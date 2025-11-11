Advertisement
INS सवित्री का मोजाम्बिक में भव्य स्वागत; सह्याद्री कर रहा प्रशांत महासागर में युद्ध अभ्यास

Indian Navy INS Savitri: INS सह्याद्री पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया जहाज है जो आत्मनिर्भर भारत की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है. यह जहाज इससे पहले भी कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में भाग ले चुका है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:34 AM IST
INS Savitri welcomes in Mozambique: भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सावित्री और आईएनएस सह्याद्री ने भारत की समुद्री शक्ति का परचम लहराया है. दरअसल, भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सावित्री अपनी भारतीय महासागर क्षेत्र तैनाती के तहत मोजाम्बिक के पोर्त बेइरा बंदरगाह पर पहुंचा है.जिसका मोजाम्बिक नौसेना के अधिकारियों ने पारंपरिक औपचारिकता और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है. मोजाम्बिक की तरफ से यह स्वागत दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और मजबूत समुद्री साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है. जिसको लेकर भारतीय नौसेना ने जानकारी दी है. 

INS सावित्री का स्वागत 
नौसेना ने कहा कि इस दौरे के दौरान दोनों देशों नेवी संयुक्त प्रशिक्षण और संवाद में भाग लेंगी. ताकि इन अभ्यासों के तहत दोनों देशों की नेवी के बीच आपसी सहयोग, समन्वय और भविष्य की संयुक्त तैनाती के लिए अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत बनाया जा सके.संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेना नेवीगेशन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के साथ-साथ बोर्डिंग एवं तलाशी ड्रिल और डैमेज कंट्रोल के अलावा समुद्री यात्रा के दौरान आग से निपटने के लिए स्पेशल सत्र का आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा आईएनएस सावित्री स्थानीय नागरिकों और विद्यार्थियों के लिए अपने द्वार खोलेगा, जिससे वो जहाज पर आकर भारतीय नौसेना की कार्यप्रणाली और समुद्री क्षमताओं को निकट से समझ सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी

सह्याद्री कर रहा अभ्यास 

वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री उत्तरी प्रशांत महासागर स्थित गुआम में है. जहां वो मालाबार 2025 के बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है. इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना एंटी-सबमरीन वॉरफेयर और फ्लाइंग ऑपरेशन्स जैसे महत्वपूर्ण अभ्यास कर रही है.INS सह्याद्री पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया जहाज है जो आत्मनिर्भर भारत की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है. यह जहाज इससे पहले भी कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में भाग ले चुका है. इसके जरिए भारत अपनी नौसैनिक ताकत, आत्मनिर्भरता को वैश्विक मंच पर सक्रिय सशक्त भागीदारी दिखा रहा है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

