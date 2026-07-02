/अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों पर MARCOS ने बोला धावा, समुद्री डकैती की कोशिश नाकाम, भारतीय क्रू वाले जहाज को ऐसे बचाया

अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए समुद्री डकैती की एक बड़ी कोशिश को विफल कर दिया. भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंद ने उस समय तुरंत कार्रवाई की, जब भारत के लिए जरूरी सामान लेकर जा रहे व्यापारी जहाज MV गोल्डन आर्सेनल पर समुद्री लुटेरों ने हमला करने की कोशिश की. इस जहाज पर एक भारतीय क्रू सदस्य भी मौजूद था. समय रहते नौसेना की कार्रवाई से जहाज और उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए.
हमले के दौरान जहाज के चालक दल ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को जहाज के सुरक्षित कमरे (Citadel) में बंद कर लिया. इसके बाद उन्होंने निर्धारित संचार माध्यमों के जरिए भारतीय नौसेना को समुद्री डकैती की कोशिश की जानकारी दी. सूचना मिलते ही INS त्रिकंद तेजी से घटनास्थल की ओर रवाना हुआ. नौसेना के पहुंचने की खबर मिलते ही समुद्री लुटेरे जहाज छोड़कर फरार हो गए. चालक दल की सतर्कता और समय पर दी गई सूचना ने इस पूरे अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई.
भारतीय नौसेना के विशेष मरीन कमांडो MARCOS जहाज पर चढ़े और पूरे जहाज की गहन तलाशी ली. सूत्रों के अनुसार, कमांडो ने यह सुनिश्चित किया कि जहाज पर कोई समुद्री लुटेरा मौजूद न हो और किसी तरह का खतरा बाकी न रहे. सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद जहाज को पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया गया. इसके बाद जहाज को अपनी आगे की यात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई. यह ऑपरेशन भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया का एक और उदाहरण माना जा रहा है.
Indian Navy warship INS Trikand thwarted a piracy attempt in the Gulf of Aden last night. The Indian Navy Marine Commandos (MARCOS) boarded the affected vessel MV Golden Arsenal, which had one Indian crew member on board. The vessel was carrying critical cargo for India. The crew… pic.twitter.com/UVHqTxXV05
— ANI (@ANI) July 2, 2026
अदन की खाड़ी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है, जहां अतीत में समुद्री डकैती की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. भारत के व्यापारिक जहाज भी इसी मार्ग से बड़ी मात्रा में जरूरी सामान लेकर आते-जाते हैं. ऐसे में भारतीय नौसेना लगातार इस क्षेत्र में निगरानी रखती है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करती है. INS त्रिकंद और MARCOS की इस सफल कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय नौसेना न केवल भारतीय नागरिकों बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह तैयार और सतर्क है.
MARCOS (मरीन कमांडो) भारतीय नौसेना की सबसे विशेष और घातक कमांडो यूनिट है, जिसकी स्थापना फरवरी 1987 में समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती और विशेष सैन्य अभियानों से निपटने के लिए की गई थी. इन कमांडो को जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर ऑपरेशन करने का कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी तुलना अमेरिकी US Navy SEALs से की जाती है. इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि हजारों उम्मीदवारों में से केवल कुछ ही सफल हो पाते हैं. 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान ताज होटल में इनके साहसिक अभियान ने इन्हें खास पहचान दिलाई थी. पानी में बेहद खामोशी और सटीक कार्रवाई करने की क्षमता के कारण इन्हें 'वॉटर घोस्ट' (Water Ghost) भी कहा जाता है.