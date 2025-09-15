भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
Advertisement
trendingNow12923517
Hindi Newsदेश

भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'

Indian Navy: भारतीय नौसेना का डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार साउथ चाइना सी में होने वाले मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने जा रहा है. यह सैन्य अभ्यास सोमवार 15 सितंबर से हो होने जा रहा है. आईएनएस निस्तार अपनी पहली विदेशी यात्रा के तहत सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर पहुंच चुका है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'

INS Nistar: भारतीय नौसेना ( Indian Navy ) लगातार अपनी ताकत और क्षमताओं को बढ़ा रही है. इसी कड़ी में उसका नया डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार अब इंटरनेशनल लेवल पर हिस्सा लेने जा रहा है. इंडियन नेवी का नया डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार अपनी पहली विदेश यात्रा पर सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर पहुंच चुका है. यह जहाज पूरी तरह भारत में डिजाइन और बनाया गया है. अब यह जहाज साउथ चाइना सी में होने वाले मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ‘पैसिफिक रीच 2025 (एक्सपीआर-25)’ में हिस्सा लेगा, जो 15 सितंबर से शुरू होगा.

भारत ने 2018-19 में दो डीएसआरवी निस्तार (पूर्व और पश्चिमी तट के लिए) शामिल कर उन देशों की लिस्ट में जगह बनाई थी, जिनके पास डेडिकेटेड सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम है. इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर भारत अपनी समुद्री ताकत और सहयोग बढ़ाएगा.

केटेड सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम 650 मीटर गहराई तक रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काबिल है. पैसिफिक रीच 2025 का इवेंट सिंगापुर के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 40 से ज्यादा देश सीधे प्रतिभागी या पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे. यह एक्सरसाइज दो फेजों में होगा, जिनमें से एक हार्बर फेज है और दूसरा सी फेज.

Add Zee News as a Preferred Source

हार्बर फेज: सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम

हार्बर फेज एक सप्ताह तक चलेगा, जिसमें पनडुब्बी बचाव प्रणाली ( Submarine Rescue System ) पर गहन चर्चा होगी. साथ ही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज, मेडिकल सिम्पोजियम और  प्रतिभागी देशों के बीच क्रॉस डेक विजिट भी इसमें शामिल होंगे.

 सी फेज: बेस्ट प्रैक्टिस और आपसी इंटरऑपरेबिलिटी 

वहीं, सी फेज में आईएनएस निस्तार अन्य देशों के साथ मिलकर अनेक इंटरवेंशन और रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास करेगा. इस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज न का मकसद अलग-अलग देशों द्वारा संचालित पनडुब्बी बचाव प्लेटफॉर्म और साधनों को एक मंच पर लाना, प्रोसेस को सिंपल बनाना, बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करना और आपसी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है.

आईएनएस निस्तार की खासियत

आईएनएस निस्तार ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के कमांड और कंट्रोल में है. इस समुद्री जंगीजहाज को 18 जुलाई 2025 को नेवी में कमीशन किया गया था. आईएनएस निस्तार भारत की आत्मनिर्भरता और शिपबिल्डिंग एरिया में बड़ी कामयाबी है. इसमें 80 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी सामान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. जहाज में साइड स्कैन सोनार, वर्क व ऑब्जर्वेशन क्लास आरओवी और उन्नत डीप सी डाइविंग सिस्टम लगे हैं.

डीप रेस्क्यू व्हीकल

यह जहाज गहरे समुद्र में सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डीप रेस्क्यू व्हीकल के तौर पर काम करेगा. जरूरत पड़ने पर इन्हें वेसल्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी पर तैनात किया जा सकता है. यही नहीं, हवाई मार्ग से किसी भी तट पर भेजकर दूर समुद्रों में इनकी तैनाती की जा सकती है. ट्रेनिंग के समुद्री फेज में आईएनएस निस्तार और एसआरयू (ईस्ट) दक्षिण चीन सागर में सहभागी देशों की नेवल यूनिट्स के साथ मिलकर कई हस्तक्षेप एवं रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे. ये भी पढ़ें:- आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, चुनौती से निपटने के लिए सेना ने बनाया मास्टरप्लान

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

INS NistarIndian Navy

Trending news

वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
;