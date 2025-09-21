एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, एंफीबियंस वॉरशिप के लिए भारत खर्चेगा 80 हजार करोड़
Advertisement
trendingNow12931709
Hindi Newsदेश

एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, एंफीबियंस वॉरशिप के लिए भारत खर्चेगा 80 हजार करोड़

Indian Navy: भारतीय नौसेना अपनी क्षमताओं को विकसित करने में लगी है. इसके तहत 80,000 करोड़ रुपये की लागत से लैंडिंग प्लेटफॅार्म डॉक (एलपीडी) नामक चार बड़े आकार के युद्धपोतों के निर्माण के लिए जल्द ही एक टेंडर जारी कर सकती है. जानिए पूरा प्लान.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 21, 2025, 10:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, एंफीबियंस वॉरशिप के लिए भारत खर्चेगा 80 हजार करोड़

Amphibious Warship: भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है. जल, थल और वायुसेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है. इसी बीच खबर आई है कि  भारतीय नौसेना लगभग 80,000 करोड़ रुपये की लागत से लैंडिंग प्लेटफॅार्म डॉक (एलपीडी)  के चार बड़े आकार के युद्धपोतों के निर्माण के लिए जल्द ही एक टेंडर जारी कर सकती है. इसके जरिए एंफीबियंस वॉरशिप की क्षमताओं में विस्तार किया जाएगा. जानिए क्या है पूरा प्लान?

ये युद्धपोत नौसेना को स्थिर पंख वाले ड्रोन उड़ाने की क्षमता देंगे.  साथ ही, ये समुद्र से लंबे समय तक तट पर ऑपरेशन चलाने के लिए कमांड और कंट्रोल केंद्र का काम करेंगे. रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया कि रक्षा मंत्रालय जल्द एक ऊंची स्तर की बैठक में नौसेना के इस प्रस्ताव पर फैसला लेगा. इसकी अनुमानित लागत 80,000 करोड़ रुपये है. यह देश में सतह के युद्धपोत बनाने की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी. इस अनुबंध में भारतीय जहाज बनाने वाली कंपनियां मुख्य भूमिका निभाएंगी. इनमें L&T (लार्सन एंड टूब्रो), MDL (मझगांव डॉकयार्ड), CSL (कोचीन शिपयार्ड) और HSL (हिंदुस्तान शिपयार्ड) जैसी कंपनियां शामिल हो सकती हैं. 

बता दें कि नौसेना कई सालों से अपनी एंफीबियंस युद्ध क्षमता मजबूत करने पर ध्यान दे रही है. स्पेन की नावांतिया, फ्रांस की नेवल ग्रुप और इटली की फिनकैंटिएरी जैसी विदेशी कंपनियां इन युद्धपोतों के डिजाइन में मदद कर सकती हैं. ये जहाज भारत में ही बनेंगे और पूरी तरह से एकीकृत होंगे. नौसेना ने 2021 में LPD परियोजना के लिए जानकारी मांगने का अनुरोध जारी किया था. नौसेना चाहती है कि ये युद्धपोत हवाई हमलों से खुद को बचाने के लिए मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों से लैस हों. 

Add Zee News as a Preferred Source

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइलें और ड्रोन जैसी हमला करने वाली क्षमताएं भी होंगी. नौसेना इन्हें क्षेत्र के बाहर की आपातकालीन कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है. साथ ही, बड़े सैन्य बलों को ले जाने और तैनात करने की क्षमता होनी चाहिए. साथ ही साथ ये एंफीबियंस वॉरशिप मानव सहायता और आपदा राहत के कामों में भी मदद करेंगे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Indian Navy

Trending news

दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
;