भारतीय रेलवे ने रद्द की ये 14 ट्रेनें, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने बताया कि मुंबई से 14 ट्रेनों को कैंसल किया गया है. दरअसल, कुछ निर्माण कार्य के चलते इन ट्रेनों को कैंसल करने का फैसला लिया गया है. यदि आप भी इन ट्रेनों से सफर करने वाले थे तो यह खबर आपके काम की है. मुंबई से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे का मध्य रेलवे (सीआर) अप और डाउन स्लो लाइनों के बीच एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक (special infrastructure block) संचालित करेगा, जिसके चलते 14 ट्रेनों को कैंसल किया गया है.

कैंसल ट्रेनों की लिस्ट

12112- अमरावती-मुंबई एक्सप्रेस( 12112 Amravati-Mumbai Express)

12140 - नागुपर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस (12140 Nagpur-Mumbai Sewagram Express)

17611- नांदेड़-मुंबई राज्यरानी एक्सप्रेस (17611 Nanded – Mumbai Rajyarani Express)

रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की बसों की व्यवस्था

ब्लॉक अवधि के दौरान कलवा, मुंब्रा, कोपर और ठाकुरली स्टेशनों पर उपनगरीय सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी. रेल प्रशासन की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए नगर निगम परिवहन उपक्रमों के समन्वय से बसें चलाने की व्यवस्था भी की गई है. ब्लॉक के बाद अप और डाउन स्लो लाइन सेवाएं रेल फ्लाई ओवर के माध्यम से नई बिछाई और डाउन स्लो लाइन के माध्यम से चलेंगी और मुंब्रा स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म पर रुकेंगी.

3 जनवरी तक सेवा रहेगी प्रभावित

आइआरटीसी के द्वारा यात्रियों के लिए जारी किए जरुरी अपडेट के मुताबिक, भारतीय रेलवे का मध्य रेलवे (CR) कलवा और दिवा के बीच अप और डाउन स्लो लाइन (Up and Down slow lines) पर एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक का संचालन करेगा, जो मौजूदा स्लो लाइन के साथ नई बिछाई गई स्लो लाइन को काटने और कनेक्शन के लिए है. ठाणे-दिवा 5वीं और 6वीं लाइन के संबंध में डायवर्जन के लिए लाइनें हैं. यात्रियों को ध्यान देना चाहिए कि ब्लॉक का संचालन रविवार (02 जनवरी) को दोपहर 02.00 बजे से सोमवार (03 जनवरी) के 02.00 बजे तक अप और डाउन स्लो लाइनों पर संचालित किया जाएगा। ऐसे में इन 3 जनवरी तक इन रुट की ट्रेनों को कैंसल किया गया है. मध्य रेलवे ने कहा कि यात्रियों से अनुरोध है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक के कारण होने वाली असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन से संपर्क करें.

LIVE TV