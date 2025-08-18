ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है रेलवे का सिस्टम, कम लोगों को मालूम होगा जवाब

Train Time Table: शताब्दी ट्रेनें आमतौर पर प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्लेटफ़ॉर्म 1 या 2 से रवाना होती हैं. हालांकि कौन सी ट्रेन कहां से और कब रवाना होगी ये उस स्टेशन के लेआउट और उस विशेष ट्रेन के मार्ग पर निर्भर करता है. हालांकि विशेष मामलों में, शताब्दी अन्य प्लेटफार्मों से भी रवाना हो सकती हैं. इस भूमिका के बीच क्या आपने कभी सोचा है वंदे भारत हो या पैंसेजर मेमू ट्रेन वो किस प्लेटफार्म से आएगी या रवाना होगी, ये कौन तय करता है?

कैसे तय होता है प्लेटफार्म?

ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि ट्रेन आने पर जो भी प्लेटफार्म स्टेशन पर खाली होता है, वहां ट्रेन को रोक दिया जाता है. लेकिन, ऐसा नहीं है. इसके पीछे बाकायदा एक पूरा सिस्टम काम करता है. एक जनसंपर्क अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि रेलवे का नर्व सिस्टम कंट्रोल रूम होता है, जो इस प्रक्रिया को संचालित करता है.

मास्टर चार्ट से होता है निर्धारण

रेलवे के सालाना टाइम टेबल के आधार पर एक मास्टर चार्ट तैयार किया जाता है, उसमें प्रत्येक यात्री गाड़ी के प्लेटफार्म पर ठहराव का एक स्थान निश्चित यानी निर्धारित किया जाता है. ये चार्ट ही फाइनली तय करता है कि एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और मालगाड़ी को किस स्टेशन पर किस प्लेटफार्म पर और किस रूट पर रोका जाएगा. यही जानकारी डिजिटली साझा की जाती है, जिससे आप अपने फोन पर मौजूद रेलवे एप पर अपनी ट्रेन का प्लेटफार्म आसानी से पता कर लेते हैं.

FAQ-

सवाल- अचानक किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म क्यों बदल जाता है?

जवाब- जैसा कि हमने आपको बताया कि सारी ट्रेनों के प्लान बने होते हैं, जिसके आधार पर ट्रेन प्लेटफार्म में रुकती हैं. लेकिन, अगर किसी वजह से ट्रेन का प्लेटफार्म अचानक इमरजेंसी में बदला जाता है तो इसका निर्णय रेलवे के उच्च अधिकारी करते हैं. रेलवे के रूट निर्धारण से लेकर किस ट्रेन को आगे और पीछे जाना है, ये मंडल का कंट्रोल रूम तय करता है.

सवाल- कौन लेता है अहम फैसला?

जवाब- स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर अंतिम प्राधिकारी होता है, जो प्लेटफार्म की भौतिक स्थिति के आधार पर ट्रेन को प्लेटफार्म में लगाने का निर्णय लेता है. यानी स्टेशन मास्टर इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि ट्रेन को किस प्लेटफार्म के लिए सिग्नल देना है. ट्रेन के आने से पहले स्टेशन मास्टर अपने अन्य अधिकारी और कर्मचारी से वार्तालाप कर किसी भी ट्रेन के प्लेटफार्म चेंज करने का डिसीजन लेते हैं.

सवाल- रेलवे से जुड़े लोकप्रिय ऐप कौन से हैं?

जवाब- IRCTC RAIL CONNECT, where is my train, NTES.