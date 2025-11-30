Advertisement
Indian Navy: क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया दो टूक जवाब

भारत की मिसाइल परीक्षण की तैयारियों के बीच बार-बार चीन जासूसी जहाजों का जिक्र आता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंद महासागर में चीने के जासूसी जहाज लगातार गश्त लगा रहे हैं. ऐसे में इस बात की आशंका बनी रहती है कि कहीं ये चीनी जहाज समुद्र में भारत के मिसाइल टेस्ट पर नजर तो नहीं बनाए हुए हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:51 PM IST
भारत की मिसाइल परीक्षण की तैयारियों के बीच बार-बार चीन जासूसी जहाजों का जिक्र आता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंद महासागर में चीने के जासूसी जहाज लगातार गश्त लगा रहे हैं. ऐसे में इस बात की आशंका बनी रहती है कि कहीं ये चीनी जहाज समुद्र में भारत के मिसाइल टेस्ट पर नजर तो नहीं बनाए हुए हैं. अब इन खबरों पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अब जवाब देते हुए इंडियन नेवी का पक्ष रखा है. आखिर किस वजह से भारतीय मिसाइल टेस्ट में देरी हो रही है. इस सवाल के जवाब में नेवी चीफ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है. 

नेवी चीफ ने बताया कि फिलहाल उन्हें इस विशेष मामले की कोई जानकारी नहीं है और यह भी संभव हो सकता है कि इस बात को लेकर किसी अलग तरह का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही हो. या फिर ये बातें मनगढ़ंत हों या किसी अन्य उद्देश्य से फैलायी गई हों. एडमिरल त्रिपाठी ने बताया कि पहले भी भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वे शिप और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप देखे गए हैं और ऐसे हालात में कभी-कभी गतिविधियों को पुन: समायोजित करना पड़ता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में सामान्य रूप से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है.

 

हाइपरसोनिक मिसाइलों पर दिया ये जवाब
हाइपरसोनिक मिसाइलों पर, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने कहा, "हम नेशनल लेवल पर भी इससे जूझ रहे हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं... यह उन डिसरप्टिव और खास टेक्नोलॉजी में से एक है जहां हम DRDO और इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं... सरकार में, इस खतरे को माना गया है, और बहुत से लोग इसके बारे में सोच रहे हैं."

ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले नेवी चीफ?
ऑपरेशन सिंदूर पर, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है; यह खत्म नहीं हुआ है. ऑपरेशन से जुड़ी किसी भी चीज़ से बचना ही बेहतर है. तीनों सेनाओं के बीच एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऐसा ही किया गया था. नेवी पूरी तरह से तैयार है."

INS विक्रमादित्य के जाने के बाद 2 नए एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे
एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान पर, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने कहा, "हमने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को समुद्र उत्कर्ष सेमिनार में एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत और इसकी ज़रूरत और वे कितने ज़रूरी हैं, इस बारे में बात करते हुए सुना. INS विक्रमादित्य रिटायर होने वाला है, इसलिए जब हम अगला एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करेंगे, तो INS विक्रमादित्य के जाने का समय होगा। उस समय हमारे पास सिर्फ़ दो एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे."
 
