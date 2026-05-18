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Hindi NewsExplainerचांद-तारे वाली वो पार्टी, जिसके साथ केरलम में सरकार बना रही कांग्रेस; जिन्ना की मुस्लिम लीग से सीधा नाता

चांद-तारे वाली वो पार्टी, जिसके साथ केरलम में सरकार बना रही कांग्रेस; जिन्ना की मुस्लिम लीग से सीधा नाता

भारत में इस्लामी संस्कृति उतनी ही सुंदर है जितना ताजमहल, उतनी ही मजबूत है जितना लाल किला, और उतनी ही ऊंची है जितना कुतुब मीनार... इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अपनी वेबसाइट पर इन्हीं लाइनों से वेलकम करती है. केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री और IUML के नेता सी. एच. मोहम्मद कोया ने यह बात कही थी. कांग्रेस पार्टी इसी 'मुस्लिम लीग' की मदद से केरलम में सरकार बनाने जा रही है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 07:24 AM IST
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IUML के केरल प्रेसिडेंट पी. एस. सादिक अली के साथ राहुल गांधी (मार्च 2026 की तस्वीर)
IUML के केरल प्रेसिडेंट पी. एस. सादिक अली के साथ राहुल गांधी (मार्च 2026 की तस्वीर)

हरे झंडे पर चांद और तारे को इस्लाम में पवित्र धार्मिक प्रतीक के तौर पर माना जाता है. मुसलमानों से जुड़े संगठन और पार्टियां गर्व से इसे अपनाती हैं. पाकिस्तान के झंडे पर भी इससे मिलती-जुलती तस्वीर दिखती है. अपने देश में भी एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है, जिसने अपने हरे झंडे पर चांद और एक तारे को दर्शाया है. उत्तर भारत के लोग उसका नाम कम सुनते हैं. ऐसे समय में जब केरलम में कांग्रेस सरकार शपथ लेने जा रही है, उसकी काफी चर्चा है. पूरा नाम- इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) है. यह काफी समय से कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) का दूसरा सबसे बड़ा दल है. कम लोग जानते होंगे कि धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना से इस IUML का कनेक्शन है. 

पहले यह जान लीजिए कि केरलम में वीडी सतीशन सरकार में सीएम सहित जो 21 मंत्री आज शपथ लेंगे, उसमें पांच IUML कोटे से हैं. इस मुस्लिम लीग का चुनाव निशान 'सीढ़ी' है. आप कह सकते हैं कि इस सीढ़ी की मदद से कांग्रेस सत्ता पर सवार होने जा रही है. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे.  

नाम में मुस्लिम लीग क्यों?

हां, यह सवाल आपके मन में कौंध सकता है कि जिस मुस्लिम लीग की भारत के बंटवारे में केंद्रीय भूमिका थी. जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 'टू-नेशन थिअरी' देकर पाकिस्तान की मांग की थी. उसी मुस्लिम लीग के नाम पर भारत में पार्टी कैसे काम कर रही है? असल में, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), उस मुस्लिम लीग का वैचारिक और संगठन के हिसाब से उत्तराधिकारी है, जो बंटवारे के बाद भारत में रहने वाले मुसलमानों के अधिकारों की आवाज उठाने को अपना मकसद बताती है. 

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उस मुस्लिम लीग और IUML में क्या अंतर है?

यह वो पुरानी वाली मुस्लिम लीग नहीं है क्योंकि 1947 में भारत के बंटवारे के फौरन बाद, ऑल-इंडिया मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया था. मार्च 1948 में, पार्टी के जिन नेताओं ने भारत में ही रहने का फैसला किया, उन्होंने मद्रास (अब चेन्नई) में एक सम्मेलन किया और आजाद भारत में मुसलमानों के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की स्थापना की. 

IUML के कई संस्थापक सदस्य (मोहम्मद इस्माइल आदि) जिन्ना की मुस्लिम लीग के बड़े नेता रहे थे. मुस्लिम लीग के नेताओं ने ही पाकिस्तान बनाने के लिए जोर-शोर से आंदोलन किया था. माना जाता है कि पाकिस्तान जाने से पहले, जिन्ना ने भारत में अपने सहयोगी मुस्लिम नेताओं को सलाह दी थी कि वे अपने समुदाय के हित में एक राजनीतिक मंच बनाए रखें. IUML उसी से उभरा है. पुरानी मुस्लिम लीग भारत के धार्मिक आधार पर बंटवारे के लिए जिम्मेदार मुख्य राजनीतिक ताकत रही, तो IUML ने भारतीय संविधान के दायरे में रहकर पूरी तरह से एक पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में काम किया है. 

आज, यह एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसका केरल में काफी प्रभाव है. 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से ही IUML ने संसद में अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखा है. 

केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे
कांग्रेस  63
सीपीआई (एम)  26
IUML  22
सीपीआई  8
KEC  7
आरएसपी  3
अन्य  11

मुसलमानों के लिए IUML ने क्या-क्या किया

1. इसी पार्टी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को बचाए रखने के लिए सफल लड़ाई लड़ी. उस समय विरोध प्रदर्शन इतने प्रभावशाली थे कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लीग के पहले अध्यक्ष को आश्वासन दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में संवैधानिक तरीके से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. हां, मुस्लिम समाज खुद चाहे, तो वह कानून और शरीयत में संशोधन कर सकता है. 

2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे की मान्यता के लिए चलाए गए आंदोलन में भी लीग का अहम रोल रहा. 

3. शाहबानो मामले के बाद, 'शरीयत' में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए चलाए गए आंदोलन में लीग शामिल रहा. 

4. इसके अलावा IUML अल्पसंख्यकों के आर्थिक और शैक्षिक हितों के लिए संघर्ष करता रहा है. इसमें उर्दू भाषा को उचित दर्जा दिलाना, शिक्षण संस्थानों और कार्यस्थलों पर अल्पसंख्यक के तौर पर मुसलमानों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना शामिल है.

5. इस संगठन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप को बनाए रखने और सुप्रीम कोर्ट में बाबरी के मुद्दे पर मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ी. 

IUML के कई संगठन 

- इसकी यूथ शाखा 'मुस्लिम यूथ लीग' के तौर पर काम करती है. 
- छात्र शाखा को 'मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन' कहा जाता है.
- इसकी महिला शाखा 'मुस्लिम वीमेन लीग' है. 
- इसके अलावा स्वतंत्र श्रमिक संघ, केरलम स्कूल टीचर्स यूनियन, केरलम हायर सेकेंडरी टीचर्स यूनियन और किसानों के लिए अलग संघ 'स्वतंत्र कृषक संगम' या 'स्वतंत्र किसान संघ' भी है. 
- वकीलों के लिए इसका एक प्रमुख मंच भी है, जिसे 'लॉयर्स फोरम' कहा जाता है. 
- लीग का एक अंतरराष्ट्रीय संबद्ध संगठन भी है, जिसे 'केरलम मुस्लिम कल्चरल सेंटर' कहते हैं.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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