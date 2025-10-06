दिखा दिया दोगला चेहरा, भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने रिजेक्ट किया वीजा

भारतीय छात्र कौशिक राज को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता में स्नातक डिग्री के लिए $100,000 (89 लाख रुपये) की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति मिली थी. आवेदन के अंतिम चरण में अमेरिका ने भारत से खराब संबंधों के चलते उन्हें वीजा देने से रोक दिया. हालांकि कौशिक राज का यूनिवर्सिटी में पहले ही एंट्रेंस तय हो चुका था. राज ने बताया कि उनका मानना है कि उनकी सोशल मीडिया एक्टीविटी विशेषकर उनकी पेशेवर रिपोर्टिंग अमेरिका को वीजा नहीं देने के लिए प्रभावित किया हो. वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 27 वर्षीय कौशिक राज ने अमेरिकी छात्र वीजा के लिए सभी प्रोसेस को पूरा कर लिया था. अंतिम चरण में उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल मांगी गई जो ट्रंप प्रशासन के दौरान नीति परिवर्तन के तहत बढ़ाई गई जांच के लिए जरूरी थी.

वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से कौशिक राज ने बताया, 'मैं ऑनलाइन बहुत सक्रिय नहीं था. मैंने कभी गाजा जैसे वैश्विक मुद्दों पर व्यक्तिगत राय पोस्ट नहीं की. लेकिन मैंने अपनी रिपोर्टिंग साझा की थी. नफरत अपराधों और भारत में मुसलमानों के साथ व्यवहार पर ऑर्टिकल लिखे थे.' अमेरिका ने 21 अगस्त को नई स्क्रीनिंग पॉलिसी लागू होने के दो महीने के बाद राज को नई दिल्ली के अमेरिकी दूतावास से रिजेक्शन लेटर मिला. इस नई नीति के मुताबिक अब अमेरिका में वीजा के लिए अप्लाई करने वाले सभी आवेदकों को अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल भी शेयर करना होगा.

रिजेक्शन लेटर में वीजा कैंसिल करने की कोई खास वजह नहीं दिखी

अमेरिका दूतावास से मिले रिजेक्शन लेटर में उनकी ऑनलाइन गतिविधियों का कोई सीधा उल्लेख नहीं था. इसके बजाय, इसमें कहा गया कि राज इस बात को साबित करने में असफल रहे कि उनका भारत से पर्याप्त संबंध है. जो उन्हें अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद वापस लौटने के लिए मजबूर करेंगे. जैसा कि रिपोर्ट में राज के हवाले से बताया गया,'यह स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि उन्होंने मेरे सोशल मीडिया की जांच की है.' राज ने आगे कहा, 'मैं अब यूके में आवेदन करूंगा. मैं अभी भी पत्रकारिता पढ़ना चाहता हूं. बस उस देश में नहीं जो आपको इसके लिए सजा देता हो.'

कौशिक राज के अलावा 3 अन्य छात्रों के वीजा भी कैंसिल किए

रिपोर्ट के अनुसार कौशिक राज के अलावा अमेरिका ने 3 अन्य भारतीय छात्रों के सोशल मीडिया की जांच के आधार पर वीजा रिजेक्शन की जानकारी दी. इन छात्रों ने भी प्रक्रिया के पहले के चरणों को पूरा कर लिया था. सभी को बताया गया कि वे भारत से पर्याप्त संबंध साबित करने में विफल रहे. हालांकि प्रत्येक ने अपना पूरा जीवन वहां बिताया था. इस मामले पर पूछे जाने पर, व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने अमेरिका की नई नीति का बचाव करते हुए कहा, 'ट्रंप प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि हमारे देश में आने वाले तथाकथित ‘मेहमान’ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा न बनें या अमेरिकी विदेश नीति को कमजोर करने की कोशिश न करें.'

