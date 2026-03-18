'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', भारत लौटे नाविक ने बताई यात्रा की खौफनाक दास्तां, शेयर किया Video

Strait of Hormuz Video: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में ईरान की घेराबंदी के बीच, पिछले एक हफ्ते में भारत के कम से कम तीन जहाज और टैंकर अपने-अपने बेस पर वापस लौट आए हैं. युद्ध क्षेत्र से निकलने वाले तीन भारतीय ध्वज वाले जहाजों में से दो-शिवालिक और नंदा देवी ने ब्लॉक किए गए रास्ते को पार कर लिया है. वहीं एक जहाज UAE के फुजैराह बंदरगाह पर हुए हमले के बाद वहां से सुरक्षित निकलने में सफल रहा है.

नाविक ने शेयर किया वीडियो

जहाज पर बैठे सभी चालक दल जहाजों पर सेफ थे और उनकी गिनती भी हो चुकी है. इसी बीच भारतीय जहाज पर सवार एक नाविक ने अपनी यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते समय के खौफनाक अनुभव का है. सोशल मीडिया अजीत नाम के एक नाविक ने वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में वह अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान अपने घबराहट भरे दिनों का जिक्र किया है. वीडियो में अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए अजीत ने कहा कि जब जहाज कतर में सामान लोड कर रहा था, तब उन्हें इस युद्ध की जानकारी मिली थी. उन्होंने आगे कहा कि युद्ध की खबर सुनते ही जहाज पर भोजन की राशनिंग शुरू कर दी गई थी.

UAE में समुद्र के बीचोंबीच रुकी जहाज

अजीत ने बताया कि UAE पहुंचने पर जहाज को समुद्र के बीचोंबीच लंगर डालना पड़ा. उन्होंने आगे कहा कि आस-पास के जहाजों को निशाना बनते देख पूरे क्रू में डर और चिंता का माहौल था. वीडियो में अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए अजीत ने कहा कि UAE में जहाज 10 दिनों तक खड़ा रहा. उनसे बताया, "दुबई मे 10 दिन रुकने के बाद, 13 मार्च को सुबह 4 बजे हमारी कंपनी से फोन आया, जिसमें बताया गया कि 2 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पार करने की अनुमति मिल गई है." इसके बाद उसी रात उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया. मुश्किल समय में जहाज में मौजूद लोगों ने भगवान पर भरोसा रखा, अजीत कहते हैं कि "हमने भगवान पर भरोसा रखा और वहां से निकलने से पहले 'हर हर महादेव' का जाप किया." अजीत ने बताया कि भारतीय झंडा के साथ जहाज निकाला गया और हमले या आग की स्थिति के लिए सेफ्टी होज तैयार किया गया.

अनुमति मिलने के बाद भी सामने आई कई मुश्किलों

अजीत ने बताया कि भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की अनुमति थी, लेकिन फिर भी वह बेहद जोखिम वाला क्षेत्र था. उन्होंने आगे कहा कि GPS काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण क्रू को दिशा के लिए सेक्सटेंट जैसे पुराने उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ा. रास्ते पर आगे चलने के बाद भारतीय नौसेना के दो जहाज देखे, जिससे क्रू ने राहत की सांस ली. 17 मार्च को जहाज भारत के गुजरात तट पर अपने बेस पर सुरक्षित पहुंचा. अजीज के बताया कि जहाज रात 2 बजे पहुंचा था. हालांकि वीडियो पर जहाज का नाम नहीं लिया था.