भारतीय नौसेना की जांबाजी, जहाज का 'सीना चीरकर' निकाला मिसाइल वॉरहेड; कोच्चि आ रहा था टैंकर

Indian Navy: भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत से दुश्मन देशों में खौफ है. इसी बीच भारतीय नौसेना ने कोच्चि जा रहे ऑयल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को हटाया है. इसे हटाकर जवानों ने सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया है. अगर मिसाइल का ये हिस्सा फट जाता तो भारी नुकसान हो जाता. यह टैंकर UAE के फुजैराह से कोच्चि जा रहा था, तभी 26 मई, 2026 को ओमान के तट के पास इसके ढांचे में धमाके की खबर मिली.
नौसेना ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले टैंकर 'MT ओलंपिक लाइफ' पर कोई भारतीय नागरिक नहीं था. यह टैंकर UAE के फुजैराह से कोच्चि जा रहा था, तभी 26 मई, 2026 को ओमान के तट के पास इसके ढांचे में में विस्फोट की खबर मिली थी.
बाद में जहाज से सूचना मिली कि उसमें एक बिना फटा विस्फोटक मौजूद हो सकता है, इसके बाद भारतीय नौसेना ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान ने विस्तृत जांच के लिए एक स्पेशलिस्ट 'एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल' (EOD) टीम तैनात की. टीम ने पुष्टि की कि एक प्रोजेक्टाइल जहाज के ढांचे में घुस गया था, कई स्ट्रक्चरल कम्पार्टमेंट से होकर गुजरा था और एक फ्यूल टैंक के अंदर फंस गया था.
EOD टीम ने वॉरहेड और उससे जुड़े मलबे को सुरक्षित रूप से निकालने से पहले डेटोनेशन मैकेनिज्म की पहचान करने और उसे अलग करने के लिए एडवांस्ड डायग्नोस्टिक तरीकों का इस्तेमाल किया. जिसके बाद विस्फोटक को सुरक्षित निकाला गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. नौसेना के इस काम की चर्चा केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में हो रही है.
भारतीय नौसेना चाहे क्रू किसी भी देश का हो या जहाज का मालिक कोई भी हो, वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए समर्पित एक जिम्मेदार की तरह अपनी भूमिका को साबित करती रहती है.