दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा कपल, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! जानिए किन हालातों में हुई भारतीयों की वतन वापसी

Israel-iran Conflict: युद्ध के बीच प्रभावित देशों में फंसे लोगों की भारत वापसी शुरू हो गई है. इस दौरान UAE से वापस आए भारतीयों ने अपने हाल बताएं..
Israel-Iran Conflict: US-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से मिडल ईस्ट की स्थिति काफी गंभीर हो गई है. हमलों के चपेट में कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश भी आ गए हैं. खासकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान लगातार इजरायल और अमेरिका को निशाना बना रहा है. ईरान ने दुबई में US के मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन हमले किए. ऐसे संकट में वहां फंसे भारतीय नागरिक लगातार अपने देश वापसी की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि भारत सरकार और इन देशों में मौजूद इंडियन एम्बेसी के एक्टिव कोशिशों से अब भारतीयों की सुरक्षित वापसी शुरू हो गई है.
इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मस्कट से आने वाले अपने परिजनों का इंतजार कर रही मंजू राजस्थ ने बताया की उनके बेटे और बहू दुबई में हनीमून मनाने गए थे और वहीं ही फंस गए. मंजू राजस्थ ने बताया कि, "मैं बदलापुर से आई हूं. मेरे बेटे और बहू हनीमून के लिए दुबई घूमने गए थे. शनिवार को उनकी वापसी की फ्लाइट थी, रविवार की सुबह वे आने वाले थे. लेकिन वहां की बिगड़ी परिस्थिति के कारण उनकी फ्लाइट रद्द हो गई. दो दिनों से हम भी बहुत परेशान हैं. आज खबर आई कि वो आ रहे हैं, उन्हें देख कर हमें राहत महसूस होगी. वो 20 फरवरी को यहां से रवाना हुए थे और 28 फरवरी को आने वाले थे. पिछले दो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल से गुजरे हैं."
वहीं मस्कट से IGI एयरपोर्ट पर आई फ्लाइट में सवार यात्री पीयूष पल्लव ने बताया कि उन्हें हमलों की आवाजें आ रही थीं, फोन पर अलर्ट आ रहा था, जो काफी डरावना था. उन्होंने कहा, "मैं दुबई से आ रहा हूं. ये सफर मुश्किल तो था और अगर आपके पास संसाधन नहीं हो तो आपको बहुत समस्या हो सकती है. परिस्थिति इतनी खराब नहीं थी, लेकिन हमें हमलों की आवाजें आ रही थीं, फोन पर अलर्ट आ रहा था, ये अनुभव डरावना था. हम पहले दुबई से ओमान सीमा क्षेत्र पर पहुंचे वहां से मस्कट और मस्कट से यहां".
वहीं दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पहुंची एक यात्री स्नेहा ने मुश्किल परिस्थिति में UAE सरकार के काम की तारीफ की. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फ्लाइट में लोग प्रार्थना कर रहे थे कि वह सही सलामत इंडिया पहुंच जाए. उन्होंने कहा कि, "वहां स्थिति काफी सुरक्षित है. दो दिन पहले हमें बमबारी और मिसाइलों की आवाजें सुनाई दे रही थीं. यूएई सरकार वहां अच्छा काम कर रही है, हमें सुरक्षित महसूस हुआ. मैं इंडियन एंबेसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर रही थी, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए थे और हम संपर्क में थे."
28 फरवरी 2026 को अमेरिका ओर इजरायल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले किए. इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, कई टॉप कमांडर और रक्षा मंत्री को मौत के घाट उतार दिए. वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अपने घातक मिसाइलों से जोरदार हमले किए और इजरायल के तेल अवीव, हाइफा और पूर्वी जेरूसलम पर कई मिसालइलें दागी. इतना ही नहीं हमलों का असर इन दो देशों के अलावा कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों पर भी देखने को मिला. ईरान ने इन देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और एनर्जी केंद्रों को निशाया बनाया.
