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भारतीय नौसेना की जांबाजी, जहाज का 'सीना चीरकर' निकाला मिसाइल वॉरहेड; कोच्चि आ रहा था टैंकर

भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत से दुश्मन देशों में खौफ है. इसी बीच भारतीय नौसेना ने कोच्चि जा रहे ऑयल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को हटाया है. इसे हटाकर जवानों ने सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया है. अगर मिसाइल का ये हिस्सा फट जाता तो भारी नुकसान हो जाता.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:55 AM IST
भारतीय नौसेना की जांबाजी, जहाज का 'सीना चीरकर' निकाला मिसाइल वॉरहेड; कोच्चि आ रहा था टैंकर

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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