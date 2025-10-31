Advertisement
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'

Visakhapatnam: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान समुद्र में नौसैनिक जहाजों की भव्य परेड की समीक्षा करेंगी. ये आयोजन इसलिए भी खास हो चला है क्योंकि,  इसमें भारत के स्वदेशी जहाज जैसे आईएनएस विक्रांत, विशाखापट्टनम-क्लास डेस्ट्रॉयर, नीलगिरी-क्लास फ्रिगेट और अर्नाला-क्लास एंटी-सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट शामिल होंगे.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:40 PM IST
PM Modi: 2026 में हिंद महासागर के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत एक बड़ी बैठक की मेजबानी करने जा रहा है.इसमें तीन बड़े अंतरराष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रम होंगे, जिस भारतीय नौसेना 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच  विशाखापट्टनम में करेगी. इसमें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, एक्सरसाइज मिलन 2026 और इंडियन ओसियन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का आयोजन सबसे खास हैं. 

पीएम का 'महासागर' विजन 
इतने बड़े और महत्वपूर्ण समुद्री आयोजनों की मेजबानी करने का मौका पहली भारत को मिला है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'महासागर' विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. दरअसल, महासागर का पूरा अर्थ है सुरक्षा और विकास के लिए आपसी समग्र प्रगति.  यह पहले की सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति का विस्तार है, जिसमें हिंद महासागर से आगे बढ़कर वैश्विक समुद्री साझेदारी भी शामिल होगी. 

विशाखापट्टनम में आयोजन

इस आयोजन के जरिए भारत के पास नौसैनिक क्षमता का प्रदर्शन करने के साथ-साथ खुद को भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के तौर पर भी स्थापित करने का मौका है. इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लेने के लिए दुनियाभर की नौसेनाओं को आमंत्रित किया गया है. जिसके आयोजन के लिए देश के पूर्वी नौसैनिक द्वार 'विशाखापट्टनम' को चुना गया है. विशाखापट्टनम में भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड होने के चलते यहां की समुद्री विरासत  और म्यूजियम के साथ-साथ तट की सुंदरता आयोजन और भी भव्य बनाएगी. 

राष्ट्रपति करेंगी शिरकत
यह भी पढ़ें: Colonel Sophia Qureshi: कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!

भारत करेगा अध्यक्षता

अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेमिनार के दौरान एक्सपर्ट, सुरक्षा अधिकारी और बिजनेस लीडर भी एक साथ आकर तकनीकी सहयोग, आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा पर विचार-विमर्श करेंगे. भारत 2025 से 2027 तक इस संगठन की अध्यक्षता भी संभालेगा. आईओएनएस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स में 25 सदस्य देशों और 9 प्रेक्षक देशों के नौसेना प्रमुख भाग लेंगे.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

Indian Navy

