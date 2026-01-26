Advertisement
trendingNow13087320
Hindi Newsदेशएयरफोर्स की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख; यूरोपियन थिंक टैंक का दावा

एयरफोर्स की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख; यूरोपियन थिंक टैंक का दावा

पिछले साल के भारत-पाक संघर्ष का ज़िक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है, 'पाकिस्तान और भारतीय वायु सेना के बीच इस (मई 2025) टकराव में शुरू में पाकिस्तान ने कई दुश्मन लड़ाकू विमानों को गिराकर एक साफ़ सामरिक जीत हासिल की, लेकिन फिर भारतीय क्षेत्र पर हमले करने में बड़े पैमाने पर नाकाम रहा क्योंकि उनका मुकाबला एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने किया था. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एयरफोर्स की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख; यूरोपियन थिंक टैंक का दावा

एक स्विस मिलिट्री थिंक टैंक की डिटेल स्टडी के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) ने पाकिस्तान के बड़े हिस्सों पर साफ हवाई आक्रमण से लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया था. इसके बाद पाकिस्तान को अपने घुटने टेकने पड़े और 10 मई 2025 तक पाक को इस भारत से सीज़फ़ायर का अनुरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा. स्विट्जरलैंड स्थित सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज़ (CHPM) की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 88 घंटे के संघर्ष के आखिरी चरण तक, IAF के पास अपनी मर्ज़ी से लंबी दूरी के हमले करने की आज़ादी थी, जबकि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स (PAF) प्रभावी जवाबी कार्रवाई करने की अपनी क्षमता खो चुकी थी.

'ऑपरेशन सिंदूर: द इंडिया-पाकिस्तान एयर वॉर (7-10 मई 2025)' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट एड्रियन फोंटानेलाज़ ने लिखी है और इसे पिछले सप्ताह स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र स्विस सैन्य इतिहास और रणनीतिक अध्ययन संस्थान सेंटर डी हिस्टोयर एट डी प्रोस्पेक्टिव मिलिटेयर्स (CHPM) द्वारा प्रकाशित किया गया था. 1969 में स्थापित की गई CHPM किसी भी सरकार से संबद्ध नहीं है और खुद को पेशेवर सैन्य अनुसंधान के लिए एक तटस्थ मंच के रूप में प्रस्तुत करता है. ऑपरेशन सिंदूर: स्विस मिलिट्री रिपोर्ट में बताया गया है कि IAF ने पाकिस्तान को कैसे बेअसर किया और आसमान पर कब्ज़ा किया. 

भारत ने पाक पर हासिल की थी सामरिक जीत!
पिछले साल के भारत-पाक संघर्ष का ज़िक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है, 'पाकिस्तान और भारतीय वायु सेना के बीच इस (मई 2025) टकराव में शुरू में पाकिस्तान ने कई दुश्मन लड़ाकू विमानों को गिराकर एक साफ़ सामरिक जीत हासिल की, लेकिन फिर भारतीय क्षेत्र पर हमले करने में बड़े पैमाने पर नाकाम रहा क्योंकि उनका मुकाबला एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने किया था. जिसकी प्रभावशीलता इस संघर्ष के बड़े अचरजों में से एक थी. इसके विपरीत, भारतीय वायु सेना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी हद तक कमज़ोर करने में कामयाब रही और फिर पाकिस्तान के मुख्य वायु सेना स्टेशनों पर शानदार हमलों की एक सीरीज को अंजाम देकर लड़ाई को खत्म किया.' 

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिमी मीडिया में छाया रहा भारत का 'ऑपरेशन सिंदूर'
इस तरह हवाई हमलों से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के बाद भारत ने इस्लामाबाद को युद्धविराम का अनुरोध करने के लिए मजबूर कर दिया था.  हालांकि भारत सरकार ने संघर्ष में राफेल सहित किसी भी लड़ाकू विमान के नुकसान को कभी स्वीकार नहीं किया. इस रिपोर्ट में कहा गया है, '7 मई 2025 की रात को कम से कम एक भारतीय राफेल लड़ाकू जेट का नुकसान बर्फ की नोक जैसा माना जा सकता है. क्योंकि इस घटना ने सबसे बढ़कर पश्चिम में एक मज़बूत छाप छोड़ी और मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा. हालांकि, इस क्रम में दो सक्षम वायु सेनाओं के बीच बड़े पैमाने पर टकराव हुआ, जो J10C और राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान डिज़ाइनों के छोटे बेड़े से लैस थीं, जिन्हें चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बड़े बेड़े के साथ-साथ परिष्कृत इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क और फोर्स मल्टीप्लायरों का समर्थन प्राप्त था.'

परमाणु हथियारों को लेकर अलग-अलग सिद्धांत
रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के बढ़ने पर सामरिक स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर ने दो वास्तविक परमाणु-हथियार वाले देशों के बीच पारंपरिक सैन्य टकराव को जन्म दिया है. जिनके परमाणु हथियारों के उपयोग के बारे में अलग-अलग सिद्धांत हैं. इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच की स्थिति को संभालना काफी मुश्किल बना दिया था. इसके काफी विनाशकारी परिणाम हो सकते थे. इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 'यह घटना सामरिक और परिचालन योजनाओं पर मूल्यवान सबक प्रदान करती है, खासकर इसलिए क्योंकि यह सैन्य और संचार संचालन लाइनों के बीच मज़बूत तालमेल को दर्शाती है.'

यह भी पढ़ेंः 26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Pakistanoperation sindoor

Trending news

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
Punjab news
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
IMD Alert
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
bmc
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
Jammu and Kashmir news
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
Republic Day
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Republic Day
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
Mumbai News
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?
Punjab
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?
फ्री में चाय न देने पर हमलावरों ने दुकानदार को पीटा, ग्राहकों को भी नहीं बख्शा
maharashtra hindi news
फ्री में चाय न देने पर हमलावरों ने दुकानदार को पीटा, ग्राहकों को भी नहीं बख्शा
अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकती है खास नियम
Vande Mataram
अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकती है खास नियम