भारतीय नौसेना की जांबाजी, जहाज का 'सीना चीरकर' निकाला मिसाइल वॉरहेड; कोच्चि आ रहा था टैंकर

Indian Navy: भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत से दुश्मन देशों में खौफ है. इसी बीच भारतीय नौसेना ने कोच्चि जा रहे ऑयल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को हटाया है. इसे हटाकर जवानों ने सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया है. अगर मिसाइल का ये हिस्सा फट जाता तो भारी नुकसान हो जाता. यह टैंकर UAE के फुजैराह से कोच्चि जा रहा था, तभी 26 मई, 2026 को ओमान के तट के पास इसके ढांचे में धमाके की खबर मिली.