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Hindi Newsदेशसोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी फोड़ रहे भारतीय, पर ये सब ईरान कैसे जाएगा?

सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी फोड़ रहे भारतीय, पर ये सब ईरान कैसे जाएगा?

कश्मीर में शिया ही नहीं, सुन्नी समुदाय के लोग भी ईरान के लिए मदद कर रहे हैं. कश्मीरियों का कहना है कि उन्होंने हमसें मांगा नहीं था, हम खुद दे रहे हैं. सोने-चांदी से लेकर बर्तन तक, लेकिन ये सब तेहरान जाएगा कैसे?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:49 AM IST
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सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी फोड़ रहे भारतीय, पर ये सब ईरान कैसे जाएगा?

चांदी-तांबे के बर्तन, सोने के कंगन, शादी की वो अंगूठी, पति की आखिरी निशानी, घर में बची सेविंग्स, बच्चों के गुल्लक... भारतीय ईरान की मदद के लिए दिल खोलकर दान कर रहे हैं. ईरान सरकार के प्रतिनिधि भी भावुक हैं. वह कह रहे हैं कि हम इस मोहब्बत को कभी नहीं भूलेंगे. अमेरिका - इजरायल के संयुक्त हमले के बाद से ईरान में काफी नुकसान हुआ है. संकट से उबरने के लिए भारत में विशेष तौर पर कश्मीर के अलग-अलग इलाकों से फंड जुटाए जा रहे हैं. कुछ लोगों के मन में सवाल है कि बर्तन, सोना-चांदी ये सब तेहरान कैसे जाएगा? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस समय ईरान के आसमान में प्लेन नहीं उड़ रहे हैं. मिसाइल और बम धमाके हो रहे हैं. 

कश्मीर के छोटे-छोटे बच्चे अपने गुल्लक फोड़ रहे हैं. शिया बहुल इलाकों में ही नहीं, सुन्नी मुसलमान भी ईरान के लिए नकद और तांबे के बर्तन दान कर रहे हैं. एक वीडियो में दिव्यांग बच्ची हाथों के सहारे चलती हुई आती है और अपने कानों की बाली दान करती है. सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं. अब जानिए ये सब ईरान के काम कैसे आएगा? 

सोने- चांदी और बर्तन का क्या होगा?

कई जगहों पर फंड जुटा रहे लोगों ने बताया है कि दान में मिले सोने-चांदी के गहनों, तांबे के बर्तन और दूसरे सामानों को नकदी (कैश) में बदला जा रहा है. 

ईरान तक पैसा कैसे जाएगा?

दिल्ली स्थित ईरान दूतावास ने इसकी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है. आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई जानकारी के अनुसार, दूतावास के बैंक खाते के माध्यम से मानवीय सहायता दी जा सकती है. ईरानी दूतावास ने एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) खाते से जुड़ा स्कैनर शेयर करते हुए लिखा कि हम भारत के सम्मानित लोगों के समर्थन की तहे दिल से सराहना करते हैं. हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आपके अनुरोध पर मदद पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दूतावास ने एक विशेष बैंक खाता खोला है, जिसका QR कोड दिया गया है. 

बैंक खाते का नाम- Embassy of Iran
नया बैंक खाता नंबर- 45027539287
IFS कोड- SBIN0000691

ईरानी दूतावास ने कहा है कि आप सभी केवल ऊपर बताए गए खाते में ही धन जमा करें, किसी अन्य खाते में धनराशि जमा करने से बचें. 

भारत सरकार ने क्या दिया?

हां, ईरान को मानवीय आधार पर भारत सरकार ने मेडिकल सहायता की खेप भेजी है. इसमें दवाएं, मेडिकल किट, सर्जिकल उपकरण, अस्पतालों के लिए आवश्यक सामग्री शामिल हैं. इसे ईरानी रेड क्रिसेंट सोसायटी को सौंपा गया है. 

पढ़ें: बच्चों ने तोड़ी गुल्लक और महिला ने उतार दिए गहने... ईरान बोला- भारत की यह मोहब्बत कभी नहीं भूलेंगे

 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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