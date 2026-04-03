आज समंदर में उतरेगा 'पानी का तूफान', दुश्मनों में पैदा होगा खौफ, क्या है INS Taragiri की खासियत?

INS Taragiri: आज का दिन देश के लिए काफी ज्यादा खास है क्योंकि स्वदेशी INS तारागिरी आज समंदर में उतरेगा. ‘तारागिरी’ काफी ज्यादा शक्तिशाली और घातक है. इसके शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे.
Trending Photos
Indian Navy Taragiri: भारत लगातार अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में लगा है. अब समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए देश को एक नया स्टील्थ फ्रिगेट मिलने जा रहा है. आज का दिन काफी खास है क्योंकि स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी (F41) आज समंदर में उतरेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ करेंगे. INS तारागिरी के जरिए भारत दुनियाभर को एक मैसेज देने जा रहा है. इसकी क्या खासियत है, आइए जानते हैं विस्तार के साथ.
‘INS तारागिरी’की बात करें तो यह एक स्वदेशी युद्धपोत है और प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला चौथा फ्रिगेट है और मझगांव डॉक शिपबिल्डिंग लिमिटेड द्वारा बनाया गया तीसरा जहाज है. इस जहाज को बीते 28 नवंबर को नौसेना को अधिकारिक रूप से सौंपा गया था. आज इस जहाज में 75% से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट और एडवांस्ड स्टील्थ कैपेबिलिटीज हैं, जो भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता को मजबूत करती हैं.
‘तारागिरी’काफी ज्यादा शक्तिशाली और घातक है. इसमें शक्तिशाली हथियार और सेंसर लगाए गए हैं. इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, MF-STAR रडार, MRSAM एयर-डिफेंस सिस्टम, 30mm और 12.7mm क्लोज-इन वेपन सिस्टम लगे हैं. इसके अलावा, इसमें पनडुब्बी रोधी (ASW) ऑपरेशन के लिए रॉकेट और टॉरपीडो भी शामिल हैं. जिसकी वजह से इसकी क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इसके समंदर में उतरने के बाद वाकई देश की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी. यह युद्धपोत भारत की ‘आत्मनिर्भर भारत’ नीति का मजबूत प्रतीक है.
इसे लेकर एक ट्वीट करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि मैं एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट ‘तारागिरी’ की कमीशनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए विशाखापत्तनम में रहूंगा. यह कमीशनिंग भारत के पूर्वी समुद्री तट के स्ट्रेटेजिक और समुद्री महत्व के साथ-साथ भारतीय नौसेना के अपनी लड़ाकू तैयारी और ऑपरेशनल ताकत को मजबूत करने पर लगातार फोकस को दिखाता है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को भी मजबूती से मजबूत करता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.