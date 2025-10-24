Advertisement
trendingNow12974252
Hindi Newsदेश

भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!

India First Smart Village: गुजरात का पुंसारी गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि भारत के लिए 'स्मार्ट विलेज मॉडल' बन चुका है. यहां की तस्वीर आम गांवों से बहुत अलग है: हर घर में शौचालय, सीसीटीवी निगरानी, पूरे गांव में मुफ्त वाई-फाई और स्कूलों में एयर कंडीशनर. यह गांव दिखाता है कि सही लीडरशिप और आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ग्रामीण जीवन के स्तर को कितना ऊंचा उठाया जा सकता है, जो पूरे देश के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!

Punsari Village Gujarat: जब हम 'गांव' शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर कच्ची सड़कें, टूटी-फूटी नालियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाली जगह की तस्वीर बनती है. लेकिन गुजरात का एक गांव इस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल रहा है. इस गांव का नाम पुंसारी है , जो भारत का पहला 'स्मार्ट गांव' (India's First Smart Village) बन चुका है. यह गांव दिखाता है कि अगर सही सोच और मेहनत हो तो ग्रामीण भारत को भी आधुनिक बनाया जा सकता है. पुंसारी में हर घर में वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरे, और साफ़-सुथरी सड़कें हैं, जो इसे देश के बाकी गांवों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बनाते हैं.

क्यों है पुंसारी खास?
गुजरात का यह छोटा सा पुंसारी गांव आज पूरे देश के लिए एक 'स्मार्ट गांव मॉडल' है. कुछ साल पहले यह गांव भी बाकी आम गांवों जैसा ही था, जहां सुविधाओं की कमी थी. लेकिन गांव के मज़बूत नेतृत्व और लोगों की मेहनत ने मिलकर इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस और सुरक्षित गांव में बदल दिया. यहां के बदलाव को देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि यह एक भारतीय गांव है.

बुनियादी सुविधाओं का कायाकल्प
पुंसारी ने सबसे पहले गांव की बुनियादी सुविधाओं को सुधारा है. गांव के हर घर में अब शौचालय है, जिससे स्वच्छता बनी रहती है. यहां की गलियां बिल्कुल साफ हैं, जहां अच्छी रोशनी और सही ड्रेनेज (पानी की निकासी) सिस्टम है. गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे गांव वालों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही हैं. यह जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ के लगभग हर परिवार का बीमा (Insured) किया गया है, जिससे वे सुरक्षित महसूस करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
पुंसारी को स्मार्ट बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है. पूरे गांव में वाई-फाई नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल छात्र, किसान और दुकानदार मुफ्त में कर सकते हैं. यह डिजिटल पहुंच ग्रामीण जीवन को बदल रही है. गांव के सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे पूरे गांव की सुरक्षा पक्की होती है. पूरे गांव में जरूरी घोषणाएं करने के लिए एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम (लाउडस्पीकर सिस्टम) लगाया गया है, जिससे तुरंत कोई भी जानकारी गांव वालों तक पहुंच जाती है.

शिक्षा पर पूरा जोर
पुंसारी की सफलता का एक बड़ा कारण शिक्षा पर उनका ध्यान है. गांव का हर बच्चा नियमित रूप से स्कूल जाता है, यानी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या शून्य है. स्कूलों के क्लासरूम में एयर कंडीशनर लगे हैं और बच्चों को वाई-फाई के साथ कंप्यूटर क्लास भी दी जाती है, जिससे उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है. पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्लासरूम की सीसीटीवी से निगरानी भी की जाती है.

रोजगार और राष्ट्रीय मॉडल
स्मार्ट सुविधाओं और अच्छी शिक्षा के कारण पुंसारी में अब रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगे हैं. जो लोग पहले काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर जाते थे, उन्हें अब गांव में ही नौकरी और व्यापार के मौके मिल रहे हैं. पुंसारी गांव की इन शानदार उपलब्धियों को सरकार ने भी माना है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर 'स्मार्ट गांव मॉडल' के रूप में पहचान मिली है. यह गांव साबित करता है कि साफ-सुथरी सोच, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और सबकी मेहनत से भारत के गांवों को आधुनिक और ख़ुशहाल बनाया जा सकता है. यह गांव पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Indias first smart villagepunsari villageindia

Trending news

'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
operation sindoor
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
ORSL Row
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
zubeen garg death case
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई
Satara Doctor Suicide
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई
गोमूत्र-गोबर से बनी खाद का कायल हुआ जर्मन, ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचे राजदूत
Cow dunk
गोमूत्र-गोबर से बनी खाद का कायल हुआ जर्मन, ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचे राजदूत
जिगरी दोस्त परिवार सहित हुआ हादसे का शिकार, आंखों देखी दास्तां सुन फट जाएगा कलेजा
Benglore
जिगरी दोस्त परिवार सहित हुआ हादसे का शिकार, आंखों देखी दास्तां सुन फट जाएगा कलेजा
मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
Mughal emperor
मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
jammu kashmir news
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी