PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत, जिसे देखकर थर्र-थर्र कांपेंगी दुश्मन की पनडुब्बियां!

First anti submarine warship Mahe: भारत ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी डिजाइन और निर्मित पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) युद्धपोत 'माहे' (Mahe) सौंप दिया है. भारतीय नौसेना के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी.
Cochin Shipyard Navy: आत्मनिर्भर भारत के रूप में भारतीय नौसेना और देश के लिए बहुत बड़ी जीत है. अब तक हम नौसेना के लिए कई बड़े जहाजों और हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब भारत खुद ही बेहतरीन युद्धपोत बना रहा है. इसी कड़ी में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Limited - CSL) ने भारतीय नौसेना को 'माहे' नाम का पहला स्वदेशी (पूरी तरह भारत में बना हुआ) पनडुब्बी रोधी जहाज सौंप दिया है. यह एक 'एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट' (ASW SWC) है, जिसका सीधा मतलब है कि यह पानी के उथले इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उन पर हमला करने में माहिर है. इस कदम से 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन को बहुत बड़ी ताकत मिली है और देश की तटीय सुरक्षा और भी मजबूत हो गई है. यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है.
भारतीय नौसेना को मिला 'माहे'
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने आखिरकार भारतीय नौसेना को एक बेहद खास और दमदार युद्धपोत 'माहे' सौंप दिया है. यह जहाज खास इसलिए है, क्योंकि यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और तैयार किया गया है. यह ऐसे आठ युद्धपोतों की श्रृंखला में पहला है, जिन्हें 'एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट' (ASW SWC) कहा जाता है.
'माहे' क्या कर सकता है?
इसे आसान भाषा में समझें तो यह देश के समुद्र तटों और उथले पानी वाले इलाकों के लिए एक तरह का 'सिक्योरिटी गार्ड' है. इसका मुख्य काम है दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना. बड़े युद्धपोत अक्सर उथले पानी में ठीक से काम नहीं कर पाते, लेकिन 'माहे' को इसी काम के लिए बनाया गया है. यह पानी के नीचे जासूसी (surveillance) कर सकता है और पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है. इसमें माइंस (barudi surang) बिछाने की भी एडवांस क्षमता है, जो दुश्मन के जहाजों के लिए खतरा पैदा करती है. जरूरत पड़ने पर यह खोज एवं बचाव (Search & Rescue) अभियानों में भी हिस्सा लेगा.
बनावट और डिजाइन
78 मीटर लंबा यह युद्धपोत भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऐसा जहाज है जो डीजल इंजन और वॉटरजेट के तालमेल से चलता है. यह तकनीक इसे तेज और शांत बनाती है, जो पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. इस जहाज में इस्तेमाल होने वाले 90% से ज्यादा उपकरण और सिस्टम भारतीय हैं. यह इस बात का सबूत है कि रक्षा के क्षेत्र में अब भारत किसी पर निर्भर नहीं है.
'आत्मनिर्भर भारत' का बड़ा कदम
'माहे' का नौसेना में शामिल होना भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' विजन की एक बड़ी सफलता है. यह दिखाता है कि हमारे देश के शिपयार्ड, जैसे कि कोचीन शिपयार्ड, अब विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक युद्धपोत बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं. नौसेना का मानना है कि इन जहाजों के आने से तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे हमारी समुद्री सीमाएँ और सुरक्षित हो जाएंगी.
इस जहाज की डिलीवरी के समय कोचीन शिपयार्ड और नौसेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे. उन्होंने इस उपलब्धि को देश के रक्षा उत्पादन के लिए एक मील का पत्थर बताया है. आने वाले समय में, इस श्रृंखला के बाकी सात जहाज भी नौसेना को सौंप दिए जाएंगे, जिससे भारत की समुद्री ताकत को एक नई उड़ान मिलेगी.
