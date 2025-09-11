हमारी जिंदगी बचा लो भारत सरकार... मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां रूसी सेना में करा दिया भर्ती, पकड़ा दिए हथियार

Indians Trapped in Russian Army: भारतीय नागरिकों के बीच विदेशों में नौकरी करने का बहुत ही अधिक क्रेज रहता है. इसी क्रेज का फायदा दलाल लोग उठाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ है भारतीयों के साथ जिन्हें अच्छी जॉब का लालच देकर, रूस में जंग लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इसके बाद अब सरकार ने इस पर फिर कड़ी चेतावनी दी है. जानें पूरा मामला.
MEA Issues Warning Indians For Russian Army: रूस की सेना में भारतीय युवाओं के फंसने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है. कम से कम सात भारतीय नागरिकों को नौकरी का लालच देकर रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया. अब ये युवा जानलेवा हालात में फंसे हैं और उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है कि उनकी जान बचाई जाए. इनके परिवारों ने भी विदेश मंत्री एस. जयशंकर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हमने पिछले एक साल में बार-बार भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी है कि रूसी सेना में भर्ती के ऑफर से बचें. यह रास्ता बेहद खतरनाक है."
रूसी सेना में कैसे फंसे भारतीय?
इन युवाओं को एजेंट्स ने विदेश में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का झांसा दिया था. लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया. ये लोग अब रूसी सेना के लिए जंग लड़ने को मजबूर हैं. कुछ परिवारों ने बताया कि उनके बेटों को जबरदस्ती हथियार थमाए गए और अब वे डर के साये में जी रहे हैं.
विदेश मंत्रालय का कड़ा रुख
भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. विदेश मंत्रालय ने दिल्ली और मॉस्को में रूसी अधिकारियों से बात की है और मांग की है कि ऐसी भर्तियां तुरंत बंद हों और फंसे भारतीयों को रिहा किया जाए. मंत्रालय ने प्रभावित परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने की बात भी कही है.
पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले
यह कोई नया मामला नहीं है. पिछले एक साल में कई भारतीयों को विदेश में नौकरी के नाम पर ठगा गया और युद्ध क्षेत्रों में भेजा गया. कुछ मामलों में सरकार की कोशिशों से लोग वापस लौटे, लेकिन कई अभी भी फंसे हैं. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि वे इस मुद्दे को रूसी सरकार के साथ मजबूती से उठा रहे हैं.
मानव तस्करी का डर
ऐसी भर्तियों के पीछे मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क होने की आशंका है. ये नेटवर्क बेरोजगार और कमजोर तबके के लोगों को निशाना बनाते हैं. सरकार ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे विदेशी नौकरी के ऑफर की अच्छी तरह जांच करें और संदिग्ध भर्ती अभियानों से बचें.
क्या करें नागरिक?
विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोई भी नौकरी ऑफर स्वीकार करने से पहले उसके दस्तावेज और कंपनी की विश्वसनीयता की जांच करें. अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे, तो उसमें धोखे की संभावना हो सकती है. खासकर विदेशी नौकरियों के लिए बिना पक्के सत्यापन के कोई कदम न उठाएं.
