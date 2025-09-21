एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, एंफीबियंस वॉरशिप के लिए भारत खर्चेगा 80 हजार करोड़

Amphibious Warship: भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है. जल, थल और वायुसेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है. इसी बीच खबर आई है कि भारतीय नौसेना लगभग 80,000 करोड़ रुपये की लागत से लैंडिंग प्लेटफॅार्म डॉक (एलपीडी) के चार बड़े आकार के युद्धपोतों के निर्माण के लिए जल्द ही एक टेंडर जारी कर सकती है. इसके जरिए एंफीबियंस वॉरशिप की क्षमताओं में विस्तार किया जाएगा. जानिए क्या है पूरा प्लान?

ये युद्धपोत नौसेना को स्थिर पंख वाले ड्रोन उड़ाने की क्षमता देंगे. साथ ही, ये समुद्र से लंबे समय तक तट पर ऑपरेशन चलाने के लिए कमांड और कंट्रोल केंद्र का काम करेंगे. रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया कि रक्षा मंत्रालय जल्द एक ऊंची स्तर की बैठक में नौसेना के इस प्रस्ताव पर फैसला लेगा. इसकी अनुमानित लागत 80,000 करोड़ रुपये है. यह देश में सतह के युद्धपोत बनाने की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी. इस अनुबंध में भारतीय जहाज बनाने वाली कंपनियां मुख्य भूमिका निभाएंगी. इनमें L&T (लार्सन एंड टूब्रो), MDL (मझगांव डॉकयार्ड), CSL (कोचीन शिपयार्ड) और HSL (हिंदुस्तान शिपयार्ड) जैसी कंपनियां शामिल हो सकती हैं.

बता दें कि नौसेना कई सालों से अपनी एंफीबियंस युद्ध क्षमता मजबूत करने पर ध्यान दे रही है. स्पेन की नावांतिया, फ्रांस की नेवल ग्रुप और इटली की फिनकैंटिएरी जैसी विदेशी कंपनियां इन युद्धपोतों के डिजाइन में मदद कर सकती हैं. ये जहाज भारत में ही बनेंगे और पूरी तरह से एकीकृत होंगे. नौसेना ने 2021 में LPD परियोजना के लिए जानकारी मांगने का अनुरोध जारी किया था. नौसेना चाहती है कि ये युद्धपोत हवाई हमलों से खुद को बचाने के लिए मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों से लैस हों.

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइलें और ड्रोन जैसी हमला करने वाली क्षमताएं भी होंगी. नौसेना इन्हें क्षेत्र के बाहर की आपातकालीन कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है. साथ ही, बड़े सैन्य बलों को ले जाने और तैनात करने की क्षमता होनी चाहिए. साथ ही साथ ये एंफीबियंस वॉरशिप मानव सहायता और आपदा राहत के कामों में भी मदद करेंगे.