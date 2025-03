हवा-पानी और धरती से तबाही मचाएगा नेवी का एक और शिकारी, 'त्रिपुट' के बाद आया 'तवस्य'

Indian Navy Tavasya: भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. शनिवार को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) ने ‘तवस्या’ नामक युद्धपोत लॉन्च किया है. ‘तवस्या’ नाम महाभारत के महाबली भीम की गदा से लिया गया है, जो अदम्य शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है. यह परियोजना 1135.6 के अतिरिक्त फॉलो-ऑन जहाजों में दूसरा फ्रिगेट है.

जनवरी 2019 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच दो अतिरिक्त युद्धपोतों बनाने का समझौता हुआ था. इसी योजना के तहत पहला युद्धपोत ‘त्रिपुट’ 24 जुलाई को लॉन्च किया गया था. अब ‘तवस्या’ के लॉन्च के साथ इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया है. इन युद्धपोतों का निर्माण पहले बने P1135.6 फ्रिगेट्स की तर्ज पर किया गया है, लेकिन खास बात यह है कि अब इन्हें पूरी तरह से भारतीय शिपयार्ड में ही तैयार किया जा रहा है.

The 2nd Frigate of Project 1135.6 Additional Follow-on Ships, being built by @goashipyardltd, was launched by Mrs Neeta Seth in the presence of Raksha Rajya Mantri Shri @SethSanjayMP & VAdm Sanjay J Singh, FOC-in-C #WNC on #22Mar 25 at GSL, Goa.

