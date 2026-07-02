/MP-ATGM से लेकर 600 HAMMER मिसाइलों तक, दुश्मनों के खिलाफ भारत कर रहा जबरदस्त तैयारी; जोड़े जा रहे नए हथियार

Indian Military Preparedness Against China and Pakistan: चीन और पाकिस्तान से लगातार बढ़ रहे खतरों को देखते हुए भारत भी अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में जुटा है. रक्षा मंत्रालय जल्द ही बड़े हथियार सौदों को अपनी मंजूरी देने वाला है. ये हथियार सौदे तीनों सेनाओं की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेंगे और युद्ध के मोर्चे पर दुश्मनों के लिए डरावना सपना साबित होंगे. इन सौदों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय ने इस शुक्रवार को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें इस पर बड़ा फैसला हो सकता है.