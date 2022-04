पाकिस्तान के सियासी संकट पर भारत ने पहली बार दिया बयान, इमरान सरकार पर कही ये बात

नई दिल्ली: पाकिस्तान में सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तगड़ा झटका दिया. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को पलटते हुए पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली को बहाल कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद अब 9 अप्रैल को संसद में फिर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी. इस बीच भारत ने पहली बार पाकिस्तान के सियासी संकट पर बयान दिया है.

पाकिस्तान में चल रहे सियासी उठापटक को भारत ने आंतरिक मामला बताया है और इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, 'यह उनका आंतरिक मामला है, वास्तव में मुझे अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है. हम घटनाक्रम देख रहे हैं, लेकिन हम आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं.'

This is their internal matter, I actually have no comments to offer as of now. We are watching the developments but we don't comment on internal matters: MEA Spokesperson Arindam Bagchi on political developments in Pakistan pic.twitter.com/z06v6XLEIb

— ANI (@ANI) April 7, 2022