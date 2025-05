अरब सागर में उतरे भारत के 'शिकारी', नापाक चाल पर 'बाज' वाली नजर; पाकिस्तान के खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

Indian Navy: पहलगाम हमले के बाद भारत फुल एक्शन मोड में आ गया है. भारतीय सेना को सरकार की तरफ से खुली छूट मिल गई है जिसके बाद तीनों सेनाएं तैयारी में जुट गई है. बीते दिन भारत ने भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया था. अब नौसेना अरब सागर में कड़ा अभ्यास कर रही हैं. किसी भी असामान्य गतिविधि के लिए युद्धपोत को सतर्क किया गया है.

नौसेना का अभ्यास

इस अभ्यास को लेकर रक्षा सूत्रों ने कहा है कि नौसेना का ये अभ्यास गुजरात तट के पास अरब सागर में 3 मई तक चलेगा. भारतीय तटरक्षक पोत भी गुजरात तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के निकट क्षेत्रों में तैनात हैं. बता दें कि हाल के दिनों में इस क्षेत्र में कई एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट के जरिए फायरिंग की गई है. ऐसे में भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है. ताकि दुश्मनों के किसी भी चाल को खत्म किया जा सके.

हुआ था सफल परीक्षण

इससे पहले भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने विध्वंसक जहाज आईएनएस सूरत से सफल मिसाइल परीक्षण किया था. मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल ने समुद्र में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा था. यह प्रदर्शन भारतीय नौसेना की तेज और सटीक जवाबी क्षमता की महज एक नुमाइश था जिसने दुश्मनों को सीधा मैसेज भेजा था.

Indian Navy carrying out exercises in the Arabian Sea extensively in its Exclusive Economic Zone. Warships on alert against any unusual activity. Multiple anti-ship and anti-aircraft firings have been conducted in the area in recent times. Indian Coast Guard vessels are also…

