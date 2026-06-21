Increasing Marine Power of India: साल 2014 के बाद से रक्षा के क्षेत्र में भारत का विकास निरंतर जारी है. समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में भारतीय नौसेना की क्षमता में बड़ा विस्तार हुआ है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि केवल पिछले एक दशक में नौसेने के बेड़े में काफी तेजी से विस्तार हुआ है और इस दौरान स्वदेशी निर्माण पर विशेष बल दिया गया है.
साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारतीय नौसेना में 33 युद्धपोत और 7 पनडुब्बियों को शामिल किया गया है. सबसे खास बात है कि इनमें से 40 प्लेटफॉर्म में 39 भारतीय शिपयार्डों में निर्मित हैं. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, साल 2014 के बाद भारतीय शिपयार्ड नौसेना को 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां सौंप चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है.
पिछले एक दशक से काफी तेजी के साथ नौसेना के आधुनिकीकरण का काम जारी है. इस खास अभियान के जरिए विमानवाहक पोत, विध्वंसक युद्धपोत, फ्रिगेट, कॉर्वेट, अपतटीय गश्ती पोत और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को बेड़े में शामिल किया गया है.
पिछले एक दशकों में INS विक्रांत, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म नौसेना का हिस्सा बने हैं. भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना (2015-2030) के माध्यम से घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. इसके साथ ही विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले 12 सालों में भारतीय नौसेना ने अपनी पहचान को काफी बदला है. भारतीय नौसेना ने “खरीदार नौसेना” से “निर्माता नौसेना” की ओर बढ़ चुकी है. रक्षा मंत्रालाय की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय शिपयार्ड अब तक 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना को सौंप चुके हैं. महज पिछले एक साल में औसत देखें, तो पता चलता है कि हर 40 दिन में एक नया पोत नौसेना में शामिल किया गया.
गौरतलब है कि भारत की समुद्री सुरक्षा में आईएनएस एक अहम भूमिका निभा रहा है. यह स्वदेशी विमानवाहक पोत साल 2022 में नौसेना में शामिल किया गया, जिसका 76 फीससी से अधिक हिस्सा भारत में निर्मित सामग्री से तैयार किया गया था.
भारतीय नौसेना की पनडुब्बी क्षमता में भी भारत ने पिछले एक दशक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. नौसेना ने अपनी पहली दो स्वदेशी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों INS अरिहंत (2016) और INS अरिघात (2024) को शामिल किया. इसके साथ ही 2017 से 2025 के बीच सभी छह कलवरी श्रेणी (स्कॉर्पियन) पनडुब्बियां भी नौसेना में शामिल की गईं.
गौरतलब है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का काम तेजी से जारी है. इसके लिए नौसेना के पूंजीगत अधिग्रहण अनुबंधों में लगभग 67 प्रतिशत भारतीय उद्योगों को दिए गए हैं. वहीं, पिछले 10 वर्षों से अधिक समय में युद्धपोत के निर्माण में उपयोग होने वाले विशेष प्रकार के लोहे का भी घरेलू उत्पादन काफी बढ़ा है.
रक्षा मंत्रालाय के हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2025 में भारतीय शिपयार्डों में 51 से 60 बड़े युद्धपोत निर्माणाधीन हैं. वर्तमान में 52 युद्धपोत भारत में बनाए जा रहे हैं. इसके साथ ही आने वाले समय में सभी प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्म देश में ही निर्मित किए जाने की योजना है. इससे भारत समुद्री सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा.