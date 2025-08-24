तुर्की के बाद अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर; पीट रहा सिर

Indian Toursits: तुर्की के बाद अब अजरबैजान को टूरिज्म के सेक्टर में भारी नुकसान हुआ है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय पर्यटकों ने अजरबैजान से भी किनारा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, जून महीने के टूरिज्म आंकड़े बताते हैं कि जून में सिर्फ 9,934 भारतीय टूरिस्ट अजरबैजान गए थे.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ तुर्की ही नहीं, बल्कि अजरबैजान को भारी नुकसान हुआ है. भारतीय पर्यटक अजरबैजान को नजरअंदाज कर रहे हैं. हाल के आंकड़े इस बात की गवाही है कि जून महीने में अजरबैजान जाने वाले भारतीय टूरिस्ट्स की तादाद पिछले साल की तुलना में करीब दो-तिहाई कम हो गई. वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान की टूरिज्म वेबसाइट पर भारत का अधूरा नक्शा दिखाया गया है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है.
जून महीने के टूरिज्म आंकड़े बताते हैं कि जून में सिर्फ 9,934 भारतीय टूरिस्ट अजरबैजान गए, जबकि पिछले साल इसी महीने 28,315 भारतीय टूरिस्ट बाकू गए थे. ऑपरेशन सिंदूर और उसके दौरान अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान को खुले समर्थन के बाद जून में भारतीय टूरिस्ट्स की तादाद में करीब 66 फीसदी की गिरावट आई है.
भारतीयों के लिए अजरबैजान जाने के लिए मई और जून के महीने सबसे अच्छे माने जाते हैं. लेकिन जून में भारी गिरावट हुई. जबकि इससे पहले मई में 23,326 भारतीय पर्यटक अजरबैजान गए थे. तुर्की के अलावा, अजरबैजान एक और देश है जिसने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है. और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने मई में अजरबैजान का दौरा किया और देश को उसके सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा. इतना ही नहीं, तुर्की और अजरबैजान के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक भी हुई.
जबकि, मई महीने तक अजरबैजान भारत को अपने टूरिज्म सेक्टर के लिए प्रमुख बाजारों में से एक मानता था. अजरबैजान टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक, 'मेहमानों की तादाद रात भर ठहरने की संख्या और खर्च बढ़ रहे हैं, और भारत अजरबैजान आने वाले टॉप तीन देशों में से एक है. 2024 में भारतीयों का आगमन 243,589 तक पहुंच गया, जो 2023 के 117,302 की तुलना में 108 फीसदी की वृद्धि है.'
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार और समर्थन देने में अंकारा की भूमिका साफ होने के बाद, पिछले तीन महीनों में तुर्की में भारतीय टूरिज्म आधा हो गया है. न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जुलाई में सिर्फ 16,244 भारतीय टूरिस्ट तुर्की गए, जबकि मई में यह तादाद 31,659 थी. यानी करीब 50 फीसदी की गिरावट हुई. साल-दर-साल के आंकड़ों की तुलना करने पर भी यह भारी गिरावट साफ दिखाई देती है. वहीं, पिछले जुलाई महीने में 16,244 भारतीय टूरिस्ट तुर्की गए थे, जबकि पिछले साल इसी महीने 28,875 टूरिस्ट तुर्की गए थे. यानी 44 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.
वहीं, मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे तुर्की निर्मित ड्रोन की खोज के साथ तुर्की की भूमिका का खुलासा हुआ. तुर्की ने पाकिस्तान के सपोर्ट में एक साफ कूटनीतिक रुख भी अपनाया. तब से भारत में 'तुर्की का बहिष्कार' अभियान शुरू हो गया है.
