दुश्मनों की पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही दफन कर देगा 'INS मालवान', जानिए छोटे मगर खूंखार लड़ाकू जहाज की ताकत

INS Malvan Indian Navy: भारतीय नौसेना इन दिनों समंदर में अपनी ताकत का लोहा मनवा रही है. अभी हाल ही में INS महेंद्रगिरि को नौसेना में शामिल किया गया था और अब एक और स्वदेशी शिकारी समंदर में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है. 22 जुलाई को भारतीय नौसेना अपने बेड़े में 'INS मालवान' को शामिल करने जा रही है. यह एक ऐसा युद्धपोत है जो कम गहरे पानी में भी छिपकर बैठे दुश्मनों की पनडुब्बियों को ढूंढकर तबाह कर सकता है. भारत अब सच में एक 'वॉरशिप फैक्ट्री' बनता जा रहा है, जहां एक के बाद एक शक्तिशाली युद्धपोत तैयार हो रहे हैं.
भारतीय नौसेना 22 जुलाई को इतिहास रचने जा रही है. इस दिन 'माहे-क्लास' के दूसरे एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट यानी INS मालवान को आधिकारिक तौर पर नौसेना में कमिशन कर लिया जाएगा. इस शानदार और बड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता एयर चीफ मार्शल एपी सिंह (चीफ ऑफ एयर स्टाफ) करेंगे. उनके साथ वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन भी मौजूद रहेंगे. इनके अलावा, नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (कोच्चि) के प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक और खास मेहमान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.
आखिर क्या है INS मालवान?
INS मालवान एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) परियोजना का दूसरा युद्धपोत है. अगर आसान शब्दों में समझें तो INS मालवान कम गहरे पानी में दुश्मनों की पनडुब्बियों (सबमरीन) को खोज निकालने और उन्हें नष्ट करने वाला एक आधुनिक जहाज है. इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने खास तौर पर भारतीय नौसेना की जरूरतों को देखकर बनाया है. इस जहाज को 31 मार्च 2026 को ही नौसेना को सौंप दिया गया था, और अब सभी ट्रायल्स पूरे होने के बाद यह देश की सेवा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है.
INS मालवान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह 'मेड इन इंडिया' की भावना से ओतप्रोत है. इस युद्धपोत को बनाने में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा स्वदेशी उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. यह इस बात का सबूत है कि रक्षा क्षेत्र में भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं है बल्कि खुद अपनी जरूरत के हथियार और जहाज बना रहा है. एक कमीशन होता नहीं कि दूसरा जहाज तैयार मिलता है, यही वजह है कि आज भारत को वॉरशिप फैक्ट्री कहा जा रहा है.
छोटा पैकेट, बड़ा धमाका
दिखने में भले ही यह जहाज बहुत बड़ा न लगे, लेकिन इसकी ताकत किसी बड़े युद्धपोत से कम नहीं है. यह आकार में छोटा होने के कारण बेहद फुर्तीला है. यह बहुत तेजी से अपनी दिशा बदल सकता है और दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकता है. कम गहरे पानी (शैलो वॉटर) में जहां बड़े जहाजों को काम करने में दिक्कत होती है, वहां INS मालवान अपनी रफ्तार और सटीक हथियारों से अपना दबदबा बनाए रखेगा.
भारत की समुद्री सीमा बहुत बड़ी है और इसके कई हिस्से ऐसे हैं जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं है. दुश्मन देश अक्सर इन इलाकों में अपनी छोटी पनडुब्बियों के जरिए जासूसी या हमला करने की फिराक में रहते हैं. INS मालवान जैसे 'शैलो-वॉटर वॉरियर्स' की नई पीढ़ी के आने से भारत की तटीय सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी. यह जहाज तेज हैं, आधुनिक हैं और गर्व से भारतीय हैं, जो समंदर में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे.
Q. INS मालवान क्या है?
A. INS मालवान भारतीय नौसेना का स्वदेशी एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है, जिसे कम गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया है.
Q. INS मालवान की सबसे बड़ी खासियत क्या है?
A. इसे 80% से अधिक स्वदेशी उपकरणों और तकनीकों से बनाया गया है. यह तेज, फुर्तीला और कम गहरे समुद्री इलाकों में प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है.
Q. INS मालवान से भारतीय नौसेना को क्या फायदा होगा?
A. इससे भारत की तटीय सुरक्षा और मजबूत होगी। यह कम गहरे समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों की निगरानी और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाएगा.