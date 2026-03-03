Advertisement
trendingNow13129164
Hindi Newsदेशदुबई में हनीमून मनाने पहुंचा कपल, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! जानिए किन हालातों में हुई भारतीयों की वतन वापसी

दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा कपल, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! जानिए किन हालातों में हुई भारतीयों की वतन वापसी

Israel-iran Conflict: युद्ध के बीच प्रभावित देशों में फंसे लोगों की भारत वापसी शुरू हो गई है. इस दौरान UAE से वापस आए भारतीयों ने अपने हाल बताएं..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 03, 2026, 05:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा कपल, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! जानिए किन हालातों में हुई भारतीयों की वतन वापसी

Israel-Iran Conflict: US-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से मिडल ईस्ट की स्थिति काफी गंभीर हो गई है. हमलों के चपेट में कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश भी आ गए हैं. खासकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान लगातार इजरायल और अमेरिका को निशाना बना रहा है. ईरान ने दुबई में US के मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन हमले किए. ऐसे संकट में वहां फंसे भारतीय नागरिक लगातार अपने देश वापसी की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि भारत सरकार और इन देशों में मौजूद इंडियन एम्बेसी के एक्टिव कोशिशों से अब भारतीयों की सुरक्षित वापसी शुरू हो गई है. 

दुबई में फंसा हनीमून मनाने गया कपल

इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मस्कट से आने वाले अपने परिजनों का इंतजार कर रही मंजू राजस्थ ने बताया की उनके बेटे और बहू दुबई में हनीमून मनाने गए थे और वहीं ही फंस गए. मंजू राजस्थ ने बताया कि, "मैं बदलापुर से आई हूं. मेरे बेटे और बहू हनीमून के लिए दुबई घूमने गए थे. शनिवार को उनकी वापसी की फ्लाइट थी, रविवार की सुबह वे आने वाले थे. लेकिन वहां की बिगड़ी परिस्थिति के कारण उनकी फ्लाइट रद्द हो गई. दो दिनों से हम भी बहुत परेशान हैं. आज खबर आई कि वो आ रहे हैं, उन्हें देख कर हमें राहत महसूस होगी. वो 20 फरवरी को यहां से रवाना हुए थे और 28 फरवरी को आने वाले थे. पिछले दो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल से गुजरे हैं."

फोन पर अलर्ट, डरावना माहौल

वहीं मस्कट से IGI एयरपोर्ट पर आई फ्लाइट में सवार यात्री पीयूष पल्लव ने बताया कि उन्हें हमलों की आवाजें आ रही थीं, फोन पर अलर्ट आ रहा था, जो काफी डरावना था. उन्होंने कहा, "मैं दुबई से आ रहा हूं. ये सफर मुश्किल तो था और अगर आपके पास संसाधन नहीं हो तो आपको बहुत समस्या हो सकती है. परिस्थिति इतनी खराब नहीं थी, लेकिन हमें हमलों की आवाजें आ रही थीं, फोन पर अलर्ट आ रहा था, ये अनुभव डरावना था. हम पहले दुबई से ओमान सीमा क्षेत्र पर पहुंचे वहां से मस्कट और मस्कट से यहां".

UAE सरकार के काम की तारीफ

वहीं दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पहुंची एक यात्री स्नेहा ने मुश्किल परिस्थिति में UAE सरकार के काम की तारीफ की. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फ्लाइट में लोग प्रार्थना कर रहे थे कि वह सही सलामत इंडिया पहुंच जाए. उन्होंने कहा कि, "वहां स्थिति काफी सुरक्षित है. दो दिन पहले हमें बमबारी और मिसाइलों की आवाजें सुनाई दे रही थीं. यूएई सरकार वहां अच्छा काम कर रही है, हमें सुरक्षित महसूस हुआ. मैं इंडियन एंबेसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर रही थी, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए थे और हम संपर्क में थे."

ईरान-इजरायल भीषण युद्ध

28 फरवरी 2026 को अमेरिका ओर इजरायल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले किए. इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, कई टॉप कमांडर और रक्षा मंत्री को मौत के घाट उतार दिए. वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अपने घातक मिसाइलों से जोरदार हमले किए और इजरायल के तेल अवीव, हाइफा और पूर्वी जेरूसलम पर कई मिसालइलें दागी. इतना ही नहीं हमलों का असर इन दो देशों के अलावा कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों पर भी देखने को मिला. ईरान ने इन देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और एनर्जी केंद्रों को निशाया बनाया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

israel iran conflict

Trending news

'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान