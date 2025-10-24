भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!

Punsari Village Gujarat: जब हम 'गांव' शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर कच्ची सड़कें, टूटी-फूटी नालियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाली जगह की तस्वीर बनती है. लेकिन गुजरात का एक गांव इस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल रहा है. इस गांव का नाम पुंसारी है , जो भारत का पहला 'स्मार्ट गांव' (India's First Smart Village) बन चुका है. यह गांव दिखाता है कि अगर सही सोच और मेहनत हो तो ग्रामीण भारत को भी आधुनिक बनाया जा सकता है. पुंसारी में हर घर में वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरे, और साफ़-सुथरी सड़कें हैं, जो इसे देश के बाकी गांवों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बनाते हैं.

क्यों है पुंसारी खास?

गुजरात का यह छोटा सा पुंसारी गांव आज पूरे देश के लिए एक 'स्मार्ट गांव मॉडल' है. कुछ साल पहले यह गांव भी बाकी आम गांवों जैसा ही था, जहां सुविधाओं की कमी थी. लेकिन गांव के मज़बूत नेतृत्व और लोगों की मेहनत ने मिलकर इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस और सुरक्षित गांव में बदल दिया. यहां के बदलाव को देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि यह एक भारतीय गांव है.

बुनियादी सुविधाओं का कायाकल्प

पुंसारी ने सबसे पहले गांव की बुनियादी सुविधाओं को सुधारा है. गांव के हर घर में अब शौचालय है, जिससे स्वच्छता बनी रहती है. यहां की गलियां बिल्कुल साफ हैं, जहां अच्छी रोशनी और सही ड्रेनेज (पानी की निकासी) सिस्टम है. गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे गांव वालों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही हैं. यह जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ के लगभग हर परिवार का बीमा (Insured) किया गया है, जिससे वे सुरक्षित महसूस करते हैं.

टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

पुंसारी को स्मार्ट बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है. पूरे गांव में वाई-फाई नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल छात्र, किसान और दुकानदार मुफ्त में कर सकते हैं. यह डिजिटल पहुंच ग्रामीण जीवन को बदल रही है. गांव के सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे पूरे गांव की सुरक्षा पक्की होती है. पूरे गांव में जरूरी घोषणाएं करने के लिए एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम (लाउडस्पीकर सिस्टम) लगाया गया है, जिससे तुरंत कोई भी जानकारी गांव वालों तक पहुंच जाती है.

शिक्षा पर पूरा जोर

पुंसारी की सफलता का एक बड़ा कारण शिक्षा पर उनका ध्यान है. गांव का हर बच्चा नियमित रूप से स्कूल जाता है, यानी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या शून्य है. स्कूलों के क्लासरूम में एयर कंडीशनर लगे हैं और बच्चों को वाई-फाई के साथ कंप्यूटर क्लास भी दी जाती है, जिससे उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है. पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्लासरूम की सीसीटीवी से निगरानी भी की जाती है.

रोजगार और राष्ट्रीय मॉडल

स्मार्ट सुविधाओं और अच्छी शिक्षा के कारण पुंसारी में अब रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगे हैं. जो लोग पहले काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर जाते थे, उन्हें अब गांव में ही नौकरी और व्यापार के मौके मिल रहे हैं. पुंसारी गांव की इन शानदार उपलब्धियों को सरकार ने भी माना है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर 'स्मार्ट गांव मॉडल' के रूप में पहचान मिली है. यह गांव साबित करता है कि साफ-सुथरी सोच, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और सबकी मेहनत से भारत के गांवों को आधुनिक और ख़ुशहाल बनाया जा सकता है. यह गांव पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका है.