Advertisement
trendingNow12973408
Hindi Newsदेश

PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत, जिसे देखकर थर्र-थर्र कांपेंगी दुश्मन की पनडुब्बियां!

First anti submarine warship Mahe: भारत ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी डिजाइन और निर्मित पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) युद्धपोत 'माहे' (Mahe) सौंप दिया है. भारतीय नौसेना के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत, जिसे देखकर थर्र-थर्र कांपेंगी दुश्मन की पनडुब्बियां!

Cochin Shipyard Navy: आत्मनिर्भर भारत के रूप में भारतीय नौसेना और देश के लिए बहुत बड़ी जीत है. अब तक हम नौसेना के लिए कई बड़े जहाजों और हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब भारत खुद ही बेहतरीन युद्धपोत बना रहा है. इसी कड़ी में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Limited - CSL) ने भारतीय नौसेना को 'माहे' नाम का पहला स्वदेशी (पूरी तरह भारत में बना हुआ) पनडुब्बी रोधी जहाज सौंप दिया है. यह एक 'एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट' (ASW SWC) है, जिसका सीधा मतलब है कि यह पानी के उथले इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उन पर हमला करने में माहिर है. इस कदम से 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन को बहुत बड़ी ताकत मिली है और देश की तटीय सुरक्षा और भी मजबूत हो गई है. यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है.

भारतीय नौसेना को मिला 'माहे'
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने आखिरकार भारतीय नौसेना को एक बेहद खास और दमदार युद्धपोत 'माहे' सौंप दिया है. यह जहाज खास इसलिए है, क्योंकि यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और तैयार किया गया है. यह ऐसे आठ युद्धपोतों की श्रृंखला में पहला है, जिन्हें 'एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट' (ASW SWC) कहा जाता है.

'माहे' क्या कर सकता है?
इसे आसान भाषा में समझें तो यह देश के समुद्र तटों और उथले पानी वाले इलाकों के लिए एक तरह का 'सिक्योरिटी गार्ड' है. इसका मुख्य काम है दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना. बड़े युद्धपोत अक्सर उथले पानी में ठीक से काम नहीं कर पाते, लेकिन 'माहे' को इसी काम के लिए बनाया गया है. यह पानी के नीचे जासूसी (surveillance) कर सकता है और पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है. इसमें माइंस (barudi surang) बिछाने की भी एडवांस क्षमता है, जो दुश्मन के जहाजों के लिए खतरा पैदा करती है. जरूरत पड़ने पर यह खोज एवं बचाव (Search & Rescue) अभियानों में भी हिस्सा लेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बनावट और डिजाइन
78 मीटर लंबा यह युद्धपोत भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऐसा जहाज है जो डीजल इंजन और वॉटरजेट के तालमेल से चलता है. यह तकनीक इसे तेज और शांत बनाती है, जो पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. इस जहाज में इस्तेमाल होने वाले 90% से ज्यादा उपकरण और सिस्टम भारतीय हैं. यह इस बात का सबूत है कि रक्षा के क्षेत्र में अब भारत किसी पर निर्भर नहीं है.

'आत्मनिर्भर भारत' का बड़ा कदम
'माहे' का नौसेना में शामिल होना भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' विजन की एक बड़ी सफलता है. यह दिखाता है कि हमारे देश के शिपयार्ड, जैसे कि कोचीन शिपयार्ड, अब विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक युद्धपोत बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं. नौसेना का मानना है कि इन जहाजों के आने से तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे हमारी समुद्री सीमाएँ और सुरक्षित हो जाएंगी.

इस जहाज की डिलीवरी के समय कोचीन शिपयार्ड और नौसेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे. उन्होंने इस उपलब्धि को देश के रक्षा उत्पादन के लिए एक मील का पत्थर बताया है. आने वाले समय में, इस श्रृंखला के बाकी सात जहाज भी नौसेना को सौंप दिए जाएंगे, जिससे भारत की समुद्री ताकत को एक नई उड़ान मिलेगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Cochin Shipyard NavyFirst anti submarine warship Maheindia

Trending news

PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार