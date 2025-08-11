Indian Navy Drill: आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, PAK में घबराहट; क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'

Indian Navy Military Drill against Pakistan: पहलगाम आतंकी हमले के बाद रौद्र रूप में आए भारत ने पाकिस्तान पर जिस तरह घातक और सटीक हमला किया. उसकी याद पाकिस्तान अब तक सोने नहीं दे रही है. इसकी बानगी ये है कि भारतीय सेनाएं जैसे ही मिलिट्री ड्रिल की घोषणा करती है तो पूरा पाकिस्तान खौफ में आ जाता है. अब ऐसा ही एक बार फिर होने जा रहा है. आज से 2 दिनों तक भारतीय सेना अरब सागर में युद्धाभ्यास करेगी. इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां भाग लेंगी. भारत के इस युद्धाभ्यास से सहमी पाकिस्तानी नौसेना ने भी इन्हीं 2 दिनों के लिए अपने जलक्षेत्र में युद्धाभ्यास के लिए नोटम जारी किया है. यह युद्धाभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद हो रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच पारा एक बार फिर चढ़ गया है.

दोनों देशों की नेवल ड्रिल कहां होंगी?

रक्षा सूत्रों के मुताबिक, भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास गुजरात के पोरबंदर और ओखा तट के पास होगा. इस अभ्यास में युद्धपोत और फाइटर जेट्स से समुद्र में लाइव ड्रिल शामिल हो सकती है. वहीं पाकिस्तान नौसेना का युद्धाभ्यास भारतीय जलसीमा से करीब 60 मील दूर हो सकता है. ऑपरेशन सिंूदर के बाद पहली बार दोनों नौसेनाओं आधुनिक हथियारों के साथ एक-दूसरे के सामने होने जा रही हैं. इस युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय नौसेना जहां पाकिस्तान पर सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन करेगी. वहीं पाकिस्तानी नेवी की ड्रिल अपनी जनता को दिखाने के लिए महज रस्मी अदायगी मानी जा रही है.

इंडियन नेवी ने बना दिया था पंगु

बता दें कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायु सेना ने 7 से 10 मई तक पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए थे. जिसमें उसके एयरबेस, रडार, टैंक, लड़ाकू विमानों और हवाई हमले की चेतावनी देने वाले अवाक्स को नष्ट कर दिया गया था. इस दौरान भारतीय नौसेना स्टैंड बाय पर थी. उसने पाकिस्तान पर हमले तो नहीं किए लेकिन कराची पोर्ट की घेराबंदी करके उसे एक तरह से पंगु कर दिया था. जिसके चलते पाकिस्तान समुद्र में कोई हरकत नहीं कर सका था.

पाकिस्तान को किस बात का है डर?

खास बात ये है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री ड्रिल के नाम पर शुरू हुआ था. भारतीय वायुसेना ने पहले पश्चिमी क्षेत्र में बड़ी ड्रिल की. इसके कुछ दिनों बाद ही उसने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोल दिया. इसमें पाकिस्तान को इतना नुकसान उठाना पड़ गया कि वह भारतीय सेनाओं के किसी भी ड्रिल से डरने लगा है. इस ऑपरेशन के कुछ समय बाद जब मई में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ड्रिल का ऐलान किया था तो पाकिस्तान नेवी ने भी उसी अवधि में नोटम जारी कर दिया. उसे डर था कि ड्रिल के बहाने कहीं इस बार भारतीय नौसेना पाकिस्तान पर चढ़ाई न कर दे.

आज से 2 दिनों तक समुद्र में गरजेगी नेवी

अब ऐसा ही नजारा फिर देखने को मिल रहा है. जब इंडियन नेवी ने 11-12 अगस्त को अरब सागर में 2 दिन का युद्धाभ्यास करने का ऐलान किया तो पहले से कोई शेड्यूल न होने के बावजूद पाकिस्तानी नौसेना ने भी आनन-फानन में इन्हीं 2 दिनों में अपने क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल करने की घोषणा कर दी. यह साफ तौर पर दिख रहा है कि पाकिस्तान भारत के हर एक्शन को लेकर कितनी बुरी तरह डरा हुआ है. जल क्षेत्र में वह भारत की श्रेष्ठता को अच्छी तरह समझता है, इसलिए पिटाई की आशंका से ही वह बुरी तरह घबराने लग जाता है.