राजस्थान के अलवर निवासी 22 वर्षीय छात्र, जिसकी पहचान अजीत सिंह चौधरी के रूप में हुई है. अजीत ने 2023 में एमबीबीएस कोर्स के लिए बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था. अजीत सिंह चौधरी 19 अक्टूबर को दूध खरीदने के लिए बाहर निकले थे, जिसके बाद वे लापता हो गए थे. 19 दिनों की तलाश के बाद उनका शव मिला है. ये खबर सुनकर पूरा परिवार टूट गया है. 

दूध लेने निकला, फिर कभी नहीं आया
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चौधरी 19 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे दूध खरीदने के लिए अपने हॉस्टल से निकलने के बाद उफ़ा में लापता हो गए थे. हालांकि, वे कभी वापस नहीं लौटे. एनडीटीवी ने अलवर सरस डेयरी के अध्यक्ष नितिन सांगवान के हवाले से बताया कि चौधरी का शव व्हाइट नदी से सटे एक बांध में मिला है. इस बीच, अखिल भारतीय मेडिकल छात्र संघ ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चौधरी के शव को भारत वापस लाने में मदद के लिए पत्र लिखा है.

19 अक्टूबर को अपने हॉस्टल से लापता
चौधरी 19 अक्टूबर को अपने हॉस्टल से लापता हो गए थे, जिसके बाद से उनका मोबाइल फ़ोन बंद है. मीडिया रिपोर्टों में उनके परिवार के हवाले से बताया गया है कि उनकी जैकेट, जूते और मोबाइल फ़ोन नदी किनारे मिले थे. उनके परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने तब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से उनका पता लगाने में मदद करने का अनुरोध किया था. उन्होंने अलवर ज़िला कलेक्टर से भी विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर उनका पता लगाने की अपील की थी.

20 अक्टूबर को रूसी पुलिस का फ़ोन आया
उनके चाचा भूम सिंह ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि परिवार को 20 अक्टूबर को रूसी पुलिस का फ़ोन आया था. हालांकि, परिवार ने तब आरोप लगाया था कि उस समय स्थिति स्पष्ट नहीं थी. उन्होंने कहा, बाद में उनके रूममेट ने हॉस्टल वार्डन को अजीत के लापता होने की सूचना दी, लेकिन अब वार्डन भी ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं. हमने कॉलेज अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. अजीत के साथ क्या हुआ, इस बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है."

नदी में कूदकर जान देने की बात
परिवार ने वार्डन से बात की थी, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि अधिकारी यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि चौधरी नदी में कूद गए होंगे. लापता होने से ठीक एक घंटे पहले उन्होंने अपने परिवार से बात की थी. चौधरी नवंबर में भारत लौटने वाले थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

russiya

Trending news

दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
best vande mataram
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट