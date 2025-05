भारत के 3 मिलिट्री बेस पर पाकिस्तान का नाकाम अटैक, एक झटके में भारतीय सेना से मिला मुंहतोड़ जवाब

India Pakistan War: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान से इस हमले का बदला लिया था. वहीं इस कार्रवाई के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया, जिससे युद्ध की स्थिति बनी है. दोनों देश लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं. भारत ने पाकिस्तान की ओर से किए गए कई मिसाइल और ड्रोन अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया है. बता दें कि भारतीय सुरक्षा बल ने गुरुवार 8 मई 2025 को पाकिस्तान की ओर से जम्मू , पठानकोट और उधमपुर के मिलिट्री बेस में किए गए ड्रोन और मिसाइल अटैक को निष्प्रभावी कर दिया.

'पाकिस्तानी हमले में भारत को कोई नुकसान नहीं'

इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X 'पर शेयर किए गए एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए लिखा,' जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के सैन्य स्टेशनों को पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके निशाना बनाया है.'

Military Stations of Jammu, Pathankot and Udhampur in proximity to the International Boundary, in Jammu & Kashmir targeted by Pakistan using missiles and drones.

No losses.

Threat neutralised by #IndianArmedForces as per SoP with kinetic & non-kinetic means.#OpSindoor… pic.twitter.com/TZlU9BSR9U

— HQ IDS (@HQ_IDS_India) May 8, 2025