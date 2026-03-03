दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा कपल, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! जानिए किन हालातों में हुई भारतीयों की वतन वापसी

Israel-Iran Conflict: US-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से मिडल ईस्ट की स्थिति काफी गंभीर हो गई है. हमलों के चपेट में कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश भी आ गए हैं. खासकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान लगातार इजरायल और अमेरिका को निशाना बना रहा है. ईरान ने दुबई में US के मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन हमले किए. ऐसे संकट में वहां फंसे भारतीय नागरिक लगातार अपने देश वापसी की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि भारत सरकार और इन देशों में मौजूद इंडियन एम्बेसी के एक्टिव कोशिशों से अब भारतीयों की सुरक्षित वापसी शुरू हो गई है.

दुबई में फंसा हनीमून मनाने गया कपल

इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मस्कट से आने वाले अपने परिजनों का इंतजार कर रही मंजू राजस्थ ने बताया की उनके बेटे और बहू दुबई में हनीमून मनाने गए थे और वहीं ही फंस गए. मंजू राजस्थ ने बताया कि, "मैं बदलापुर से आई हूं. मेरे बेटे और बहू हनीमून के लिए दुबई घूमने गए थे. शनिवार को उनकी वापसी की फ्लाइट थी, रविवार की सुबह वे आने वाले थे. लेकिन वहां की बिगड़ी परिस्थिति के कारण उनकी फ्लाइट रद्द हो गई. दो दिनों से हम भी बहुत परेशान हैं. आज खबर आई कि वो आ रहे हैं, उन्हें देख कर हमें राहत महसूस होगी. वो 20 फरवरी को यहां से रवाना हुए थे और 28 फरवरी को आने वाले थे. पिछले दो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल से गुजरे हैं."

#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: मध्य पूर्व देशों में बदलती परिस्थिति और जारी संघर्ष के बीच मस्कट से आने वाली फ़्लाइट में सवार यात्री की परिजन मंजू राजस्थ ने बताया, "...मैं बदलापुर से आई हूं। मेरे बेटे और बहू दुबई घूमने गए थे। रविवार की सुबह वे आने वाले थे लेकिन वहां जो परिस्थिति… pic.twitter.com/vW3qYcx5LV Add Zee News as a Preferred Source — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 3, 2026

फोन पर अलर्ट, डरावना माहौल

वहीं मस्कट से IGI एयरपोर्ट पर आई फ्लाइट में सवार यात्री पीयूष पल्लव ने बताया कि उन्हें हमलों की आवाजें आ रही थीं, फोन पर अलर्ट आ रहा था, जो काफी डरावना था. उन्होंने कहा, "मैं दुबई से आ रहा हूं. ये सफर मुश्किल तो था और अगर आपके पास संसाधन नहीं हो तो आपको बहुत समस्या हो सकती है. परिस्थिति इतनी खराब नहीं थी, लेकिन हमें हमलों की आवाजें आ रही थीं, फोन पर अलर्ट आ रहा था, ये अनुभव डरावना था. हम पहले दुबई से ओमान सीमा क्षेत्र पर पहुंचे वहां से मस्कट और मस्कट से यहां".

#WATCH | दिल्ली: इज़राइल-ईरान संघर्ष और मध्य-पूर्व में बदलती परिस्थितियों के बीच मस्कट से IGI एयरपोर्ट पर आई उड़ान में सवार एक यात्री पीयूष पल्लव ने बताया, "मैं दुबई से आ रहा हूं... ये सफर मुश्किल तो था और यदि आपके पास संसाधन नहीं हो तो आपको बहुत समस्या हो सकती है... परिस्थिति… pic.twitter.com/E7jeESc5Pi — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 3, 2026

UAE सरकार के काम की तारीफ

वहीं दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पहुंची एक यात्री स्नेहा ने मुश्किल परिस्थिति में UAE सरकार के काम की तारीफ की. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फ्लाइट में लोग प्रार्थना कर रहे थे कि वह सही सलामत इंडिया पहुंच जाए. उन्होंने कहा कि, "वहां स्थिति काफी सुरक्षित है. दो दिन पहले हमें बमबारी और मिसाइलों की आवाजें सुनाई दे रही थीं. यूएई सरकार वहां अच्छा काम कर रही है, हमें सुरक्षित महसूस हुआ. मैं इंडियन एंबेसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर रही थी, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए थे और हम संपर्क में थे."

#WATCH | Mumbai: A passenger, Sneha, who arrived at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport from Dubai, says, "The situation is quite safe there, the Emirates provided a safe stay. 2 days ago we could hear the bombings, interception of missiles... The UAE government is… pic.twitter.com/pfng7zgnwN — ANI (@ANI) March 3, 2026

ईरान-इजरायल भीषण युद्ध

28 फरवरी 2026 को अमेरिका ओर इजरायल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले किए. इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, कई टॉप कमांडर और रक्षा मंत्री को मौत के घाट उतार दिए. वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अपने घातक मिसाइलों से जोरदार हमले किए और इजरायल के तेल अवीव, हाइफा और पूर्वी जेरूसलम पर कई मिसालइलें दागी. इतना ही नहीं हमलों का असर इन दो देशों के अलावा कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों पर भी देखने को मिला. ईरान ने इन देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और एनर्जी केंद्रों को निशाया बनाया.