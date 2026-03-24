4 साल का सपना, एक पल में खत्म: कनाडा में ‘साइलेंट हार्ट अटैक’ से 22 साल के अनमोल की मौत, पिता की आखिरी गुहार- बेटे को घर ले आओ

Anmol Verma Dies in Canada: पंजाब के फिरोजपुर के जीरा निवासी 22 साल अनमोल वर्मा की कनाडा के सरी शहर में साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई. वह 4 साल पहले स्टडी वीजा पर विदेश गया था. बेटे की मौत से परिवार सदमे में है और उन्होंने सरकार से शव भारत लाने में मदद की अपील की है.
Trending Photos
Indian Youth Dies in Canada: पंजाब के फिरोजपुर से एक दुखद खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार, फिरोजपुर के जीरा क्षेत्र के रहने वाले 22 वर्षीय अनमोल वर्मा की कनाडा में मौत हो गई है. अनमोल 4 साल पहले स्टडी वीजा पर कनाडा गया था और वहीं पढ़ाई के साथ काम भी कर रहा था.
परिवार के अनुसार, अनमोल वर्मा की मौत कनाडा के सरी शहर में साइलेंट हार्ट अटैक आने से हुई. अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
अनमोल के पिता धर्मवीर वर्मा और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. बेटे की असामयिक मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. स्थानीय लोगों ने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है.
पीड़ित परिवार ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि अनमोल का शव जल्द से जल्द भारत लाने में मदद की जाए, ताकि वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने गांव में कर सकें. घटना के बाद जीरा क्षेत्र में शोक की लहर है. स्थानीय लोग और रिश्तेदार परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.
इससे पहले 14 मार्च को मध्य प्रदेश के उज्जैन के छात्र गुरकीरत सिंह मनोचा की कनाडा में हत्या हो गई थी. जिसके बाद गुरकीरत के परिजनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शव भारत लाने में मदद की मांग की थी. परिवार के अनुसार, कनाडा प्रशासन शव सौंपने से पहले करीब 40 हजार डॉलर (लगभग 35 लाख रुपये) जमा कराने की शर्त रख रहा है.
ये भी पढ़ें: नकली सांप, बाघ की खाल और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
इसके अलावा, जांच प्रक्रिया के चलते अस्पताल से शव कम से कम 15 दिन बाद ही मिल पाएगा. इतना ही नहीं, शव को कनाडा से उज्जैन लाने में करीब 10 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च भी आएगा, जो परिवार के लिए बड़ी चुनौती है. जानकारी के अनुसार, गुरकीरत सिंह मनोचा कनाडा के नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट के पोस्ट-डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे थे. उनका परिवार उज्जैन के देवास रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी में रहता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.