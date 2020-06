चाइनीज ऐप के बैन से खुश हैं शूटर Heena Sidhu, TikTok को लेकर कह डाली यह बात

नई दिल्ली: गलवान वैली में चीन संग तनातनी के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक (Tiktok) समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है. सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए शूटर हिना सिद्धू (Shooter Heena Sidhu) ने वीडियो शेयरिंग एप टिक-टॉक के बैन होने पर खुशी जाहिर की है.

हिना ने एक ट्वीट में लिखा- 'मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि टिकटॉक बैन हो गया. टिकटॉक पर काफी नफरत फैलाने और जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो मेरे सामने आ रहे थे. टिकटॉक के बिना इंटरनेट खुशी देने वाली जगह होगी.'

उन्होंने आगे लिखा-'यह अभी तक गया नहीं है. मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर जल्द कुछ कदम उठाएगी. जिम्मेदारी ऐप बनाने वालों पर भी है, क्योंकि वह इस तरह के वीडियो अपलोड होने देते हैं, यहां तक कि वायरल होने देते हैं. जब तक वीडियो अपलोड करने के नियम नहीं बदलते तब तक इस ऐप को हमारी जिंदगी से बाहर ही रहना चाहिए.'

I'm so happy that tiktok is gone. With the hate videos and animal abuse videos that I have been coming across being posted on tiktok... I am so happy. Internet will be a happier place without tiktok!!!

