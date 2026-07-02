/MP-ATGM से लेकर 600 HAMMER मिसाइलों तक, दुश्मनों के खिलाफ भारत कर रहा जबरदस्त तैयारी; जोड़े जा रहे नए हथियार

Indian Military Preparedness Against China and Pakistan: चीन और पाकिस्तान से लगातार बढ़ रहे खतरों को देखते हुए भारत भी अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में जुटा है. रक्षा मंत्रालय जल्द ही बड़े हथियार सौदों को अपनी मंजूरी देने वाला है. ये हथियार सौदे तीनों सेनाओं की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेंगे और युद्ध के मोर्चे पर दुश्मनों के लिए डरावना सपना साबित होंगे. इन सौदों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय ने इस शुक्रवार को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें इस पर बड़ा फैसला हो सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा खरीद परिषद (DAC) की यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी. इस बैठक में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल राजा सुब्रमणि और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह शामिल होंगे. उनके साथ ही आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ और एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन भी चीफ बनने के बाद पहली बार इस बैठक में मौजूद रहेंगे.
रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में राफेल और LCA तेजस विमानों के लिए HAMMER एयर-टू-ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन्स, बेहद कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम वेरबा, फिक्स्ड विंग स्यूडो सैटेलाइट्स और नौसेना के लिए शिपबोर्न एरियल सिस्टम्स की खरीद पर विचार होगा.
कई महीनों के अंतराल के बाद हो रही DAC की बैठक में एक प्रमुख स्वदेशी प्रणाली को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ओर से थलसेना के लिए विकसित मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MP-ATGM) को बड़ी संख्या में शामिल करने को भी मंजूरी दी जाएगी.
प्रस्ताव के मुताबिक, भारतीय थलसेना को इस हथियार प्रणाली के लिए 100 लॉन्चर, 2300 मिसाइलें और पांच सिमुलेटर मिलेंगे. इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में निर्मित किया जाएगा, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्माण करने के लिए भारत की प्रमुख उत्पादन एजेंसी है.
रक्षा मंत्रालय MP-ATGM के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र में नए उत्पादन भागीदारों को खोजने की दिशा में भी काम करेगा. इस परियोजना की कुल लागत 2600 करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है. परिषद की बैठक में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी होंगे.
दोनों सेनाओं के लिए 600 HAMMER मिसाइलें खरीदने के प्रस्ताव पर भी परिषद में विचार करेगा. इन मिसाइलों के मिलने के बाद नेवी और एयरफोर्स की दुश्मन लक्ष्यों पर सटीक हमला करने की क्षमता और मजबूत हो जाएगी. इन मिसाइलों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा.
बता दें कि HAMMER मिसाइलों का निर्माण फ्रांस की कंपनी सैफरान करती है. वर्ष 2020 के बाद चीन के साथ गलवान संघर्ष के बाद भारतीय बलों ने फ्रांस से इन मिसाइलों की इमरजेंसी खरीद की थी. इनके शामिल होने से भारतीय सेनाओं की क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी हुई. अब फ्रेंच कंपनी के साथ टाई अप करके इन मिसाइलों का उत्पादन भारत में किया जाएगा. इसके लिए भारत और फ्रांस, दोनों मुल्कों में समझौता हो गया है.
इन मिसाइलों के बनने के बाद बड़ा हिस्सा भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा. वह अपने राफेल और LCA तेजस लड़ाकू विमानों को HAMMER मिसाइलों से लैस करेगी. जबकि भारतीय नौसेना उन मिसाइलों को अपने राफेल मरीन विमानों के लिए इस्तेमाल करेगी. इस सौदे की कीमत लगभग 2,400 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है.
भारतीय थलसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए भी शुक्रवार को बड़ा फैसला होगा. असल में भारतीय थलसेना रूसी मूल के वेरबा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम (VSHORADS) की बड़ी संख्या में खरीद करना चाहती है. यह मिसाइलें भारतीय थलसेना में पहले से इस्तेमाल हो रहीं इस्ला मिसाइलों का उन्नत संस्करण है. इसके लिए भारत और रूस में समझौता हो चुका है. भारत में इन मिसाइलों का निर्माण अडाणी डिफेंस लिमिटेड की ओर से किया जाएगा.
इन हथियारों के अलावा सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो, कामिकाजे ड्रोन, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियों समेत कई अन्य हथियारों की खरीद पर महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है. इनमें से अधिकतर हथियार आपसी समझौते के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे. जिससे असलहों के मामले में भारत वास्तव में आत्मनिर्भर बन जाएगा. (ANI)