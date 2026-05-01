विदेशों में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर में घूम-घूमकर पकड़े जा रहे माफिया; क्या है भारत का ऑपरेशन ग्लोबल हंट?

Operation Global Hunt: भारत मे अपराध करके विदेशों में बैठे अपराधियो के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अबतक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है. इस ऑपेरशन को नाम दिया गया है 'ऑपेरशन ग्लोबल हंट' इस ऑपेरशन के जरिए भारत सरकार ने तमाम सेंट्रल एजेंसियो को इंटरपोल के साथ मिलकर दुनिया भर में जॉइंट ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है.

ऑपरेशन ग्लोबल हंट

इस ऑपरेशन का मकसद उन भगोड़े अपराधियो को इंटरपोल की मदद से ढूंढ ढूंढकर गिरफ्तार करवाना और वहां की सरकार को आरोपी के डोजियर सौंपकर उसे विशेष विमान से भारत भेजने के लिए तैयार करना है. भारतीय एजेंसियो ने इंटरपोल की सदस्य देशों की कॉफ्रेंस में ऑपेरशन ग्लोबल हंट की रूपरेखा बनाई थी. जिसका मकसद है विदेशों में छुपे उन तमाम अपराधियो की लोकेशन पता कर इंटरपोल की मदद से उन्हें वापस भारत लाना.

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विदेश में चल रहा ड्रग नेटवर्क

इस ऑपरेशन के टारगेट पर इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट और ऑर्गनाइसड क्राइम सिंडिकेट से जुड़े अपराधी है. भारतीय सुरक्षा एजेंसियां टर्की के इस्तांबुल से दाऊद के करीबी रहे सलीम इस्माईल डोला को डिपोर्ट कर भारत ला चुकी हैं. जांच एजेंसियों का कहना है कि यह सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि ड्रग टेरर नेटवर्क है, जो विदेश से बैठकर भारत में ड्रग्स सप्लाई कर रहा है. इस नेटवर्क को चलाने वाले 11 बड़े चेहरे सामने आए हैं.

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अपराधियों के नाम

सामने आए इन 11 बड़े चेहरों के नाम आसिफ इकबाल मेमन, हाजरा इकबाल मेमन, जुनैद इकबाल मेमन, हरमीत सिंह, प्रदीप सिंह, परमजीत ढालीवाल, सनी गोसलविस, जसविंदर सिंह, टाईशन बिश्नोई, हाली सलीम, संदीप धुनिया हैं. वहीं जसविंदर उर्फ जैज और सनी कालरा दुबई पुलिस की हिरासत में हैं. भारत की ओर से चलाई गई एंटी-नारकोटिक्स मुहिम में साल 2025 में 1.33 लाख किलो ड्रग्स जब्त की चा जुकी हैं, जो लगभग 2000 करोड़ रुपये की कीमत की है. इसके अलावा 3889 करोड़ की कीमत वाले 77 हजार किलो ड्रग्स नष्ट किए जा चुके हैं. इस मामले में 265 ड्रग्स अपराधियों को सजा मिल चुकी है, 37 इंटरपोल नोटिस जारी हुअ और 5 भगोड़ों को भारत लाने में सफलता हासिल हुई है.