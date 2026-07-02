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MP-ATGM से लेकर 600 HAMMER मिसाइलों तक, दुश्मनों के खिलाफ भारत कर रहा जबरदस्त तैयारी; जोड़े जा रहे नए हथियार

Indian Army Preparedness Against China: भारत अब चीन-PAK के बढ़ते खतरों से निपटने से गहन तैयारियों में लगा है. वह तीनों सेनाओं को अब ऐसे हथियारों से लैस करने जा रहा है, जिसके बाद दुश्मनों के लिए दुस्साहस करना दूभर हो जाएगा. खास बात ये है इनमें से अधिकतर हथियारों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 02, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:40 PM IST
MP-ATGM से लेकर 600 HAMMER मिसाइलों तक, दुश्मनों के खिलाफ भारत कर रहा जबरदस्त तैयारी; जोड़े जा रहे नए हथियार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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