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मिडिल ईस्ट तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी भारतीय नौसेना

Indian Navy in Hormuz: होर्मुज में भारतीय नेवी ने भारत आने वाले तेल और गैस से भरे जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत तैनात किए हैं. इसके अलावा विदेश मंत्रालय भी लगातार विदेश में फंसे भारतीयों की मदद के लिए 24X7 हेल्पलाइन चला रहा है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:31 AM IST
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मिडिल ईस्ट तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी भारतीय नौसेना

Indian Ships in Hormuz Strait: ईरान के पास मौजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर भारत आने वाले तेल और गैस से भरे जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत तैनात किए हैं. सूत्रों के मुताबिक नौसेना के दो टास्क फोर्स इस इलाके में तैनात किए गए हैं. नौसेना इन व्यापारिक जहाजों और टैंकरों को रास्ते में सुरक्षा देते हुए एस्कॉर्ट कर रही है और उन्हें हर संभव मदद भी दी जा रही है, ताकि वे सुरक्षित भारत तक पहुंच सकें.

रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान ने भारत से उन तीन टैंकरों की अदला-बदली करने को कहा है जिन्हें उसने जब्त कर लिया था और इसके बदले में उसने होर्मुज से भारतीय झंडे वाले या भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की अनुमति देने की पेशकश की है. रिपोर्टों के मुताबिक भारत ने पहले उन टैंकरों को जब्त कर लिया था, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी या बदल दी थी और वे समुद्र में अवैध जहाज-से-जहाज ट्रांसफर में शामिल थे. स्टेलर रूबी पर ईरानी झंडा लगा है, जबकि अन्य दो जहाजों पर निकारागुआ और माली के झंडे लगे हैं.

ईरान मेडिकल उपकरण की भी मांगी की

एक सूत्र, जो एक ईरानी अधिकारी है, के मुताबिक तेहरान ने कुछ दवाओं और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति भी मांगी है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली में ईरान के राजदूत ने सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की.

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आज इससे पहले, नई दिल्ली में पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि बंदरगाह पर दस्तावेजीकरण और प्राथमिकता की बुनियाद पर बर्थिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि शिवालिक के कार्गो को उतारने में कोई देरी न हो.

MEA की 24x7 हेल्पलाइन

भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों के सवालों का जवाब देने के लिए विदेश मंत्रालय का एक स्पेशल कंट्रोल रूम चालू है, जबकि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी बातचीत जारी है. पूरे इलाके में भारतीय मिशन और पोस्ट 24x7 हेल्पलाइन चलाई जा रही है. भारतीय समुदाय के संगठनों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं.  हमारे मिशन स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और वहां फंसे भारतीयों को मदद मुहैया कर रहे हैं. 

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क्या-क्या मदद कर रहा है विदेश मंत्रालय?

MEA के जरिए की जा रही मदद इस मदद में वीजा संबंधी सहयोग, लॉजिस्टिक्स सहायता और आवाजाही में सहूलत शामिल है. इस इलाके में मौजूद भारतीय नाविकों की मदद के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है. 28 फरवरी 2026 से अब तक पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र से लगभग 220000 यात्री भारत लौट चुके हैं.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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