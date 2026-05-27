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हिंद महासागर में भारतीय नेवी का पराक्रम, INS कोलकाता ने नाकाम की समुद्री लुटेरों की साजिश; बड़ी अनहोनी से बचा जहाज

Indian Navy Action On Possible Piracy Attack: भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता ने समुद्र में एक पाइरेट एक्टिविटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. नेवी ने अपने ऑनबोर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए बड़ा ऑपरेशन किया.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 27, 2026, 06:27 PM IST
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हिंद महासागर में भारतीय नेवी का पराक्रम, INS कोलकाता ने नाकाम की समुद्री लुटेरों की साजिश; बड़ी अनहोनी से बचा जहाज

Indian Navy: इंडियन नेवी के वॉरशिप INS कोलकाता ने पश्चिमी हिंद महासागर में मर्चेंट वेसल MV माशाल्लाह-1 के पास एक पाइरेट एक्टिविटी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए संभावित हमले को रोकने में मदद की. इसको लेकर युद्धपोत ने तुरंत एक्शन लेते हुए एयर सर्विलांस के लिए अपने ऑनबोर्ड हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और खतरे की जांच के लिए बोर्डिंग ऑपरेशन किया. नेवी के मुताबिक समय पर की गई कार्रवाई ने जहाज और उसके क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की.    

तनाव के बीच नेवी की प्रतिक्रिया 

बता दें कि नेवी ने क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग रूट्स की रक्षा के लिए साल 2008 से अदन की खाड़ी में लगातार एंटी पाइरेसी पैट्रोलिंग जारी रखी है. नेवी की ओर से पाइरेसी के संदिग्ध खतरे पर की गई तुरंत प्रतिक्रिया 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए अमेरिका-ईरान जंग के बाद पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के बीच आई है. इंडियन नेवी के इस पराक्रम से समुद्री डकैतों की साजिश नाकाम हो गई.  

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समुद्री लुटेरों की साजिश नाकाम 

घटना को लेकर नेवी ने कहा कि वह  पायरेसी रोकने, समुद्री व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करने और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. बता दें कि इंडियन नेवी के एंटी पायरेसी ऑपरेशन में अबतक कई कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित बचाया गया है. इसके साथ ही लगातार समुद्री लुटेरों के प्रयासों को विफल किया गया है.   

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INS कोलकाता की खासियत

बता दें कि INS कोलकाता इंडियन नेवी का अल्ट्रा-मॉडर्न गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है. अगस्त साल 2024 में इसे पीएम मोदी ने नेवी में शामिल किया था. इसे भारत के स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना सबसे बड़ा वॉरशिप माना जाता है. इस जहाज में एंटी-सबमरीन वारफेयर वेपन, मॉडर्न गनरी सिस्टम, सर्विलांस रडार, एयर और सरफेस मिसाइल सिस्टम समेत सोनार जैसी हाई टेक्नोलॉजी मौजूद है.     

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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