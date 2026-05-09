होर्मुज स्ट्रेट बना 'डेथ जोन'! क्रॉस फायरिंग का शिकार हुआ भारतीय जहाज, एक नाविक की मौत; 17 को किया गया रेस्क्यू

Cargo ship Al Faiz Noor: US और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान होर्मुज स्ट्रेट में एक भारतीय मालवाहक जहाज क्रॉस फायरिंग की चपेट में आ गया. हादसे में गुजरात के नाविक Altaf Talab Ker की मौत हो गई, जबकि 17 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया. दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास मामले में सहायता कर रहा है.
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Indian Ship Hit in Hormuz Strait: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट में एक बड़ा समुद्री हादसा सामने आया है. ताजा जानकारी के अनुसार, गोलीबारी की चपेट में आने से एक भारतीय मालवाहक जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया. रिपोर्ट के अनुसार, ये जहाज दुबई से यमन की ओर जा रहा था और उसी दौरान क्रॉस फायरिंग की चपेट में आ गया.
मृतक नाविक की पहचान अल्ताफ तलब कर के रूप में हुई है. वह गुजरात के द्वारका जिले के जाम सलाया कस्बे के निवासी थे. बताया जा रहा है कि 18 क्रू मेंबर्स वाला मालवाहक जहाज ‘अल फैज नूर सुलेमानी’ होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था, तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो गई. हमले के समय अल्ताफ केर जहाज के इंजन रूम के पास मौजूद थे. गोलीबारी में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और वह धीरे-धीरे डूबने लगा.
भारतीय नौकायन पोत संघ (Indian Sailing Vessels Association) के महासचिव आदम भाया ने बताया कि घटना के बाद पास से गुजर रहे दूसरे जहाज ‘प्रेम सागर’ ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया.
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जहाज पर मौजूद बाकी 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. सभी को शुक्रवार शाम दुबई पहुंचाया गया. सूत्रों के मुताबिक, जहाज पर मौजूद सभी चालक दल के सदस्य भारतीय नागरिक थे.
दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि समुद्र में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत की खबर बेहद दुखद है. वाणिज्य दूतावास जहाज मालिक के संपर्क में है और मामले में हर संभव सहायता प्रदान करेगा. दूतावास ने कहा कि घटना से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जुटाई जा रही है.
आदम भाया ने दुबई स्थित भारतीय मिशन को पत्र लिखकर मृतक नाविक के अंतिम संस्कार और परिवार की सहायता के लिए मदद मांगी है. उन्होंने कहा कि इस घटना ने समुद्री नाविक समुदाय और मृतक के परिवार में गहरा भय और दुख पैदा कर दिया है. भाया ने अपने पत्र में लिखा कि अंतरराष्ट्रीय तनाव और सैन्य गतिविधियों के बीच निर्दोष भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है.
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यह घटना ऐसे समय हुई है जब होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है. दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल इस क्षेत्र में बढ़ती झड़पों ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. भारतीय नाविक की मौत के बाद अब समुद्री सुरक्षा और संघर्ष क्षेत्रों में नागरिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.
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