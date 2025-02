अश्लील कॉमेडी पर बुरे फंसे रणवीर और समय रैना, शिकायत दर्ज, फडणवीस बोले-एक्शन लेंगे

India's Got Latent: मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर अल्लाहबादिया को कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर किए गए एक भद्दे मजाक के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. मामला इतना बढ़ गया कि अब अल्लाहबादिया समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कई गई है. साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है. उन्होंने कहा है कि कोई भी नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल शो में अपनी हालिया मौजूदगी के दौरान रणवीर अल्लाहबादिया ने एक प्रतियोगी से उसके मां-बाप के निजी जिंदगी से जुड़ा सवाल पूछ लिया था. जैसे ही यह वीडियो सामने आया तो लोगों को गुस्सा फूट गया और उनके खिलाफ़ विरोध की लहर पैदा हो गई, जिन्होंने अतीत में अपने पॉडकास्ट पर कई भारतीय राजनेताओं की मेजबानी की है. इस मामले में अब रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट लैटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है.

#WATCH | Mumbai: On controversy over YouTuber Ranveer Allahbadia's remarks on a show, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "I have come to know about it. I have not seen it yet. Things have been said and presented in a wrong way. Everyone has freedom of speech but our freedom… pic.twitter.com/yXKcaWJWDD

— ANI (@ANI) February 10, 2025