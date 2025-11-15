भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने और डंकी रूट के दावे! आखिर सच क्या है?

Sarabjit Kaur Missing: पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंची एक भारतीय महिला की कहानी इन दिनों रहस्यमयी मोड़ ले चुकी है. गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख तीर्थयात्रियों का जत्था हमेशा की तरह श्रद्धा, विश्वास और परंपरा से भरी यात्रा पर निकला था लेकिन इस बार हालात कुछ ऐसे बने कि यह साधारण तीर्थयात्रा अचानक चर्चा का विषय बन गई. इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय एजेंसियों से लेकर पाकिस्तान के स्थानीय प्रशासन तक हलचल मची हुई है.

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख तीर्थयात्रा में गई भारतीय लापता महिला सरबजीत कौर से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है. सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सरबजीत कौर के पति पिछले 20 सालों से इंग्लैंड में रहते हैं. सरबजीत कौर पाकिस्तान से डंकी रूट के जरिए अपने पति के पास जाना चाहती थी. हो सकता है हो सकता है कि यही वजह हो कि सरबजीत खुद ही गायब हो गई हो. लेकिन इस बात की पुष्टि ज़ी न्यूज नहीं करता है.

क्या है पूरा मामला

गुरूनानक देव के प्रकाश पर्व को लेकर पाकिस्तान के गुरुद्वारा में माथा टेकने 1,932 भारतीय लोगों का एक जत्था पहुंचा था. लेकिन 13 नवंबर को पंजाब निवासी सरबजीत कौर अचानक पाकिस्तान से गायब हो गई. सरबजीत भारत भी नहीं लौटी. जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है. एसजीपीसी इस मामले में जांच में जुटी हुई है. इसी बीच कुछ मीडिया रिपोट दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जानकारी सामने आ रही है कि सरबजीत ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, निकाह कर लिया है और अपना नाम नूर हुसैन रख लिया है. शेखपुरा की एक मस्जिद ने मौलवी के सामने उनकी सहमति के बाद निकाह प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया है.

सरहद के उस पार से आई चंद पंक्तियों की एक चिट्ठी, डंकी रूट की आशंकाएं और धार्मिक स्थल के बीच अचानक पैदा हुई खामोशी इन सबने मिलकर लोगों के मन में कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं. अब हर किसी के मन में यही जानने की इच्छा है कि आखिर यह पूरा मामला आखिर किस दिशा में जा रहा है और इसके पीछे छिपे के क्या डार्क सीक्रेट क्या हैं.

पाकिस्तान से सामने आई ये जानकारी

सरबजीत कौर 4 नवंबर को अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची थीं. लेकिन वापसी जत्थे में सरबजीत नहीं थीं. जांच के दौरान बड़ी जानकारी सामने आई कि उन्होंने इमिग्रेशन फॉर्म में राष्ट्रीयता और पासपोर्ट नंबर भी नहीं भरा था. इसी आधार पर भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क कर जांच शुरू की. अब सामने आई जानकारी के अनुसार सरबजीत ने पाकिस्तान में निकाह कर लिया है.

सरबजीत कौर पर थे तीन केस दर्ज?

पुलिस के अनुसार पहले से ही सरबजीत कौर पर तीन केस दर्ज थे, जिनमें वो बरी हो चुकी है. सरबजीत कौर के दो बेटे हैं जिनका नाम नवप्रीत और लवप्रीत. उनके ऊपर भी एनडीपीएस एक्ट के कुछ केस दर्ज हैं. पुलिस अभी यह भी जांच करने में जुटी है कि सरबीजत का कोई पाकिस्तान से तो कनेक्शन नहीं है?

सरबजीत से बनी नूर हुसैन?

इस बीच सोशल मीडिया पर एक लेटर पाकिस्तान से वायरल हुआ है. जिसमें कहा गया है कि सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में निकाह कर लिया है. उसने अपना धर्म भी बदल लिया है. अब सरबजीत का नया नूर हुसैन रखा है. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सरबजीत ने मौलवी से निकाह किया है और शेखूपुरा की एक मस्जिद ने इन निकाह का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है.

धर्म परिवर्तन या शादी को लेकर कोई पुष्टि नहीं : डीएसपी धीरेंद्रा वर्मा

सरबजीत कौर की गुमशुदगी के बाद दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां उन्हें ट्रेस करने में जुटी हैं. सरबजीत कौर के लापता होने के मामले में जो दावा सामने आया है कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है और पाकिस्तान के शेखूपुरा के नासिर हुसैन से शादी कर ली है. इस पर पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है. डीएसपी धीरेंद्र वर्मा का कहना है कि अभी इस मामले में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है.

