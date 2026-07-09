पनडुब्बी नहीं, पूरा 'अंडरवॉटर इकोसिस्टम' बना रहा है भारत... HSL को मिली बड़ी जिम्मेदारी का मतलब क्या है?

भारत लगातार अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है. देश तेजी के साथ नए युद्धपोत, पनडुब्बियां और एडवांस नेवल सिस्टम अपने बेड़े में शामिल कर रहा है. ऐसे में सिर्फ जहाज बनाना ही काफी नहीं है. उन्हें कई दशकों तक ऑपरेशनल रखना, समय-समय पर अपग्रेड करना और नई टेक्नोलॉजी से लैस करना भी उतना ही जरूरी होता जा रहा है. इसी जरूरत को देखते हुए भारतीय नौसेना अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) को नई जिम्मेदारियां देने की तैयारी में है.
हाल ही में भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने साफ संकेत दिया कि आने वाले सालों में HSL सिर्फ नए जहाज बनाने वाली कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि भारतीय नौसेना की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के रूप में काम करेगी.
दौरे के दौरान HSL के नए चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त) सी. रघुराम ने शिपयार्ड में चल रही परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी. इसके बाद वाइस एडमिरल सोबती ने शिपयार्ड की तैयारियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि अब जरूरत सिर्फ नए युद्धपोत बनाने की नहीं है. नौसेना चाहती है कि HSL जहाजों की पूरी सर्विस लाइफ के दौरान उनके मेंटेनेंस, मिड-लाइफ अपग्रेड, टेक्नोलॉजिकल सुधार और मॉडर्न सिस्टम लगाने जैसे अहम काम भी संभाले. इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्य में युद्धपोतों की जिम्मेदारी उनके निर्माण से लेकर अंतिम ऑपरेशन तक HSL निभा सकता है.
रक्षा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि भारतीय नौसेना इस समय अपने बेड़े का तेजी से विस्तार कर रही है. आने वाले सालों में देश अपने बेड़े में कई नए युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल करने वाला है. इसके साथ ही पहले से सेवा में मौजूद जहाजों को भी समय-समय पर नई टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा. यही वजह है कि नौसेना अब ऐसे शिपयार्ड चाहती है, जो केवल निर्माण ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक तकनीकी सहयोग भी दे सकें. इस रणनीति में HSL की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती दिखाई दे रही है.
वाइस एडमिरल सोबती ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी शिपयार्ड की सबसे बड़ी ताकत उसकी मशीनें नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले लोग होते हैं. उन्होंने डिजाइन क्षमता बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और स्किल्ड मैनपावर तैयार करने पर जोर दिया. उनका मानना है कि अगर लगातार रिसर्च, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश किया जाए, तो HSL आने वाले समय में देश के सबसे मजबूत रक्षा शिपयार्ड में शामिल हो सकता है.
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड देश के सबसे पुराने सरकारी शिपयार्ड में शामिल है. इसकी स्थापना 1941 में हुई थी और 1952 में इसे केंद्र सरकार के अधीन लाया गया था. क्षमता के मामले में यह कोचीन शिपयार्ड के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा शिपयार्ड माना जाता है. यहां 80 हजार डेडवेट टन तक के बड़े जहाजों पर काम किया जा सकता है. पिछले कई दशकों में इस शिपयार्ड ने नौसेना और समुद्री क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की हैं.
HSL की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश के चुनिंदा शिपयार्ड में इसकी गिनती होती है, जहां पनडुब्बियों की मरम्मत और मॉडर्नाइजेशन की सुविधा मौजूद है. भारतीय नौसेना की कई किलो-क्लास पनडुब्बियां यहां बड़े तकनीकी अपग्रेड से गुजर चुकी हैं. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस अनुभव की वजह से भविष्य में HSL की भूमिका और मजबूत हो सकती है.
रक्षा क्षेत्र से जुड़े सूत्रों के अनुसार, भविष्य में हिंदुस्तान शिपयार्ड को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) के साथ मिलकर स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है. अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो भारत की घरेलू सबमरीन निर्माण क्षमता को बड़ा फायदा मिलेगा. इससे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और रक्षा उत्पादन पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जाएगा.
केंद्र सरकार पहले से ही रक्षा उत्पादन में स्वदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है. युद्धपोतों से लेकर मिसाइल, विमान और पनडुब्बियों तक हर क्षेत्र में घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने की कोशिश चल रही है. ऐसे में भारतीय नौसेना का HSL पर बढ़ता भरोसा सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि आने वाले सालों की रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. अगर ये योजनाएं तय समय पर आगे बढ़ती हैं, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड देश के रक्षा क्षेत्र में सिर्फ एक शिपबिल्डर नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना का ऐसा रणनीतिक साझेदार बन सकता है, जो युद्धपोतों और पनडुब्बियों के पूरे जीवनकाल में उनकी तकनीकी ताकत बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाएगा.