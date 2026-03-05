ईरानी वॉरशिप IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का इंडियन नेवी ने दिया था रिस्पॉन्स, मदद के लिए बिना देरी किए भेजे थे जहाज

Advertisement
Indian Navy Response To IRIS Dena Distress Call: भारतीय नौसेना ने ईरानी फ्रिगेट IRIS डेना की ओर से किए गए डिस्ट्रेस कॉल को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि सिग्नल मिलने के तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. नेवी के मुताबिक 4 मार्च की सुबह कोलंबो में MRCC को IRIS डेना की डिस्ट्रेस कॉल मिली.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 05, 2026, 08:59 PM IST
IRIS Dena Distress Call: अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले में तेहरान का युद्धपोत IRIS डेना डूब गया है. यह युद्धपोत भारत के विशाखापत्नम में 'मिलन 2026' के एक नवल एक्सरसाइज समारोह में हिस्सा लेकर वापस अपने देश लौट रहा था. यह वॉरशिप श्रीलंका के दक्षिणि तट से करीब 40 समुद्री मील हिंद महासागर में डूबा. इस जहाज में लगभग 180 लोग सवार थे, जिनमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. डूबने से पहले IRIS डेना ने संदेश भी भेजा था. इंडियन नेवा का इसको लेकर एक बयान सामने आया है. 

IRIS डेना से मिली डिस्ट्रेस कॉल 

भारतीय नौसेना ने कहा,' श्रीलंकन नेवी की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक 4 मार्च 26 की सुबह तड़के कोलंबो स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेटंर (MRCC) में IRIS डेना से डिस्ट्रेस कॉल प्राप्त हुई. यह जहाज श्रीलंका के अधीन सर्च ऑपरेशन एरिया में गाले से 20 समुद्री मील पश्चिम में तैनात था. सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया. श्रीलंका के नेतृत्व में चल रहे खोज प्रयासों में सहायता के लिए 4 मार्च 26 को सुबह 10 बजे एक लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान को भेजा गया. एयर ड्रॉपेबल लाइफ राफ्ट से लैस एक अन्य विमान को भी तत्काल तैनाती के लिए तैयार रखा गया था.'  

ये भी पढ़ें- असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक  

बचाव के लिए गई नेवी 

नेवी ने आगे बताया,' आसपास तैनात INS तरंगिनी को भी बचाव कार्य में सहायता के लिए भेजा गया और वह 4 मार्च 26 को शाम 4 बजे तक सर्च फील्ड में पहुंच गई. इस समय तक श्रीलंका नौसेना और अन्य एजेंसियों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा चुका था. INS इक्षक भी खोज प्रयासों में सहायता के लिए कोच्चि से रवाना हुआ और जहाज दुर्घटना में फंसे लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में लापता लोगों की तलाश में क्षेत्र में मौजूद है. खोज एवं बचाव प्रयासों को लेकर श्रीलंका के साथ समन्वय जारी है.' 

ये भी पढ़ें- इस राज्य में घटती जनसंख्या से सरकार परेशान, दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 25 हजार रुपये का किया ऐलान 

क्या है IRIS डेना? 

बता दें कि ईरान के सबसे नए वॉरशिप में से एक IRIS डेना मौदगे रेंज का एक फ्रिगेट है, जो ईरानी नेवी के लिए समुद्र में पेट्रोलिंग करता है. यह भारी तोपों, सर्फेस टू एयर हिट करने वाली मिसाइलों, एंटी शिप मिसाइलों और टॉरपीडो से लैस था. शिप पर एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था. IRIS डेना साल 2023 में काफी चर्चा में आया था जब ईरान ने अपने 2 नवल शिप को इंटरनेशनल टूर पर भेजा था. इस मिशन में IRIS डेना के साथ सहायक जहाज IRIS मकरान को भी भेजा गया था. 

