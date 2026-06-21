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एक दशक में भारत की समुद्री शक्ति में बड़ा विस्तार, कैसे खरीदार से निर्माता बनी नौसेना; 10 साल में कैसे सबकुछ बदल गया?

भारत ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है. पिछले एक दशक में नौसेना की ताकत काफी बढ़ी है. साल 2014 के बाद भारतीय शिपयार्ड नौसेना को 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां सौंप चुके हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 21, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:41 PM IST
एक दशक में भारत की समुद्री शक्ति में बड़ा विस्तार, कैसे खरीदार से निर्माता बनी नौसेना; 10 साल में कैसे सबकुछ बदल गया?

About the Author

abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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