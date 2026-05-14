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होर्मुज में शिकार बना भारतीय जहाज, ड्रोन हमले के बाद समुद्र में डूबा; बाल-बाल बचे इंडियन क्रू मेंबर्स

Indian Ship Attacked Near Oman Coast: ईरान में जारी तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट में ओमान तट के पास एक भारतीय जहाज डूब गया. जहाज में मौजूद सभी 14 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है. बताया जा रहा है कि जहाज पर ड्रोन हमला किया गया था.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 14, 2026, 05:32 PM IST
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होर्मुज में शिकार बना भारतीय जहाज, ड्रोन हमले के बाद समुद्र में डूबा; बाल-बाल बचे इंडियन क्रू मेंबर्स

Indian Ship Sinks After Drone Attack: ओमान के तट पर गुजरात से आ रहा भारतीय झंडे वाला कार्गो शिप 'हाजी अली' ओमान के तट पर संदिग्ध ड्रोन हमले के बाद डूब गया. हालांकि, जहाज पर मौजूद सभी 14 क्रू मेंबर्स को ओमान के अधिकारियों ने सुरक्षित बचा लिया गया है. इस घटना ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरान-अमेरिका संघर्ष के चलते बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. बताया जा रहा है कि यह कार्गो शिप बुधवार ( 13 मई 2026) की सुबह सोमालिया से शारजाह जा रहा था. भारत ने इस हमले की निंदा की है.  

जहाज में लगी आग 

बता दें कि यह मालवाहक जहाज बुधवार 13 मई 2026 की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था. इस दौरान यह किसी मिसाइल या ड्रोन से टकरा गया, जिससे शिप में भीषण आग लगई है. हादसे को देखते हुए  ओमान कोस्टगार्ड ने सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचाया. यह कार्गो शिप बेरबेरा पोर्ट से शारजाह की ओर जा रही था. चालक दल ने बताया कि जहाज से किसी वस्तु के टकराने की तेज आवाज आई और बाद में इसमें भीषण आग लग गई. स्थिति बिगड़ते देख क्रू मेंबर्स ने लाइफ बोट पहन तुरंत जहाज को छोड़ा. इस दौरान ओमानी अधिकारियों ने उनकी मदद की.      

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भारत का बयान 

भारत ने ओमान तट पर भापरतीय जहाज पर हुए हमले की निंदा की है. इसको लेकर गुरुवार ( 14 मई 2026) को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मंत्रालय ने कहा,' कल ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है और हम इस बात की निंदा करते हैं कि कमर्शियल शिपिंग और नागरिक नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. जहाज पर सवार सभी भारतीय चालक दल सुरक्षित हैं और हम उन्हें बचाने के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं. भारत दोहराता है कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों को खतरे में डालना, या किसी भी तरह से नौवहन और वाणिज्य की स्वतंत्रता में बाधा डालना, पूरी तरह से अस्वीकार्य है.' 

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एसोसिएशन की मांग 

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यह नहीं बताया है कि भारतीय जहाज पर स्ट्राइक के लिए कौन जिम्मेदार है.ओमान के अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं. इंडियन सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन ने घटना को लेकर कहा कि सभी नाविक सुरक्षित हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स भी सुरक्षित कर लिए गए हैं. एसोसिएशन ने भारत सरकार से मांग की है कि क्रू मेंबर्स को जल्द से जल्द वापसी की सुविधा दी जाए और उन्हें  सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक प्रयासों तेज किया जाए. 

 

 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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