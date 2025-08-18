ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है रेलवे का सिस्टम, कम लोगों को मालूम होगा जवाब
Advertisement
trendingNow12885597
Hindi Newsदेश

ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है रेलवे का सिस्टम, कम लोगों को मालूम होगा जवाब

Train and Platform Locator: आपकी ट्रेन चाहे वंदे भारत हो, शताब्दी-राजधानी या मेमू पैसेंजर, क्या आप जानते हैं, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर कौन सी ट्रेन कितने नंबर प्लेटफार्म पर रुकेगी ये कौन तय करता है और कभी-कभार ट्रेन स्टॉपेज का प्लेटफॉर्म क्यों बदल जाता है? यहां जानिए ऐसे तकनीकि सवालों का जवाब.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रेन फोटो
ट्रेन फोटो

Train Time Tableशताब्दी ट्रेनें आमतौर पर प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्लेटफ़ॉर्म 1 या 2 से रवाना होती हैं. हालांकि कौन सी ट्रेन कहां से और कब रवाना होगी ये उस स्टेशन के लेआउट और उस विशेष ट्रेन के मार्ग पर निर्भर करता है. हालांकि विशेष मामलों में, शताब्दी अन्य प्लेटफार्मों से भी रवाना हो सकती हैं. इस भूमिका के बीच क्या आपने कभी सोचा है वंदे भारत हो या पैंसेजर मेमू ट्रेन वो किस प्लेटफार्म से आएगी या रवाना होगी, ये कौन तय करता है? 

कैसे तय होता है प्लेटफार्म?

ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि ट्रेन आने पर जो भी प्लेटफार्म स्टेशन पर खाली होता है, वहां ट्रेन को रोक दिया जाता है. लेकिन, ऐसा नहीं है. इसके पीछे बाकायदा एक पूरा सिस्टम काम करता है. एक जनसंपर्क अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि रेलवे का नर्व सिस्टम कंट्रोल रूम होता है, जो इस प्रक्रिया को संचालित करता है.

मास्टर चार्ट से होता है निर्धारण

रेलवे के सालाना टाइम टेबल के आधार पर एक मास्टर चार्ट तैयार किया जाता है, उसमें प्रत्येक यात्री गाड़ी के प्लेटफार्म पर ठहराव का एक स्थान निश्चित यानी निर्धारित किया जाता है. ये चार्ट ही फाइनली तय करता है कि एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और मालगाड़ी को किस स्टेशन पर किस प्लेटफार्म पर और किस रूट पर रोका जाएगा. यही जानकारी डिजिटली साझा की जाती है, जिससे आप अपने फोन पर मौजूद रेलवे एप पर अपनी ट्रेन का प्लेटफार्म आसानी से पता कर लेते हैं. 

FAQ-

सवाल- अचानक किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म क्यों बदल जाता है?
जवाब- जैसा कि हमने आपको बताया कि सारी ट्रेनों के प्लान बने होते हैं, जिसके आधार पर ट्रेन प्लेटफार्म में रुकती हैं. लेकिन, अगर किसी वजह से ट्रेन का प्लेटफार्म अचानक इमरजेंसी में बदला जाता है तो इसका निर्णय रेलवे के उच्च अधिकारी करते हैं. रेलवे के रूट निर्धारण से लेकर किस ट्रेन को आगे और पीछे जाना है, ये मंडल का कंट्रोल रूम तय करता है. 

सवाल- कौन लेता है अहम फैसला?
जवाब-  स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर अंतिम प्राधिकारी होता है, जो प्लेटफार्म की भौतिक स्थिति के आधार पर ट्रेन को प्लेटफार्म में लगाने का निर्णय लेता है. यानी स्टेशन मास्टर इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि ट्रेन को किस प्लेटफार्म के लिए सिग्नल देना है. ट्रेन के आने से पहले स्टेशन मास्टर अपने अन्य अधिकारी और कर्मचारी से वार्तालाप कर किसी भी ट्रेन के प्लेटफार्म चेंज करने का डिसीजन लेते हैं. 

 

सवाल- रेलवे से जुड़े लोकप्रिय ऐप कौन से हैं?
जवाब- IRCTC RAIL CONNECT, where is my train, NTES.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
;