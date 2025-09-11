हमारी जिंदगी बचा लो भारत सरकार... मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां रूसी सेना में करा दिया भर्ती, पकड़ा दिए हथियार
Advertisement
trendingNow12917533
Hindi Newsदेश

हमारी जिंदगी बचा लो भारत सरकार... मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां रूसी सेना में करा दिया भर्ती, पकड़ा दिए हथियार

Indians Trapped in Russian Army: भारतीय नागरिकों के बीच विदेशों में नौकरी करने का बहुत ही अधिक क्रेज रहता है. इसी क्रेज का फायदा दलाल लोग उठाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ है भारतीयों के साथ जिन्हें अच्छी जॉब का लालच देकर, रूस में जंग लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इसके बाद अब सरकार ने इस पर फिर कड़ी चेतावनी दी है. जानें पूरा मामला. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 11, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हमारी जिंदगी बचा लो भारत सरकार... मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां रूसी सेना में करा दिया भर्ती, पकड़ा दिए हथियार

MEA Issues Warning Indians For Russian Army: रूस की सेना में भारतीय युवाओं के फंसने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है. कम से कम सात भारतीय नागरिकों को नौकरी का लालच देकर रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया. अब ये युवा जानलेवा हालात में फंसे हैं और उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है कि उनकी जान बचाई जाए. इनके परिवारों ने भी विदेश मंत्री एस. जयशंकर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हमने पिछले एक साल में बार-बार भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी है कि रूसी सेना में भर्ती के ऑफर से बचें. यह रास्ता बेहद खतरनाक है."

रूसी सेना में कैसे फंसे भारतीय?
इन युवाओं को एजेंट्स ने विदेश में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का झांसा दिया था. लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया. ये लोग अब रूसी सेना के लिए जंग लड़ने को मजबूर हैं. कुछ परिवारों ने बताया कि उनके बेटों को जबरदस्ती हथियार थमाए गए और अब वे डर के साये में जी रहे हैं. 

विदेश मंत्रालय का कड़ा रुख
भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. विदेश मंत्रालय ने दिल्ली और मॉस्को में रूसी अधिकारियों से बात की है और मांग की है कि ऐसी भर्तियां तुरंत बंद हों और फंसे भारतीयों को रिहा किया जाए. मंत्रालय ने प्रभावित परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने की बात भी कही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले
यह कोई नया मामला नहीं है. पिछले एक साल में कई भारतीयों को विदेश में नौकरी के नाम पर ठगा गया और युद्ध क्षेत्रों में भेजा गया. कुछ मामलों में सरकार की कोशिशों से लोग वापस लौटे, लेकिन कई अभी भी फंसे हैं. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि वे इस मुद्दे को रूसी सरकार के साथ मजबूती से उठा रहे हैं. 

मानव तस्करी का डर
ऐसी भर्तियों के पीछे मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क होने की आशंका है. ये नेटवर्क बेरोजगार और कमजोर तबके के लोगों को निशाना बनाते हैं. सरकार ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे विदेशी नौकरी के ऑफर की अच्छी तरह जांच करें और संदिग्ध भर्ती अभियानों से बचें. 

क्या करें नागरिक?
विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोई भी नौकरी ऑफर स्वीकार करने से पहले उसके दस्तावेज और कंपनी की विश्वसनीयता की जांच करें. अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे, तो उसमें धोखे की संभावना हो सकती है. खासकर विदेशी नौकरियों के लिए बिना पक्के सत्यापन के कोई कदम न उठाएं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

russiya

Trending news

PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
;