मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन और सबसे भव्य धरोहरें, यहां हर पत्थर सुनाता है सदियों पुरानी कहानी!

Historic monuments in India: भारत में मुगलों के आने से पहले बनी ये पांच ऐतिहासिक धरोहरें सदियों पुरानी कहानियों को बयान करती हैं. इनमें सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप और बराबर गुफाएं शामिल हैं. इसके अलावा, पल्लव राजा द्वारा निर्मित महाबलीपुरम शोर मंदिर और एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया कैलासा मंदिर (एलोरा) भी अत्यंत भव्य हैं. चंदेल वंश द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर अपनी बारीक नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 17, 2025, 01:27 PM IST
Pre-Mughal Architecture: भारत का इतिहास सदियों पुराना है और यहां मुगलों के आगमन से पहले भी कई भव्य और शानदार सभ्यताएं मौजूद थीं. अगर आप भारत की असली विरासत और आर्किटेक्चर को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो ये पांच ऐतिहासिक जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए. ये धरोहरें सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये सदियों पुरानी कहानियां, राजा-महाराजाओं की विरासत और समय की कसौटी पर खरी उतरी मज़बूत आर्किटेक्चर को दर्शाती हैं. हज़ार साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास संजोए ये जगहें आज भी उतनी ही भव्य दिखती हैं.

मध्य प्रदेश का सांची स्तूप (Sanchi Stupa, Madhya Pradesh)
लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बना मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, दुनिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक है. इसका निर्माण महान सम्राट अशोक ने करवाया था. इसका विशाल गुंबद भगवान बुद्ध के अवशेषों को संजोए हुए है. इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसके सुंदर नक्काशीदार प्रवेश द्वार हैं, जो उस समय की कला का अद्भुत नमूना पेश करते हैं.

तमिलनाडु का महाबलीपुरम शोर मंदिर (Shore Temple, Tamil Nadu)
तमिलनाडु का महाबलीपुरम शोर मंदिर करीब आठवीं शताब्दी में बना था. इसे पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है. यह दक्षिण भारत के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिरों में से एक है. यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है. यह पहला ऐसा मंदिर था जिसे चट्टानों को काटकर नहीं, बल्कि पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था, जो उस दौर की इंजीनियरिंग की महारत को दर्शाता है.

महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलासा मंदिर (Kailasa Temple, Maharashtra)
आठवीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलासा मंदिर का निर्माण हुआ था. यह एलोरा गुफाओं में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है. यह मंदिर ऊपर से नीचे तक एक ही बड़ी चट्टान को तराशकर बनाया गया है. माना जाता है कि इसे बनाने के लिए करीब 2 लाख टन चट्टानें हटाई गई थीं. यह मंदिर अपनी कला और इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना है, और इसे आज भी एक वास्तुशिल्प रहस्य माना जाता है.

मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मंदिर (Khajuraho Temples, Madhya Pradesh)
950 से 1050 ईस्वी के बीच मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण हुआ था. इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया था. पहले यहां 85 मंदिर थे, जिनमें से अब लगभग 25 ही बचे हैं. ये मंदिर अपनी खूबसूरत और बारीक नक्काशी वाली मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं. यहां हर दीवार पर देवी-देवताओं, नर्तकियों और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती नक्काशी है, जो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन को दिखाती है.

बिहार की बराबर गुफाएं (Barabar Caves, Bihar)
लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बिहार की बराबर गुफाएं बनी थी. ये गुफाएं भारत की सबसे पुरानी संरचनाओं में से हैं, जिन्हें सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था. इन्हें ठोस ग्रेनाइट से तराशा गया है. इन गुफाओं का आंतरिक भाग इतना ज़्यादा पॉलिश किया गया है कि आज भी शीशे की तरह चमकता है. ये गुफाएं सादगी में भव्यता और प्राचीन पाषाण आर्किटेक्चर की शुरुआती महारत का प्रतीक हैं.

