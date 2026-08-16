/Explainer: रेलवे स्टेशनों की टंकियों में मिला खतरनाक ई कोलाई वायरस, प्लेटफॉर्म पर कौन सप्लाई करता है पानी?

क्या आप भी ट्रेन से सफर के दौरान प्यास लगने पर प्लेटफॉर्म पर लगे नल में ब्रश करते हैं या उसका पानी पीते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं, तो फौरन सावधान हो जाइए. क्योंकि रेलवे स्टेशन परिसर लगे नलों और वाटक कूलर के पानी में ई कोलाई नाम का खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है. रेल विभाग के अधिकारी लगातार अभियान चलाकर सेवाओं को दुरुस्त करने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार भी वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे.
कैग (CAG) के ऑडिट में पाया गया है कि चार जोन के आठ स्टेशनों और 2023-24 के दौरान पांच जोन के 11 रेलवे स्टेशनों पर 'टोटल कोलीफॉर्म' के अलावा अन्य बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट संतोषजनक नहीं थे.
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में तमाम रेलवे स्टेशनों पर लगे नल और वाटरकूलरों का पानी प्रदूषित होने का खुलासा हुआ है. सीएजी पहले भी अपनी कई रिपोर्टों में भारतीय रेलवे की कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रबंधन, सुरक्षा कार्यों और यात्री सुविधाओं पर गंभीर सवाल उठा चुका है. हैरानी की बात ये है कि जिस कैग की रिपोर्ट ने डॉ. मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली केंद्र की यूपीए सरकार को हिलाकर रख दिया था, उसका सिस्टम भारतीय रेलवे के ढर्रे को अब तक सुधार नहीं पाया है.
यूपी से लेकर देश के कई शहरों के रेलवे स्टेशनों के नलों से पानी नहीं आने की शिकायत के बाद उन्हें शोपीस कहा जाने लगा था. शिकायत के बाद स्टेशन मास्टरों से लेकर ऊपर के अधिकारियों के दखल के बाद उनमें पानी तो आने लगा, लेकिन हर नल की टोंटी से निकलने वाला पानी पीने के लायक नहीं है.
CAG की ये रिपोर्ट मानसून सत्र में संसद में पेश हुई थी. इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. सामान्य नल तो छोड़िए जांच के दौरान कुछ स्टेशनों के वॉटर कूलर से लिए गए पानी के नमूनों में E. coli बैक्टीरिया मिला. इनमें दक्षिण रेलवे के कोयंबटूर और पालक्काड जंक्शन, दक्षिण मध्य रेलवे का हैदराबाद स्टेशन, मध्य रेलवे के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावला स्टेशन तथा पूर्वी रेलवे का मधुपुर स्टेशन भी शामिल हैं.
पटरी पर 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली रेल, कम्युनिकेशन यानी संकेतों पर चलती है. ट्रेन बिजली से दौड़ती हैं. दो स्टेशनों के बीच संकेतों से संवाद होता है. इसलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी रेल विभाग के प्राण है तो पानी उसकी आत्मा है.
इसलिए भारतीय रेलवे बिजली और पानी दोनों का अतिरिक्त इंतजाम खुद करता है. रेलवे स्टेशनों पर बिजली की सिविल सप्लाई के साथ रिले रूम, जहां केबलों का जाल होता है. इसी तरह से स्विच रूम के अलावा इंजीनियरिंग विभाग का काम-काज होता है, वहां चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति का इंतजाम होता है. ताकि ट्रेनों के संचालन में कोई बाधा न आए. खास जगहों पर सिविल सप्लाई होने के साथ-साथ आपात स्थितियों से निपटने के लिए ओवरहेड फेज से बिजली का इंतजाम स्टैंडबाय मोड में रखा जाता है.
रेल विभाग के जगह-जगह खुद के ट्यूबवेल होते हैं. यानी रेलवे की अपनी खुद की पानी की व्यवस्था होती है. पानी हर छोटे स्टेशनों में बड़ी टंकियों से आता है. स्टेशन के अंदर प्लेटफार्म पर छोटी-छोटी टंकिया और वाटककूलर लगे होते हैं, उनका संचालन रेलवे खुद देखता है. ट्यूबबेल से बड़ी टंकी में पानी भरा जाता है, समय-समय पर टंकियों की जांच और सफाई होती है. कई साल पहले छोटे स्टेशनों में पानी रहता ही नहीं था. अब रेलवे ने हर छोटे स्टेशनों में भी पानी पहुंचाने की व्यस्था बना रखी है. ऑपरेटिंग स्टाफ रेलवे का ही होता है, वो अपने रुटीन के हिसाब से टंकी में पानी भरता है. झांसी, कानपुर जैसे मंडलों में कई ट्यूबवेल होते हैं. उनसे चौबीसों घंटे सप्लाई बड़ी-बड़ी टंकियों में होती रहती है. बड़े स्टेशनों में इंजीनियरिंग विभाग अपना ऑपरेटर रखता है. ट्यूबवेल से बड़ी टंकी भर गई और उसका पानी, पाइप लाइन के जरिए बाकी छोटी टंकियों और वाटर कूलर में जाता है.
