सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी फोड़ रहे भारतीय, पर ये सब ईरान कैसे जाएगा?

चांदी-तांबे के बर्तन, सोने के कंगन, शादी की वो अंगूठी, पति की आखिरी निशानी, घर में बची सेविंग्स, बच्चों के गुल्लक... भारतीय ईरान की मदद के लिए दिल खोलकर दान कर रहे हैं. ईरान सरकार के प्रतिनिधि भी भावुक हैं. वह कह रहे हैं कि हम इस मोहब्बत को कभी नहीं भूलेंगे. अमेरिका - इजरायल के संयुक्त हमले के बाद से ईरान में काफी नुकसान हुआ है. संकट से उबरने के लिए भारत में विशेष तौर पर कश्मीर के अलग-अलग इलाकों से फंड जुटाए जा रहे हैं. कुछ लोगों के मन में सवाल है कि बर्तन, सोना-चांदी ये सब तेहरान कैसे जाएगा? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस समय ईरान के आसमान में प्लेन नहीं उड़ रहे हैं. मिसाइल और बम धमाके हो रहे हैं.

कश्मीर के छोटे-छोटे बच्चे अपने गुल्लक फोड़ रहे हैं. शिया बहुल इलाकों में ही नहीं, सुन्नी मुसलमान भी ईरान के लिए नकद और तांबे के बर्तन दान कर रहे हैं. एक वीडियो में दिव्यांग बच्ची हाथों के सहारे चलती हुई आती है और अपने कानों की बाली दान करती है. सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं. अब जानिए ये सब ईरान के काम कैसे आएगा?

Mobility-impaired Kashmiri girl donates her gold earrings in support of Iran and the resistance. Add Zee News as a Preferred Source Follow: https://t.co/mLGcUTS2ei pic.twitter.com/1htcbPE4bI — Press TV (@PressTV) March 23, 2026

सोने- चांदी और बर्तन का क्या होगा?

कई जगहों पर फंड जुटा रहे लोगों ने बताया है कि दान में मिले सोने-चांदी के गहनों, तांबे के बर्तन और दूसरे सामानों को नकदी (कैश) में बदला जा रहा है.

Kashmir residents, including children, donate cash, gold, silver and piggy banks to support Iran Shia and Sunni communities participate in humanitarian donations @ShivanChanana and @JyotsnaKumar13 have more pic.twitter.com/CYJ9FFn6s1 — WION (@WIONews) March 24, 2026

ईरान तक पैसा कैसे जाएगा?

दिल्ली स्थित ईरान दूतावास ने इसकी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है. आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई जानकारी के अनुसार, दूतावास के बैंक खाते के माध्यम से मानवीय सहायता दी जा सकती है. ईरानी दूतावास ने एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) खाते से जुड़ा स्कैनर शेयर करते हुए लिखा कि हम भारत के सम्मानित लोगों के समर्थन की तहे दिल से सराहना करते हैं. हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आपके अनुरोध पर मदद पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दूतावास ने एक विशेष बैंक खाता खोला है, जिसका QR कोड दिया गया है.

बैंक खाते का नाम- Embassy of Iran

नया बैंक खाता नंबर- 45027539287

IFS कोड- SBIN0000691

ईरानी दूतावास ने कहा है कि आप सभी केवल ऊपर बताए गए खाते में ही धन जमा करें, किसी अन्य खाते में धनराशि जमा करने से बचें.

With sincere appreciation for the support and solidarity of the esteemed people of India in providing humanitarian assistance through the Embassy’s bank account, we wish to inform you that, in response to your requests and in order to facilitate the process of aid delivery, this… pic.twitter.com/bzKAkuGpnI — Iran in India (@Iran_in_India) March 23, 2026

भारत सरकार ने क्या दिया?

हां, ईरान को मानवीय आधार पर भारत सरकार ने मेडिकल सहायता की खेप भेजी है. इसमें दवाएं, मेडिकल किट, सर्जिकल उपकरण, अस्पतालों के लिए आवश्यक सामग्री शामिल हैं. इसे ईरानी रेड क्रिसेंट सोसायटी को सौंपा गया है.

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