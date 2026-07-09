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पनडुब्बी नहीं, पूरा 'अंडरवॉटर इकोसिस्टम' बना रहा है भारत... HSL को मिली बड़ी जिम्मेदारी का मतलब क्या है?

भारतीय नौसेना ने मिनीरत्न कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) के लिए भविष्य की नई भूमिका तय करने के संकेत दे दिए हैं. अब यह सरकारी शिपयार्ड सिर्फ युद्धपोत बनाने तक सीमित नहीं रहेगा. अब कंपनी उनके मरम्मत, अपग्रेड, मेंटेनेंस और पूरी सर्विस लाइफ के दौरान तकनीकी सहयोग भी देगी. रक्षा विशेषज्ञ इसे नौसेना के लंबे विजन और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 09, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:37 PM IST
पनडुब्बी नहीं, पूरा 'अंडरवॉटर इकोसिस्टम' बना रहा है भारत... HSL को मिली बड़ी जिम्मेदारी का मतलब क्या है?

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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