क्वालिटी चेक समेत तमाम काम रेलवे की निगरानी में होता है. indianrailways.gov.in की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गंदा पानी आने पर आप सीधे Rail Madad App, पोर्टल, या टोल-फ्री नंबर 139 के जरिए रेलवे प्रशासन और खुद स्टेशन मास्टर के पास जाकर लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
नहीं. ऐसा बिलकुल भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट में देश के स्टेशनों पर कमियां और कुछ नमूनों में बैक्टीरिया की मौजूदगी सामने आई है. हालांकि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों का पानी दूषित है.
अमेरिका और यूरोप समेत समृद्ध और अन्य देशों में पीने का पानी मुहैया कराने के अपने अलग-अलग इंतजाम हैं, लेकिन पानी की गुणवत्ता को लेकर जारी की गई एसओपी से किसी भी देश में समझौता नहीं होता है.
विदेशों में रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी के लिए ऑटोमैटिक वाटर फाउंटेन, सेंसर-बेस्ड बॉटल रिफिलिंग स्टेशन और हाइटेक UV/RO फिल्ट्रेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है. एआई और सेंसर-आधारित प्रणालियों से पानी की गुणवत्ता और टैंक के स्तर की ऑनलाइन निगरानी की जाती है.
E. coli जिसे एस्चेरिचिया कोलाई भी कहा जाता है. ये एक आम तरह का बैक्टीरिया है जो पेट खराब होने और फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक, यह कई तरह के खाने-पीने की चीज़ों, पर्यावरण और इंसानों समेत स्तनधारी जीवों की आंतों में पाया जा सकता है.
इसके एक जानलेवा होने के बहुचर्चित केस की बात करें ये मिस्र के एक होटल में ई कोलाई का हाई लेवल पाया गया जहां ब्रिटेन के एक जोड़े की मौत हो गई थी. हालांकि E. coli के कई स्ट्रेन (प्रकार) आमतौर पर संपर्क में आने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और E. coli से जुड़ी बीमारी के कारण उनकी मौत भी हो गई.
अमेरिकी राज्य मिनिसोटा स्थित मेयो क्लिनिक के मुताबिक, E. coli बैक्टीरिया से संक्रमित होने के लक्षण दिखने में लगभग तीन या चार दिन लग सकते हैं. लक्षणों में दस्त (जो हल्के हो सकते हैं या जिनमें खून आ सकता है), पेट में दर्दनाक ऐंठन, जी मिचलाना या उल्टी होना शामिल हैं. यह सिस्टाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और निमोनिया जैसी कई तरह की बीमारियां भी पैदा कर सकता है.
वहीं my.clevelandclinic.org की एक रिपोर्ट के मुताबिक E. coli बैक्टीरिया का समूह है आंत, यूरिनरी ट्रैक और शरीर के कुछ और हिस्सों में इन्फेक्शन यानी संक्रमण पैदा कर सकता है. सामान्य दिक्कतों में इसके संक्रमण से दस्त, उल्टी और बुखार की शिकायत हो सकती हैं. हालांकि इसके कुछ वेरिएंट, जैसे Shiga toxin किसी शख्स को गंभीर रूप से बीमार करके किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
खून में संक्रमण
प्रोस्टेट में संक्रमण (Prostatitis)
पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID)
पित्ताशय में संक्रमण (Cholecystitis)
घाव में संक्रमण
निमोनिया (दुर्लभ मामलों में)
मेनिन्जाइटिस यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों का संक्रमण. हालांकि ये दुर्लभ स्थिति में ही होता है.
E. coli संक्रमण: लक्षण, समय और प्रमुख किस्में
STEC संक्रमण: आमतौर पर दूषित खाना खाने या पानी पीने के 3 से 5 दिन बाद लक्षण दिखाई दे सकते हैं.
E. coli की कुछ दूसरी किस्में कुछ ही घंटों में बीमारी पैदा कर सकती हैं. कुछ मामलों में संक्रमण के 10 दिन बाद तक भी लक्षण शुरू हो सकते हैं.
E. coli की अलग-अलग किस्में शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकती हैं. कुछ किस्में पाचन तंत्र में दस्त और दूसरे संक्रमण पैदा करती हैं, जबकि कुछ यूरिनरी ट्रैक में संक्रमण का कारण बनती हैं.
वैज्ञानिक इन किस्मों को इस आधार पर अलग करते हैं कि वे शरीर की कोशिकाओं से किस तरह चिपकती हैं और किस तरह के टॉक्सिन छोड़ती हैं.
STEC Shiga toxin-producing E. coli
ETEC Enterotoxigenic E. coli
EPEC Enteropathogenic E. coli
EAEC Enteroaggregative E. coli
EIEC Enteroinvasive E. coli
DAEC Diffusely adherent E. coli
E. coli K1
नवजात बच्चों में मेनिन्जाइटिस का कारण बन सकता है.
E. coli एक ही तरह का बैक्टीरिया नहीं है. इसकी अलग-अलग किस्में अलग-अलग तरह की बीमारी पैदा कर सकती हैं. कुछ दस्त का कारण बनते हैं, कुछ UTI की दिक्कत दे सकती हैं और कुछ गंभीर संक्रमण पैदा कर सकती हैं.
नोट: लक्षणों की गंभीरता और शुरुआत का समय E. coli की किस्म और संक्रमण की जगह पर निर्भर करता है.